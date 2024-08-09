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Пассажирский самолет потерпел крушение в Бразилии
Пассажирский самолет потерпел крушение в Бразилии - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Пассажирский самолет потерпел крушение в Бразилии
В Бразилии потерпел крушение пассажирский лайнер ATR-7. Об этом со ссылкой на местный портал пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T20:55
2024-08-09T20:55
2024-08-09T21:59
бразилия
происшествия
авиакатастрофа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Бразилии потерпел крушение пассажирский лайнер ATR-7. Об этом со ссылкой на местный портал пишет РИА Новости.Отмечается, что самолет рухнул на один из жилых районов в.Отмечается, что на месте уже работают спасатели и полиция.В начале июля в Татарстане после жесткой посадки загорелся экскурсионный самолет Cessna-172 с четырьмя пассажирами. В авиакатастрофе погибли три человека, в том числе несовершеннолетний. Расследованием катастрофы занимается Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Приволжского МТУ Росавиации. Члены комиссии по расследованию устанавливают причины катастрофы.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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бразилия, происшествия, авиакатастрофа, в мире, новости
Пассажирский самолет потерпел крушение в Бразилии
В Бразилии упал самолет с 58 пассажирами на борту - СМИ
20:55 09.08.2024 (обновлено: 21:59 09.08.2024)