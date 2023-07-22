Рейтинг@Mail.ru
ЧП с катером в Финском заливе: при крушении судна погиб мужчина - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230722/chp-s-katerom-v-finskom-zalive-pri-krushenii-sudna-pogib-muzhchina-1130233545.html
ЧП с катером в Финском заливе: при крушении судна погиб мужчина
ЧП с катером в Финском заливе: при крушении судна погиб мужчина - РИА Новости Крым, 22.07.2023
ЧП с катером в Финском заливе: при крушении судна погиб мужчина
При крушении моторной яхты в Финском заливе погиб человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России. РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T11:51
2023-07-22T11:51
санкт-петербург
происшествия
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111468/97/1114689734_0:576:5342:3581_1920x0_80_0_0_f63d1e9d10064486fbfe9fa0b8c539bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. При крушении моторной яхты в Финском заливе погиб человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.ЧП с катером произошло накануне. На борту находились девять человек. Всех спасли, но один человек получил травмы и был доставлен в больницу. Позже он скончался.Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ход расследование находится на контроле главы Следкома Александра Бастрыкина. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште затонул катер - что известноВ сочинском порту затонул катерВышел в шторм: подробности крушения катера с туристами в Севастополе
санкт-петербург
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111468/97/1114689734_0:0:4776:3581_1920x0_80_0_0_efff477df4754df1a909ccc22ede13e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, происшествия, общество, новости
ЧП с катером в Финском заливе: при крушении судна погиб мужчина

Следком: при крушении моторной яхты в Финском заливе погиб человек, возбуждено дело

11:51 22.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоСпасательный круг на пляже в Крыму
Спасательный круг на пляже в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. При крушении моторной яхты в Финском заливе погиб человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.
ЧП с катером произошло накануне. На борту находились девять человек. Всех спасли, но один человек получил травмы и был доставлен в больницу. Позже он скончался.
"На маломерном судне – моторной яхте Сarver 41 находились девять человек. В результате затопления люди были спасены и доставлены на берег, один человек с телесными повреждениями доставлен в лечебное учреждение, где в последующем скончался. По одной из версий к происшествию могла привести техническая неисправность в виде лопнувшей выхлопной трубы судна", - сообщили в СК.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ход расследование находится на контроле главы Следкома Александра Бастрыкина. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Алуште затонул катер - что известно
В сочинском порту затонул катер
Вышел в шторм: подробности крушения катера с туристами в Севастополе
Санкт-ПетербургПроисшествияОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:14ЧП на складе боеприпасов: что произошло в Красногвардейском районе Крыма
13:53В зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
13:44Армия России ракетным ударом уничтожила большое число наемников во Львове
13:40Двое туристов погибли и 10 ранены в результате пожара в отеле в Анталье
13:25Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей Красногвардейского
13:00Крымский мост сейчас: второе перекрытие движения и очереди
12:58ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Белгородскую область
12:34Какие поезда остановлены из-за ЧП в Красногвардейском районе Крыма
12:24Движение поездов в Крыму остановлено из-за ЧП на складе с боеприпасами
12:17Погода, ограничения и трафик: все о работе Керченской переправы
12:12Детонация боеприпасов при атаке БПЛА на Крым - население эвакуируют
11:51ЧП с катером в Финском заливе: при крушении судна погиб мужчина
11:42Крымский мост снова открыт для автомобилей
11:35Шторм с ливнями и градом идет в Крым
11:14Беспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму
11:10Мужчина сорвался с высоты в бухте Александра в Севастополе
11:06ДТП с междугородним автобусом Махачкала - Ростов: пострадали 12 человек
10:41Почти 100 снарядов за сутки: ВСУ продолжают обстреливать Херсонщину
10:35Пожар в Симферополе – полыхает жилой дом
10:25Крымский мост закрыт
Лента новостейМолния