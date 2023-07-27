https://crimea.ria.ru/20230727/shest-chelovek-pogibli-v-rezultate-krusheniya-vertoleta-mi-8-na-altae-1130325923.html

Шесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае

Шесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Шесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае

Вертолет Ми-8 с туристами на борту потерпел крушение в Алтайском крае, погибли шесть человек, еще семеро получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T12:04

2023-07-27T12:04

2023-07-27T12:23

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

алтайский край

происшествия

крушение вертолета

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Вертолет Ми-8 с туристами на борту потерпел крушение в Алтайском крае, погибли шесть человек, еще семеро получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.Вертолет Ми-8, на борту которого находились туристы, при заходе на посадку задел электрические провода, упал и загорелся. Шестеро погибли на месте, еще семеро пострадали.На месте происшествия работают оперативные службы. по предварительным данным, на земле жертв и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП с катером в Финском заливе: при крушении судна погиб мужчинаКрушение МиГ-31 в Мурманской области – что известноКрушение поездов в Индии: почти 300 погибших и 900 раненых

алтайский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), алтайский край, происшествия, крушение вертолета