https://crimea.ria.ru/20240710/v-tatarstane-zagorelsya-ekskursionnyy-samolet--pogibli-tri-cheloveka-1138738568.html
В Татарстане разбился экскурсионный самолет – погибли три человека
В Татарстане разбился экскурсионный самолет – погибли три человека - РИА Новости Крым, 10.07.2024
В Татарстане разбился экскурсионный самолет – погибли три человека
В Татарстане после жесткой посадки вблизи поселка Камское Устье загорелся самолет "Cessna-172", на борту которого находились четыре человека. В результате трое... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T12:31
2024-07-10T12:31
2024-07-10T12:49
происшествия
росавиация
новости
татарстан
ск рф (следственный комитет российской федерации)
самолет
крушение самолета
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0a/1138738705_0:172:714:574_1920x0_80_0_0_00107655c8f955e34aec3e21c5091b31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - ИА Новости Крым. В Татарстане после жесткой посадки вблизи поселка Камское Устье загорелся самолет "Cessna-172", на борту которого находились четыре человека. В результате трое из них погибли, сообщают межрегиональном управлении Следственного комитета.Центральным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Для выяснения причин происшествия проводится комплекс первоначальных следственных действий, допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз.Частный легкомоторный самолет "Cessna-172" выполнял экскурсионный полет, уточнили в Telegram-канале Росавиации. Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Приволжского МТУ Росавиации. Члены комиссии по расследованию установят причины катастрофы.21 июня в Амурской области разбился вертолет Robinson R-66, на борту которого находился пилот и трое пассажиров. В СК РФ возбудили дело о нарушениях при эксплуатации воздушного транспорта, повлекших смерть двух и более лиц.Читайте также на РИА Новости Крым:Самолет разбился в Ставропольском крае – что известноОбнаружены тела всех членов экипажа разбившегося в Карелии вертолета Ми-8Шесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае
татарстан
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0a/1138738705_0:81:714:617_1920x0_80_0_0_49476e7942fa99335682000e4cc22785.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, росавиация, новости, татарстан, ск рф (следственный комитет российской федерации), самолет, крушение самолета
В Татарстане разбился экскурсионный самолет – погибли три человека
Три человека погибли во время жесткой посадки экскурсионного самолета в Татарстане
12:31 10.07.2024 (обновлено: 12:49 10.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - ИА Новости Крым. В Татарстане после жесткой посадки вблизи поселка Камское Устье загорелся самолет "Cessna-172", на борту которого находились четыре человека. В результате трое из них погибли, сообщают межрегиональном управлении Следственного комитета.
"Самолет выполнял экскурсионный полет, на его борту находилось четыре человека, в том числе несовершеннолетний. В результате происшествия борт получил серьезные технические повреждения и загорелся, выжить удалось лишь одному мужчине, который доставлен в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
Центральным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Для выяснения причин происшествия проводится комплекс первоначальных следственных действий, допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз.
Частный легкомоторный самолет "Cessna-172" выполнял экскурсионный полет, уточнили в Telegram-канале Росавиации. Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Приволжского МТУ Росавиации. Члены комиссии по расследованию установят причины катастрофы.
21 июня в Амурской области разбился вертолет Robinson R-66
, на борту которого находился пилот и трое пассажиров. В СК РФ возбудили дело о нарушениях при эксплуатации воздушного транспорта, повлекших смерть двух и более лиц.
Читайте также на РИА Новости Крым: