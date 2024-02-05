https://crimea.ria.ru/20240205/obnaruzheno-telo-odnogo-iz-pogibshikh-pri-krushenii-mi-8-v-karelii-1134710369.html

Обнаружено тело одного из погибших при крушении Ми-8 в Карелии

Обнаружено тело одного из погибших при крушении Ми-8 в Карелии - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Обнаружено тело одного из погибших при крушении Ми-8 в Карелии

В Карелии спасатели обнаружили и подняли из Онежского озера тело одного из членов экипажа вертолета Ми-8, разбившегося накануне. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T22:41

2024-02-05T22:41

2024-02-05T22:55

происшествия

россия

карелия

вертолет

крушение вертолета

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Карелии спасатели обнаружили и подняли из Онежского озера тело одного из членов экипажа вертолета Ми-8, разбившегося накануне. Об этом сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.Сейчас поисковые работы на месте трагедии завершены из-за темноты, завтра в восемь утра они будут продолжены.Утром 5 февраля в Карелии над Онежским озером разбился спасательный вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа на борту.Обломки нашли в Онежском озере на глубине около 50 метров. Судьба еще двух членов экипажа остается неизвестной.Следственный комитет РФ возбудил по факту крушения уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП с катером в Финском заливе: при крушении судна погиб мужчинаШесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, россия, карелия, вертолет, крушение вертолета, новости