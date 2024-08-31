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Поиск пропавшего вертолета Ми-8Т на Камчатке – актуальная информация - РИА Новости Крым, 31.08.2024
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Поиск пропавшего вертолета Ми-8Т на Камчатке – актуальная информация
Поиск пропавшего вертолета Ми-8Т на Камчатке – актуальная информация - РИА Новости Крым, 31.08.2024
Поиск пропавшего вертолета Ми-8Т на Камчатке – актуальная информация
Поиск пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8Т с тремя членами экипажа и 19 пассажирами на борту пока не дел результатов, однако операция продолжается, несмотря... РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T11:49
2024-08-31T11:51
вертолет
крушение вертолета
новости
камчатка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Поиск пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8Т с тремя членами экипажа и 19 пассажирами на борту пока не дел результатов, однако операция продолжается, несмотря на темное время суток и ухудшение погоды. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.По его словам, в настоящее время основные усилия сосредоточены на обследовании долины реки Быстрая, вдоль которой должен был двигаться вертолет.В Камчатском крае ведутся поиски вертолета Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро". На борту находились 22 человека – три члена экипажа и 19 пассажиров. Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка (17 км юго-западнее аэропорта Елизово). В назначенное время, около 07:15 мск, экипаж вертолета не вышел на связь. На поиски пропавшего воздушного судно вылетел другой вертолет Ми-8.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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вертолет, крушение вертолета, новости, камчатка, происшествия
Поиск пропавшего вертолета Ми-8Т на Камчатке – актуальная информация

Поиск вертолета Ми-8Т на Камчатке продолжается вопреки ухудшающейся погоде – губернатор

11:49 31.08.2024 (обновлено: 11:51 31.08.2024)
 
© Flickr/ Pavel KazachkovВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
© Flickr/ Pavel Kazachkov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Поиск пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8Т с тремя членами экипажа и 19 пассажирами на борту пока не дел результатов, однако операция продолжается, несмотря на темное время суток и ухудшение погоды. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Был произведен облет территории с вертолета, который к сожалению результата не дал. В это время по маршруту уже наблюдалась низкая облачность. Непосредственно после этого была задействована наземная группировка спасателей, которые выдвинулись с двух точек", - сообщил руководитель региона в своем Telegram-канале
По его словам, в настоящее время основные усилия сосредоточены на обследовании долины реки Быстрая, вдоль которой должен был двигаться вертолет.
"Спасательная операция продолжается, несмотря на темное время суток и ухудшающиеся погодные условия, и будет проводиться, пока не будут созданы риски для здоровья и жизни спасателей", - добавил Солодов.
В Камчатском крае ведутся поиски вертолета Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро". На борту находились 22 человека – три члена экипажа и 19 пассажиров. Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка (17 км юго-западнее аэропорта Елизово). В назначенное время, около 07:15 мск, экипаж вертолета не вышел на связь. На поиски пропавшего воздушного судно вылетел другой вертолет Ми-8.
 
ВертолетКрушение вертолетаНовостиКамчаткаПроисшествия
 
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