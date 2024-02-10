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Обнаружены тела всех членов экипажа разбившегося в Карелии вертолета Ми-8 - РИА Новости Крым, 10.02.2024
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Обнаружены тела всех членов экипажа разбившегося в Карелии вертолета Ми-8
Обнаружены тела всех членов экипажа разбившегося в Карелии вертолета Ми-8 - РИА Новости Крым, 10.02.2024
Обнаружены тела всех членов экипажа разбившегося в Карелии вертолета Ми-8
В Республике Карелия проведен осмотр поднятого со дна Онежского озера вертолета. Обнаружены тела всех трех членов экипажа, сообщили в пресс-службе Следкома... РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T21:34
2024-02-10T21:42
новости
крушение вертолета
происшествия
карелия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Республике Карелия проведен осмотр поднятого со дна Онежского озера вертолета. Обнаружены тела всех трех членов экипажа, сообщили в пресс-службе Следкома России.Кроме того, назначены судебные медицинские экспертизы, летно-технические экспертизы. Проведен допрос родственников погибших, которые признаны потерпевшими.Следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России продолжают расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России с тремя членами экипажа разбился в Карелии при выполнении тренировочного полета 5 февраля. Обломки нашли в Онежском озере на глубине около 50 метров. Следственный комитет РФ возбудил по факту крушения уголовное дело. Тело одного из членов экипажа было обнаружено и поднято на поверхность в день крушения.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на АлтаеКрушение вертолета Ми-8 в Челябинской области – что известноШесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае
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Новости
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96
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новости, крушение вертолета, происшествия, карелия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Обнаружены тела всех членов экипажа разбившегося в Карелии вертолета Ми-8

В Карелии обнаружили тела всех погибших при крушении вертолета членов экипажа

21:34 10.02.2024 (обновлено: 21:42 10.02.2024)
 
© Следственный комитет РФРазбившийся в Карелии вертолет Ми-8
Разбившийся в Карелии вертолет Ми-8
© Следственный комитет РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Республике Карелия проведен осмотр поднятого со дна Онежского озера вертолета. Обнаружены тела всех трех членов экипажа, сообщили в пресс-службе Следкома России.
"В рамках уголовного дела следователем проведен осмотр поднятого со дна Онежского озера вертолета. Обнаружены тела всех трех членов экипажа", – сказано в сообщении.
Кроме того, назначены судебные медицинские экспертизы, летно-технические экспертизы. Проведен допрос родственников погибших, которые признаны потерпевшими.
Следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России продолжают расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России с тремя членами экипажа разбился в Карелии при выполнении тренировочного полета 5 февраля. Обломки нашли в Онежском озере на глубине около 50 метров. Следственный комитет РФ возбудил по факту крушения уголовное дело. Тело одного из членов экипажа было обнаружено и поднято на поверхность в день крушения.
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