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Ан-2 аварийно приземлился с 10 парашютистами и двумя детьми на борту - РИА Новости Крым, 31.08.2024
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Ан-2 аварийно приземлился с 10 парашютистами и двумя детьми на борту
Ан-2 аварийно приземлился с 10 парашютистами и двумя детьми на борту - РИА Новости Крым, 31.08.2024
Ан-2 аварийно приземлился с 10 парашютистами и двумя детьми на борту
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии, на борту находились 10 парашютистов и двое детей, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T14:06
2024-08-31T14:07
самолет
северная осетия
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
досааф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии, на борту находились 10 парашютистов и двое детей, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.Как сообщает официальный ТГ-канал МЧС России, пилот воздушного судна самостоятельно обратился в службу спасения, но точную локацию объяснить не смог. В ходе разведки выяснилось, что самолет Ан-2 находится между селениями Майрамадаг и Кобан. На месте происшествия работают 10 специалистов и 2 единицы техники МЧС России.
https://crimea.ria.ru/20240831/poisk-propavshego-vertoleta-mi-8t-na-kamchatke--aktualnaya-informatsiya-1140023506.html
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РИА Новости Крым
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самолет, северная осетия, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), досааф, новости
Ан-2 аварийно приземлился с 10 парашютистами и двумя детьми на борту

Самолет аварийно приземлился в Северной Осетии, на борту 10 парашютистов и 2 детей - МЧС

14:06 31.08.2024 (обновлено: 14:07 31.08.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии, на борту находились 10 парашютистов и двое детей, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
"Самолет Ан-2, вылетевший с аэродрома ДОСААФ, совершил жесткую посадку. По имеющейся информации, у него на борту находились 10 парашютистов и двое детей", - говорится в сообщении.
Как сообщает официальный ТГ-канал МЧС России, пилот воздушного судна самостоятельно обратился в службу спасения, но точную локацию объяснить не смог. В ходе разведки выяснилось, что самолет Ан-2 находится между селениями Майрамадаг и Кобан.
На месте происшествия работают 10 специалистов и 2 единицы техники МЧС России.
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