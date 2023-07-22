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ЧП с катером в Финском заливе: при крушении судна погиб мужчина
ЧП с катером в Финском заливе: при крушении судна погиб мужчина - РИА Новости Крым, 22.07.2023
ЧП с катером в Финском заливе: при крушении судна погиб мужчина
При крушении моторной яхты в Финском заливе погиб человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России. РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T11:51
2023-07-22T11:51
2023-07-22T11:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. При крушении моторной яхты в Финском заливе погиб человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.ЧП с катером произошло накануне. На борту находились девять человек. Всех спасли, но один человек получил травмы и был доставлен в больницу. Позже он скончался.Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ход расследование находится на контроле главы Следкома Александра Бастрыкина. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште затонул катер - что известноВ сочинском порту затонул катерВышел в шторм: подробности крушения катера с туристами в Севастополе
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санкт-петербург, происшествия, общество, новости
ЧП с катером в Финском заливе: при крушении судна погиб мужчина
Следком: при крушении моторной яхты в Финском заливе погиб человек, возбуждено дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. При крушении моторной яхты в Финском заливе погиб человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.
ЧП с катером произошло накануне. На борту находились девять человек. Всех спасли, но один человек получил травмы и был доставлен в больницу. Позже он скончался.
"На маломерном судне – моторной яхте Сarver 41 находились девять человек. В результате затопления люди были спасены и доставлены на берег, один человек с телесными повреждениями доставлен в лечебное учреждение, где в последующем скончался. По одной из версий к происшествию могла привести техническая неисправность в виде лопнувшей выхлопной трубы судна", - сообщили в СК.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ход расследование находится на контроле главы Следкома Александра Бастрыкина. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
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