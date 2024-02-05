https://crimea.ria.ru/20240205/sledkom-vozbudil-delo-posle-krusheniya-vertoleta-mchs-v-karelii-1134691811.html

Следком возбудил дело после крушения вертолета МЧС в Карелии

Следком возбудил дело после крушения вертолета МЧС в Карелии - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Следком возбудил дело после крушения вертолета МЧС в Карелии

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено из-за крушения вертолета МЧС Ми-8 в Карелии. Об этом... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T08:51

2024-02-05T08:51

2024-02-05T08:55

вертолет

крушение вертолета

карелия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено из-за крушения вертолета МЧС Ми-8 в Карелии. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.В настоящее время следователи осматривают место происшествия и устанавливают причины случившегося.Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России с тремя членами экипажа разбился в Карелии при выполнении тренировочного полета, обломки нашли в Онежском озере на глубине около 50 метров. На месте работают водолазы центра спасательных операций особого риска "Лидер".Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП с катером в Финском заливе: при крушении судна погиб мужчинаШесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае

карелия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вертолет, крушение вертолета, карелия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости