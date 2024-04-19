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Самолет разбился в Ставропольском крае – что известно
Самолет разбился в Ставропольском крае – что известно - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Самолет разбился в Ставропольском крае – что известно
Самолет потерпел крушение в Ставропольском крае утром в пятницу. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T07:12
2024-04-19T07:12
2024-04-19T07:24
ставропольский край
происшествия
авиакатастрофа
новости
владимир владимиров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Самолет потерпел крушение в Ставропольском крае утром в пятницу. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.Глава региона отметил, что информация об инциденте уточняется и попросил доверять только проверенным источникам.Позже Владимиров сообщил, что двоих летчиков нашли."Они живы, везем в больницу. На место происшествия выехали все службы", - сказал он.
https://crimea.ria.ru/20240410/vertolet-mi-24-poterpel-krushenie-u-poberezhya-kryma---minoborony--1136428926.html
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ставропольский край, происшествия, авиакатастрофа, новости, владимир владимиров
Самолет разбился в Ставропольском крае – что известно
Самолет разбился в Ставропольском крае – губернатор
07:12 19.04.2024 (обновлено: 07:24 19.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Самолет потерпел крушение в Ставропольском крае утром в пятницу. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались", - написал в своем Telegram-канале Владимиров.
Глава региона отметил, что информация об инциденте уточняется и попросил доверять только проверенным источникам.
Позже Владимиров сообщил, что двоих летчиков нашли.
"Они живы, везем в больницу. На место происшествия выехали все службы", - сказал он.