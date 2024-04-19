https://crimea.ria.ru/20240419/samolet-razbilsya-v-stavropolskom-krae--chto-izvestno-1136677116.html

Самолет разбился в Ставропольском крае – что известно

Самолет разбился в Ставропольском крае – что известно - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Самолет разбился в Ставропольском крае – что известно

Самолет потерпел крушение в Ставропольском крае утром в пятницу. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T07:12

2024-04-19T07:12

2024-04-19T07:24

ставропольский край

происшествия

авиакатастрофа

новости

владимир владимиров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Самолет потерпел крушение в Ставропольском крае утром в пятницу. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.Глава региона отметил, что информация об инциденте уточняется и попросил доверять только проверенным источникам.Позже Владимиров сообщил, что двоих летчиков нашли."Они живы, везем в больницу. На место происшествия выехали все службы", - сказал он.

https://crimea.ria.ru/20240410/vertolet-mi-24-poterpel-krushenie-u-poberezhya-kryma---minoborony--1136428926.html

ставропольский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край, происшествия, авиакатастрофа, новости, владимир владимиров