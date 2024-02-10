https://crimea.ria.ru/20240210/obnaruzheny-tela-vsekh-chlenov-ekipazha-razbivshegosya-v-karelii-vertoleta-mi-8-1134860250.html

Обнаружены тела всех членов экипажа разбившегося в Карелии вертолета Ми-8

Обнаружены тела всех членов экипажа разбившегося в Карелии вертолета Ми-8 - РИА Новости Крым, 10.02.2024

Обнаружены тела всех членов экипажа разбившегося в Карелии вертолета Ми-8

В Республике Карелия проведен осмотр поднятого со дна Онежского озера вертолета. Обнаружены тела всех трех членов экипажа, сообщили в пресс-службе Следкома... РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T21:34

2024-02-10T21:34

2024-02-10T21:42

новости

крушение вертолета

происшествия

карелия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Республике Карелия проведен осмотр поднятого со дна Онежского озера вертолета. Обнаружены тела всех трех членов экипажа, сообщили в пресс-службе Следкома России.Кроме того, назначены судебные медицинские экспертизы, летно-технические экспертизы. Проведен допрос родственников погибших, которые признаны потерпевшими.Следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России продолжают расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России с тремя членами экипажа разбился в Карелии при выполнении тренировочного полета 5 февраля. Обломки нашли в Онежском озере на глубине около 50 метров. Следственный комитет РФ возбудил по факту крушения уголовное дело. Тело одного из членов экипажа было обнаружено и поднято на поверхность в день крушения.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на АлтаеКрушение вертолета Ми-8 в Челябинской области – что известноШесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае

карелия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крушение вертолета, происшествия, карелия, ск рф (следственный комитет российской федерации)