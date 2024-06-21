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Вертолет с четырьмя людьми на борту разбился в Амурской области - РИА Новости Крым, 21.06.2024
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Вертолет с четырьмя людьми на борту разбился в Амурской области
Вертолет с четырьмя людьми на борту разбился в Амурской области - РИА Новости Крым, 21.06.2024
Вертолет с четырьмя людьми на борту разбился в Амурской области
Вертолет Robinson R-66 с пассажирами на борту потерпел крушение в Амурской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T09:41
2024-06-21T09:53
россия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
авиакатастрофа
крушение вертолета
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Вертолет Robinson R-66 с пассажирами на борту потерпел крушение в Амурской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.По данным ведомства, на борту находились пилот и трое пассажиров, точная информация о количестве пострадавших уточняется.Вертолет Robinson R-66 вылетел 19 июня с площадки одного из предприятий, но вскоре перестал выходить на связь. Оперативно была начата поисково-спасательная операция. Более суток специалисты прочесывали труднодоступную местность. 21 июня в тайге спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета. В настоящее время на месте крушения работают эксперты, причины ЧП устанавливаются. Читайте также на РИА Новости Крым:Обнаружены тела всех членов экипажа разбившегося в Карелии вертолета Ми-8Шесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на АлтаеВ Иране разбился вертолет президента Раиси
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россия, ск рф (следственный комитет российской федерации), авиакатастрофа, крушение вертолета, происшествия
Вертолет с четырьмя людьми на борту разбился в Амурской области

Вертолет Robinson с пассажирами потерпел крушение в Амурской области – СК

09:41 21.06.2024 (обновлено: 09:53 21.06.2024)
 
© Фото: Следственный комитет РФАвтомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© Фото: Следственный комитет РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Вертолет Robinson R-66 с пассажирами на борту потерпел крушение в Амурской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Дело о нарушениях при эксплуатации воздушного транспорта, повлекших смерть двух и более лиц, возбуждено после падения вертолета в Амурской области", - цитирует сообщение СК РИА Новости.

По данным ведомства, на борту находились пилот и трое пассажиров, точная информация о количестве пострадавших уточняется.
Вертолет Robinson R-66 вылетел 19 июня с площадки одного из предприятий, но вскоре перестал выходить на связь. Оперативно была начата поисково-спасательная операция. Более суток специалисты прочесывали труднодоступную местность. 21 июня в тайге спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета.
В настоящее время на месте крушения работают эксперты, причины ЧП устанавливаются.
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РоссияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)АвиакатастрофаКрушение вертолетаПроисшествия
 
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