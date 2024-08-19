https://crimea.ria.ru/20240819/zhestkaya-posadka-samoleta-v-sochi-na-bortu-nakhodilis-196-chelovek-1139723289.html

Жесткая посадка самолета в Сочи: на борту находились 196 человек

Жесткая посадка самолета в Сочи: на борту находились 196 человек - РИА Новости Крым, 19.08.2024

Жесткая посадка самолета в Сочи: на борту находились 196 человек

Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Сочи, прокуратура и Росавиация проведут проверку. Об этом сообщают пресс-службы надзорного ведомства и Федерального РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T17:57

2024-08-19T17:57

2024-08-19T17:57

сочи

происшествия

авиация

самолет

новости

росавиация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Сочи, прокуратура и Росавиация проведут проверку. Об этом сообщают пресс-службы надзорного ведомства и Федерального агентства воздушного транспорта.По информации Федерального агентства воздушного транспорта, при посадке в аэропорту Сочи самолет коснулся искусственной взлетно-посадочной полосы нижней задней частью фюзеляжа. Расследование инцидента займется комиссия Южного межрегионального территориального управления Росавиации.Также по поручению Южной транспортной прокуратуры Сочинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.В Росавиации уточняют, что воздушное судно на данный момент отстранено от выполнения полетов для оценки технического состояния.Читайте также на РИА Новости Крым:В Иркутской области упал дальний бомбардировщик Ту-22М3Пилоты упавшего в Иркутской области Ту-22М3 увели самолет от жилых домовПассажирский самолет потерпел крушение в Бразилии

сочи

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия, авиация, самолет, новости, росавиация