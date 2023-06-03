https://crimea.ria.ru/20230603/krushenie-poezdov-v-indii-pochti-300-pogibshikh-i-900-ranenykh-1129160339.html

Крушение поездов в Индии: почти 300 погибших и 900 раненых

Крушение поездов в Индии: почти 300 погибших и 900 раненых - РИА Новости Крым, 03.06.2023

Крушение поездов в Индии: почти 300 погибших и 900 раненых

По меньшей мере 288 человек погибли и 900 ранены в результате столкновения поездов в Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство Франс Пресс. РИА Новости Крым, 03.06.2023

2023-06-03T07:21

2023-06-03T07:21

2023-06-03T07:25

индия

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поезд

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столкновение поездов в индии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. По меньшей мере 288 человек погибли и 900 ранены в результате столкновения поездов в Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство Франс Пресс.Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор. По данным властей, пассажирский поезд, шедший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с грузовым составом, 12 вагонов сошли с рельсов и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми. На месте катастрофы работают более 200 машин скорой помощи, привлечены более 700 сотрудников службы экстренной помощи, полиции и спасателей.3 июня объявлен государственный траур, сообщили власти штата Одиш.Читайте также на РИА Новости Крым:Крушение поезда в Германии: не менее трех погибших и 60 раненыхВ Севастополе потерпел крушение прогулочный катер с людьмиКатастрофа в Греции: из-за столкновения поездов погибли 32 человека

индия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индия, в мире, происшествия, поезд, новости, столкновение поездов в индии