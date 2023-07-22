https://crimea.ria.ru/20230722/chp-s-katerom-v-finskom-zalive-pri-krushenii-sudna-pogib-muzhchina-1130233545.html

ЧП с катером в Финском заливе: при крушении судна погиб мужчина

ЧП с катером в Финском заливе: при крушении судна погиб мужчина - РИА Новости Крым, 22.07.2023

ЧП с катером в Финском заливе: при крушении судна погиб мужчина

При крушении моторной яхты в Финском заливе погиб человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России. РИА Новости Крым, 22.07.2023

2023-07-22T11:51

2023-07-22T11:51

2023-07-22T11:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. При крушении моторной яхты в Финском заливе погиб человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.ЧП с катером произошло накануне. На борту находились девять человек. Всех спасли, но один человек получил травмы и был доставлен в больницу. Позже он скончался.Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ход расследование находится на контроле главы Следкома Александра Бастрыкина. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште затонул катер - что известноВ сочинском порту затонул катерВышел в шторм: подробности крушения катера с туристами в Севастополе

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия, общество, новости