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Крушение поездов в Индии: почти 300 погибших и 900 раненых - РИА Новости Крым, 03.06.2023
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Крушение поездов в Индии: почти 300 погибших и 900 раненых
Крушение поездов в Индии: почти 300 погибших и 900 раненых - РИА Новости Крым, 03.06.2023
Крушение поездов в Индии: почти 300 погибших и 900 раненых
По меньшей мере 288 человек погибли и 900 ранены в результате столкновения поездов в Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство Франс Пресс. РИА Новости Крым, 03.06.2023
2023-06-03T07:21
2023-06-03T07:25
индия
в мире
происшествия
поезд
новости
столкновение поездов в индии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. По меньшей мере 288 человек погибли и 900 ранены в результате столкновения поездов в Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство Франс Пресс.Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор. По данным властей, пассажирский поезд, шедший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с грузовым составом, 12 вагонов сошли с рельсов и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми. На месте катастрофы работают более 200 машин скорой помощи, привлечены более 700 сотрудников службы экстренной помощи, полиции и спасателей.3 июня объявлен государственный траур, сообщили власти штата Одиш.Читайте также на РИА Новости Крым:Крушение поезда в Германии: не менее трех погибших и 60 раненыхВ Севастополе потерпел крушение прогулочный катер с людьмиКатастрофа в Греции: из-за столкновения поездов погибли 32 человека
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РИА Новости Крым
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96
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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индия, в мире, происшествия, поезд, новости, столкновение поездов в индии
Крушение поездов в Индии: почти 300 погибших и 900 раненых

Почти 300 человек погибли и 900 пострадали в результате крушения поездов в Индии

07:21 03.06.2023 (обновлено: 07:25 03.06.2023)
 
© The Indian ExpressКрушение поездов в Индии
Крушение поездов в Индии
© The Indian Express
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. По меньшей мере 288 человек погибли и 900 ранены в результате столкновения поездов в Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство Франс Пресс.
Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор. По данным властей, пассажирский поезд, шедший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с грузовым составом, 12 вагонов сошли с рельсов и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми.
"Число жертв крушения поезда в Индии возросло до 288", - приводит агентство слова начальника пожарной службы штата Судханшу Саранги.
На месте катастрофы работают более 200 машин скорой помощи, привлечены более 700 сотрудников службы экстренной помощи, полиции и спасателей.
3 июня объявлен государственный траур, сообщили власти штата Одиш.
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ИндияВ миреПроисшествияПоездНовостиСтолкновение поездов в Индии
 
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07:21Крушение поездов в Индии: почти 300 погибших и 900 раненых
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