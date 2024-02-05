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Вертолет МЧС разбился в Карелии - обломки нашли в Онежском озере
Вертолет МЧС разбился в Карелии - обломки нашли в Онежском озере - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Вертолет МЧС разбился в Карелии - обломки нашли в Онежском озере
Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России с тремя членами экипажа разбился в Карелии, обломки нашли в Онежском озере на глубине... РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T06:36
2024-02-05T06:36
2024-02-05T06:38
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России с тремя членами экипажа разбился в Карелии, обломки нашли в Онежском озере на глубине около 50 метров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Известно, что в ходе тренировочного полета экипаж перестал выходить на связь. В районе села Деревянное были организованы поисковые работы, спасатели на снегоходах и судах на воздушной подушке обследовали акваторию.Ночью 5 февраля в МЧС сообщили, что вертолет Ми-8 упал в Онежское озеро. Обломки обнаружены в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров. В ведомстве отметили, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.
https://crimea.ria.ru/20230727/shest-chelovek-pogibli-v-rezultate-krusheniya-vertoleta-mi-8-na-altae-1130325923.html
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РИА Новости Крым
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, карелия, вертолет, крушение вертолета, новости
Вертолет МЧС разбился в Карелии - обломки нашли в Онежском озере
Обломки спасательного вертолета МЧС нашли в Онежском озере на глубине 50 метров
06:36 05.02.2024 (обновлено: 06:38 05.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России с тремя членами экипажа разбился в Карелии, обломки нашли в Онежском озере на глубине около 50 метров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Известно, что в ходе тренировочного полета экипаж перестал выходить на связь. В районе села Деревянное были организованы поисковые работы, спасатели на снегоходах и судах на воздушной подушке обследовали акваторию.
Ночью 5 февраля в МЧС сообщили, что вертолет Ми-8 упал в Онежское озеро. Обломки обнаружены в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров.
"Создан оперативный штаб и комиссия по расследованию авиапроисшествия. К работам привлечено более 140 специалистов и 33 единицы техники, также водолазы центра спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России с допуском погружения до 60 метров. Работы под водой будут проводить с применением телеуправляемого подводного аппарата "Фалькон" (глубина погружения до 300 метров)", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.