Поиск пропавшего вертолета Ми-8Т на Камчатке – актуальная информация
Поиск вертолета Ми-8Т на Камчатке продолжается вопреки ухудшающейся погоде – губернатор
11:49 31.08.2024 (обновлено: 11:51 31.08.2024)
© Flickr/ Pavel KazachkovВертолет Ми-8
© Flickr/ Pavel Kazachkov
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Поиск пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8Т с тремя членами экипажа и 19 пассажирами на борту пока не дел результатов, однако операция продолжается, несмотря на темное время суток и ухудшение погоды. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Был произведен облет территории с вертолета, который к сожалению результата не дал. В это время по маршруту уже наблюдалась низкая облачность. Непосредственно после этого была задействована наземная группировка спасателей, которые выдвинулись с двух точек", - сообщил руководитель региона в своем Telegram-канале
По его словам, в настоящее время основные усилия сосредоточены на обследовании долины реки Быстрая, вдоль которой должен был двигаться вертолет.
"Спасательная операция продолжается, несмотря на темное время суток и ухудшающиеся погодные условия, и будет проводиться, пока не будут созданы риски для здоровья и жизни спасателей", - добавил Солодов.
В Камчатском крае ведутся поиски вертолета Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро". На борту находились 22 человека – три члена экипажа и 19 пассажиров. Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка (17 км юго-западнее аэропорта Елизово). В назначенное время, около 07:15 мск, экипаж вертолета не вышел на связь. На поиски пропавшего воздушного судно вылетел другой вертолет Ми-8.