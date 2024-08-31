https://crimea.ria.ru/20240831/an-2-avariyno-prizemlilsya-s-10-parashyutistami-i-dvumya-detmi-na-bortu-1140025909.html
Ан-2 аварийно приземлился с 10 парашютистами и двумя детьми на борту
Ан-2 аварийно приземлился с 10 парашютистами и двумя детьми на борту - РИА Новости Крым, 31.08.2024
Ан-2 аварийно приземлился с 10 парашютистами и двумя детьми на борту
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии, на борту находились 10 парашютистов и двое детей, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T14:06
2024-08-31T14:06
2024-08-31T14:07
самолет
северная осетия
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
досааф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии, на борту находились 10 парашютистов и двое детей, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.Как сообщает официальный ТГ-канал МЧС России, пилот воздушного судна самостоятельно обратился в службу спасения, но точную локацию объяснить не смог. В ходе разведки выяснилось, что самолет Ан-2 находится между селениями Майрамадаг и Кобан. На месте происшествия работают 10 специалистов и 2 единицы техники МЧС России.
https://crimea.ria.ru/20240831/poisk-propavshego-vertoleta-mi-8t-na-kamchatke--aktualnaya-informatsiya-1140023506.html
северная осетия
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самолет, северная осетия, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), досааф, новости
Ан-2 аварийно приземлился с 10 парашютистами и двумя детьми на борту
Самолет аварийно приземлился в Северной Осетии, на борту 10 парашютистов и 2 детей - МЧС
14:06 31.08.2024 (обновлено: 14:07 31.08.2024)