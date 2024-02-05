https://crimea.ria.ru/20240205/vertolet-mchs-razbilsya-v-karelii---oblomki-nashli-v-onezhskom-ozere-1134690311.html

Вертолет МЧС разбился в Карелии - обломки нашли в Онежском озере

Вертолет МЧС разбился в Карелии - обломки нашли в Онежском озере - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Вертолет МЧС разбился в Карелии - обломки нашли в Онежском озере

Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России с тремя членами экипажа разбился в Карелии, обломки нашли в Онежском озере на глубине... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T06:36

2024-02-05T06:36

2024-02-05T06:38

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

карелия

вертолет

крушение вертолета

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России с тремя членами экипажа разбился в Карелии, обломки нашли в Онежском озере на глубине около 50 метров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Известно, что в ходе тренировочного полета экипаж перестал выходить на связь. В районе села Деревянное были организованы поисковые работы, спасатели на снегоходах и судах на воздушной подушке обследовали акваторию.Ночью 5 февраля в МЧС сообщили, что вертолет Ми-8 упал в Онежское озеро. Обломки обнаружены в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров. В ведомстве отметили, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.

https://crimea.ria.ru/20230727/shest-chelovek-pogibli-v-rezultate-krusheniya-vertoleta-mi-8-na-altae-1130325923.html

карелия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, карелия, вертолет, крушение вертолета, новости