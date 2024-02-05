https://crimea.ria.ru/20240205/sledkom-vozbudil-delo-posle-krusheniya-vertoleta-mchs-v-karelii-1134691811.html
Следком возбудил дело после крушения вертолета МЧС в Карелии
Следком возбудил дело после крушения вертолета МЧС в Карелии - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Следком возбудил дело после крушения вертолета МЧС в Карелии
Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено из-за крушения вертолета МЧС Ми-8 в Карелии. Об этом... РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T08:51
2024-02-05T08:51
2024-02-05T08:55
вертолет
крушение вертолета
карелия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено из-за крушения вертолета МЧС Ми-8 в Карелии. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.В настоящее время следователи осматривают место происшествия и устанавливают причины случившегося.Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России с тремя членами экипажа разбился в Карелии при выполнении тренировочного полета, обломки нашли в Онежском озере на глубине около 50 метров. На месте работают водолазы центра спасательных операций особого риска "Лидер".Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП с катером в Финском заливе: при крушении судна погиб мужчинаШесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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вертолет, крушение вертолета, карелия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Следком возбудил дело после крушения вертолета МЧС в Карелии
По факту крушения вертолета Ми-8 МЧС в Карелии возбуждено уголовное дело
08:51 05.02.2024 (обновлено: 08:55 05.02.2024)