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Жесткая посадка самолета в Сочи: на борту находились 196 человек
Жесткая посадка самолета в Сочи: на борту находились 196 человек - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Жесткая посадка самолета в Сочи: на борту находились 196 человек
Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Сочи, прокуратура и Росавиация проведут проверку. Об этом сообщают пресс-службы надзорного ведомства и Федерального РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T17:57
2024-08-19T17:57
2024-08-19T17:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Сочи, прокуратура и Росавиация проведут проверку. Об этом сообщают пресс-службы надзорного ведомства и Федерального агентства воздушного транспорта.По информации Федерального агентства воздушного транспорта, при посадке в аэропорту Сочи самолет коснулся искусственной взлетно-посадочной полосы нижней задней частью фюзеляжа. Расследование инцидента займется комиссия Южного межрегионального территориального управления Росавиации.Также по поручению Южной транспортной прокуратуры Сочинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.В Росавиации уточняют, что воздушное судно на данный момент отстранено от выполнения полетов для оценки технического состояния.Читайте также на РИА Новости Крым:В Иркутской области упал дальний бомбардировщик Ту-22М3Пилоты упавшего в Иркутской области Ту-22М3 увели самолет от жилых домовПассажирский самолет потерпел крушение в Бразилии
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РИА Новости Крым
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сочи, происшествия, авиация, самолет, новости, росавиация
Жесткая посадка самолета в Сочи: на борту находились 196 человек
Жесткую посадку самолета с 196 людьми на борту в Сочи проверят прокуратура и Росавиация
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Сочи, прокуратура и Росавиация проведут проверку. Об этом сообщают пресс-службы надзорного ведомства и Федерального агентства воздушного транспорта.
"Самолет выполнял регулярный рейс из Санкт-Петербурга в Сочи. По данным перевозчика, на борту самолета находились 196 человек: семь членов экипажа и 189 пассажиров. Они не пострадали", - говорится в сообщении Росавиации.
По информации Федерального агентства воздушного транспорта, при посадке в аэропорту Сочи самолет коснулся искусственной взлетно-посадочной полосы нижней задней частью фюзеляжа. Расследование инцидента займется комиссия Южного межрегионального территориального управления Росавиации.
"Ключевая цель расследования — установление причин серьезного авиационного инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем", - поясняют в Росавиации.
Также по поручению Южной транспортной прокуратуры Сочинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
В Росавиации уточняют, что воздушное судно на данный момент отстранено от выполнения полетов для оценки технического состояния.
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