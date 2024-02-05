Рейтинг@Mail.ru
Обнаружено тело одного из погибших при крушении Ми-8 в Карелии - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240205/obnaruzheno-telo-odnogo-iz-pogibshikh-pri-krushenii-mi-8-v-karelii-1134710369.html
Обнаружено тело одного из погибших при крушении Ми-8 в Карелии
Обнаружено тело одного из погибших при крушении Ми-8 в Карелии - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Обнаружено тело одного из погибших при крушении Ми-8 в Карелии
В Карелии спасатели обнаружили и подняли из Онежского озера тело одного из членов экипажа вертолета Ми-8, разбившегося накануне. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T22:41
2024-02-05T22:55
происшествия
россия
карелия
вертолет
крушение вертолета
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/05/1134710256_4:0:836:468_1920x0_80_0_0_8c6652d60e8b911181fe0591816f5820.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Карелии спасатели обнаружили и подняли из Онежского озера тело одного из членов экипажа вертолета Ми-8, разбившегося накануне. Об этом сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.Сейчас поисковые работы на месте трагедии завершены из-за темноты, завтра в восемь утра они будут продолжены.Утром 5 февраля в Карелии над Онежским озером разбился спасательный вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа на борту.Обломки нашли в Онежском озере на глубине около 50 метров. Судьба еще двух членов экипажа остается неизвестной.Следственный комитет РФ возбудил по факту крушения уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП с катером в Финском заливе: при крушении судна погиб мужчинаШесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае
россия
карелия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/05/1134710256_108:0:732:468_1920x0_80_0_0_bfda74e86ede6ba35909f98b02f411d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, россия, карелия, вертолет, крушение вертолета, новости
Обнаружено тело одного из погибших при крушении Ми-8 в Карелии

В Карелии обнаружили тело погибшего при крушении вертолета члена экипажа

22:41 05.02.2024 (обновлено: 22:55 05.02.2024)
 
© ТГ-канал Артур ПарфенчиковПоисковая операция на месте крушения вертолета в Карелии
Поисковая операция на месте крушения вертолета в Карелии
© ТГ-канал Артур Парфенчиков
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Карелии спасатели обнаружили и подняли из Онежского озера тело одного из членов экипажа вертолета Ми-8, разбившегося накануне. Об этом сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.
"Спасатели обнаружили и подняли тело одного из членов экипажа разбившегося МИ-8. Кого именно из пилотов удалось найти, к сожалению, пока не установлено", - написал он в Telegram-канале.
Сейчас поисковые работы на месте трагедии завершены из-за темноты, завтра в восемь утра они будут продолжены.
Утром 5 февраля в Карелии над Онежским озером разбился спасательный вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа на борту.
Обломки нашли в Онежском озере на глубине около 50 метров. Судьба еще двух членов экипажа остается неизвестной.
Следственный комитет РФ возбудил по факту крушения уголовное дело.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ЧП с катером в Финском заливе: при крушении судна погиб мужчина
Шесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае
ПроисшествияРоссияКарелияВертолетКрушение вертолетаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:41Обнаружено тело одного из погибших при крушении Ми-8 в Карелии
22:21Главное за день: 5 февраля
21:54Ученым Крыма нужен центр продвижения достижений
21:31У короля Великобритании Карла III выявили рак - Букингемский дворец
21:12Почему Международный суд ООН отказался поддержать претензии Украины к РФ
20:48Как отличить качественную мраморную говядину и правильно готовить стейки
20:41Покушение на руководство Крыма: в ФСБ раскрыли подробности
20:35Встреча Путина и Эрдогана: о чем могут договориться президенты
20:028-балльное землетрясение в Крыму может повториться – сейсмолог
19:57Поезд Симферополь – Адлер отправился из Туапсе: движение восстановлено
19:39СБУ готовила подрыв автомобиля одного из руководителей Республики Крым
19:37К годовщине Крымской весны жителей Алушты ждет сюрприз
19:14Сочи под ударом стихи - последствия непогоды и прогноз
19:08Десять из шестнадцати: как идет реставрация Бахчисарайского дворца
18:57Сколько многоэтажек отремонтируют в Ялте до конца года
18:50В Симферополе провалился асфальт на дороге - прокуратура ведет проверку
18:32Ротару хотят лишить звания и ее виллу в Ялте сделать Домом бракосочетания
18:28Все рейсы в аэропорту Сочи задерживаются из-за непогоды
18:04Залужный уйдет в отставку и станет послом в Британии – депутат Рады
17:51Что изменит новый закон о "наливайках" - депутат Бахарев
Лента новостейМолния