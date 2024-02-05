https://crimea.ria.ru/20240205/obnaruzheno-telo-odnogo-iz-pogibshikh-pri-krushenii-mi-8-v-karelii-1134710369.html
Обнаружено тело одного из погибших при крушении Ми-8 в Карелии
Обнаружено тело одного из погибших при крушении Ми-8 в Карелии - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Обнаружено тело одного из погибших при крушении Ми-8 в Карелии
В Карелии спасатели обнаружили и подняли из Онежского озера тело одного из членов экипажа вертолета Ми-8, разбившегося накануне. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T22:41
2024-02-05T22:41
2024-02-05T22:55
происшествия
россия
карелия
вертолет
крушение вертолета
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/05/1134710256_4:0:836:468_1920x0_80_0_0_8c6652d60e8b911181fe0591816f5820.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Карелии спасатели обнаружили и подняли из Онежского озера тело одного из членов экипажа вертолета Ми-8, разбившегося накануне. Об этом сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.Сейчас поисковые работы на месте трагедии завершены из-за темноты, завтра в восемь утра они будут продолжены.Утром 5 февраля в Карелии над Онежским озером разбился спасательный вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа на борту.Обломки нашли в Онежском озере на глубине около 50 метров. Судьба еще двух членов экипажа остается неизвестной.Следственный комитет РФ возбудил по факту крушения уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП с катером в Финском заливе: при крушении судна погиб мужчинаШесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае
россия
карелия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/05/1134710256_108:0:732:468_1920x0_80_0_0_bfda74e86ede6ba35909f98b02f411d3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, карелия, вертолет, крушение вертолета, новости
Обнаружено тело одного из погибших при крушении Ми-8 в Карелии
В Карелии обнаружили тело погибшего при крушении вертолета члена экипажа
22:41 05.02.2024 (обновлено: 22:55 05.02.2024)