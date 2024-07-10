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В Татарстане разбился экскурсионный самолет – погибли три человека - РИА Новости Крым, 10.07.2024
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В Татарстане разбился экскурсионный самолет – погибли три человека
В Татарстане разбился экскурсионный самолет – погибли три человека - РИА Новости Крым, 10.07.2024
В Татарстане разбился экскурсионный самолет – погибли три человека
В Татарстане после жесткой посадки вблизи поселка Камское Устье загорелся самолет "Cessna-172", на борту которого находились четыре человека. В результате трое... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T12:31
2024-07-10T12:49
происшествия
росавиация
новости
татарстан
ск рф (следственный комитет российской федерации)
самолет
крушение самолета
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - ИА Новости Крым. В Татарстане после жесткой посадки вблизи поселка Камское Устье загорелся самолет "Cessna-172", на борту которого находились четыре человека. В результате трое из них погибли, сообщают межрегиональном управлении Следственного комитета.Центральным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Для выяснения причин происшествия проводится комплекс первоначальных следственных действий, допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз.Частный легкомоторный самолет "Cessna-172" выполнял экскурсионный полет, уточнили в Telegram-канале Росавиации. Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Приволжского МТУ Росавиации. Члены комиссии по расследованию установят причины катастрофы.21 июня в Амурской области разбился вертолет Robinson R-66, на борту которого находился пилот и трое пассажиров. В СК РФ возбудили дело о нарушениях при эксплуатации воздушного транспорта, повлекших смерть двух и более лиц.Читайте также на РИА Новости Крым:Самолет разбился в Ставропольском крае – что известноОбнаружены тела всех членов экипажа разбившегося в Карелии вертолета Ми-8Шесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае
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происшествия, росавиация, новости, татарстан, ск рф (следственный комитет российской федерации), самолет, крушение самолета
В Татарстане разбился экскурсионный самолет – погибли три человека

Три человека погибли во время жесткой посадки экскурсионного самолета в Татарстане

12:31 10.07.2024 (обновлено: 12:49 10.07.2024)
 
© Фото из соцсетейМесто крушения легкомоторного самолета Cessna-172 в Камско-Устьинском районе Татарстана
Место крушения легкомоторного самолета Cessna-172 в Камско-Устьинском районе Татарстана
© Фото из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - ИА Новости Крым. В Татарстане после жесткой посадки вблизи поселка Камское Устье загорелся самолет "Cessna-172", на борту которого находились четыре человека. В результате трое из них погибли, сообщают межрегиональном управлении Следственного комитета.

"Самолет выполнял экскурсионный полет, на его борту находилось четыре человека, в том числе несовершеннолетний. В результате происшествия борт получил серьезные технические повреждения и загорелся, выжить удалось лишь одному мужчине, который доставлен в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Центральным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Для выяснения причин происшествия проводится комплекс первоначальных следственных действий, допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз.
Частный легкомоторный самолет "Cessna-172" выполнял экскурсионный полет, уточнили в Telegram-канале Росавиации. Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Приволжского МТУ Росавиации. Члены комиссии по расследованию установят причины катастрофы.
21 июня в Амурской области разбился вертолет Robinson R-66, на борту которого находился пилот и трое пассажиров. В СК РФ возбудили дело о нарушениях при эксплуатации воздушного транспорта, повлекших смерть двух и более лиц.
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ПроисшествияРосавиацияНовостиТатарстанСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)СамолетКрушение самолета
 
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