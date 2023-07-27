https://crimea.ria.ru/20230727/shest-chelovek-pogibli-v-rezultate-krusheniya-vertoleta-mi-8-na-altae-1130325923.html
Шесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае
Шесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Шесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае
Вертолет Ми-8 с туристами на борту потерпел крушение в Алтайском крае, погибли шесть человек, еще семеро получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T12:04
2023-07-27T12:04
2023-07-27T12:23
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
алтайский край
происшествия
крушение вертолета
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1b/1130326022_0:471:960:1011_1920x0_80_0_0_03c8b8824d61db88f570d58a8415541b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Вертолет Ми-8 с туристами на борту потерпел крушение в Алтайском крае, погибли шесть человек, еще семеро получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.Вертолет Ми-8, на борту которого находились туристы, при заходе на посадку задел электрические провода, упал и загорелся. Шестеро погибли на месте, еще семеро пострадали.На месте происшествия работают оперативные службы. по предварительным данным, на земле жертв и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП с катером в Финском заливе: при крушении судна погиб мужчинаКрушение МиГ-31 в Мурманской области – что известноКрушение поездов в Индии: почти 300 погибших и 900 раненых
алтайский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1b/1130326022_0:283:960:1003_1920x0_80_0_0_054ad133eaee5a8d2d1736ed39bc1597.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), алтайский край, происшествия, крушение вертолета
Шесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае
Вертолет Ми-8 потерпел крушение на Алтае: шесть человек погибли и еще семеро ранены
12:04 27.07.2023 (обновлено: 12:23 27.07.2023)