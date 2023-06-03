https://crimea.ria.ru/20230603/krushenie-poezdov-v-indii-pochti-300-pogibshikh-i-900-ranenykh-1129160339.html
Крушение поездов в Индии: почти 300 погибших и 900 раненых
Крушение поездов в Индии: почти 300 погибших и 900 раненых - РИА Новости Крым, 03.06.2023
Крушение поездов в Индии: почти 300 погибших и 900 раненых
По меньшей мере 288 человек погибли и 900 ранены в результате столкновения поездов в Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство Франс Пресс. РИА Новости Крым, 03.06.2023
2023-06-03T07:21
2023-06-03T07:21
2023-06-03T07:25
индия
в мире
происшествия
поезд
новости
столкновение поездов в индии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/03/1129160590_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_84ca1ca3d0156f9c94e824820a0ca29b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. По меньшей мере 288 человек погибли и 900 ранены в результате столкновения поездов в Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство Франс Пресс.Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор. По данным властей, пассажирский поезд, шедший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с грузовым составом, 12 вагонов сошли с рельсов и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми. На месте катастрофы работают более 200 машин скорой помощи, привлечены более 700 сотрудников службы экстренной помощи, полиции и спасателей.3 июня объявлен государственный траур, сообщили власти штата Одиш.Читайте также на РИА Новости Крым:Крушение поезда в Германии: не менее трех погибших и 60 раненыхВ Севастополе потерпел крушение прогулочный катер с людьмиКатастрофа в Греции: из-за столкновения поездов погибли 32 человека
индия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/03/1129160590_150:0:1049:674_1920x0_80_0_0_7c502ae700828b46de512dccb8819df8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, в мире, происшествия, поезд, новости, столкновение поездов в индии
Крушение поездов в Индии: почти 300 погибших и 900 раненых
Почти 300 человек погибли и 900 пострадали в результате крушения поездов в Индии
07:21 03.06.2023 (обновлено: 07:25 03.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. По меньшей мере 288 человек погибли и 900 ранены в результате столкновения поездов в Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство Франс Пресс.
Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор. По данным властей, пассажирский поезд, шедший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с грузовым составом, 12 вагонов сошли с рельсов и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми.
"Число жертв крушения поезда в Индии возросло до 288", - приводит агентство слова начальника пожарной службы штата Судханшу Саранги.
На месте катастрофы работают более 200 машин скорой помощи, привлечены более 700 сотрудников службы экстренной помощи, полиции и спасателей.
3 июня объявлен государственный траур, сообщили власти штата Одиш.
Читайте также на РИА Новости Крым: