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Шесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае - РИА Новости Крым, 27.07.2023
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Шесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае
Шесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Шесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае
Вертолет Ми-8 с туристами на борту потерпел крушение в Алтайском крае, погибли шесть человек, еще семеро получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T12:04
2023-07-27T12:23
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
алтайский край
происшествия
крушение вертолета
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Вертолет Ми-8 с туристами на борту потерпел крушение в Алтайском крае, погибли шесть человек, еще семеро получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.Вертолет Ми-8, на борту которого находились туристы, при заходе на посадку задел электрические провода, упал и загорелся. Шестеро погибли на месте, еще семеро пострадали.На месте происшествия работают оперативные службы. по предварительным данным, на земле жертв и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП с катером в Финском заливе: при крушении судна погиб мужчинаКрушение МиГ-31 в Мурманской области – что известноКрушение поездов в Индии: почти 300 погибших и 900 раненых
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), алтайский край, происшествия, крушение вертолета
Шесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае

Вертолет Ми-8 потерпел крушение на Алтае: шесть человек погибли и еще семеро ранены

12:04 27.07.2023 (обновлено: 12:23 27.07.2023)
 
© RTВертолет Ми-8 с туристами на борту потерпел крушение в Алтайском крае
Вертолет Ми-8 с туристами на борту потерпел крушение в Алтайском крае
© RT
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Вертолет Ми-8 с туристами на борту потерпел крушение в Алтайском крае, погибли шесть человек, еще семеро получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Вертолет Ми-8, на борту которого находились туристы, при заходе на посадку задел электрические провода, упал и загорелся. Шестеро погибли на месте, еще семеро пострадали.
На месте происшествия работают оперативные службы. по предварительным данным, на земле жертв и разрушений нет.
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НовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Алтайский крайПроисшествияКрушение вертолета
 
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