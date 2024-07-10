https://crimea.ria.ru/20240710/v-tatarstane-zagorelsya-ekskursionnyy-samolet--pogibli-tri-cheloveka-1138738568.html

В Татарстане разбился экскурсионный самолет – погибли три человека

В Татарстане разбился экскурсионный самолет – погибли три человека - РИА Новости Крым, 10.07.2024

В Татарстане разбился экскурсионный самолет – погибли три человека

В Татарстане после жесткой посадки вблизи поселка Камское Устье загорелся самолет "Cessna-172", на борту которого находились четыре человека. В результате трое... РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T12:31

2024-07-10T12:31

2024-07-10T12:49

происшествия

росавиация

новости

татарстан

ск рф (следственный комитет российской федерации)

самолет

крушение самолета

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - ИА Новости Крым. В Татарстане после жесткой посадки вблизи поселка Камское Устье загорелся самолет "Cessna-172", на борту которого находились четыре человека. В результате трое из них погибли, сообщают межрегиональном управлении Следственного комитета.Центральным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Для выяснения причин происшествия проводится комплекс первоначальных следственных действий, допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз.Частный легкомоторный самолет "Cessna-172" выполнял экскурсионный полет, уточнили в Telegram-канале Росавиации. Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Приволжского МТУ Росавиации. Члены комиссии по расследованию установят причины катастрофы.21 июня в Амурской области разбился вертолет Robinson R-66, на борту которого находился пилот и трое пассажиров. В СК РФ возбудили дело о нарушениях при эксплуатации воздушного транспорта, повлекших смерть двух и более лиц.Читайте также на РИА Новости Крым:Самолет разбился в Ставропольском крае – что известноОбнаружены тела всех членов экипажа разбившегося в Карелии вертолета Ми-8Шесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, росавиация, новости, татарстан, ск рф (следственный комитет российской федерации), самолет, крушение самолета