https://crimea.ria.ru/20240831/poisk-propavshego-vertoleta-mi-8t-na-kamchatke--aktualnaya-informatsiya-1140023506.html

Поиск пропавшего вертолета Ми-8Т на Камчатке – актуальная информация

Поиск пропавшего вертолета Ми-8Т на Камчатке – актуальная информация - РИА Новости Крым, 31.08.2024

Поиск пропавшего вертолета Ми-8Т на Камчатке – актуальная информация

Поиск пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8Т с тремя членами экипажа и 19 пассажирами на борту пока не дел результатов, однако операция продолжается, несмотря... РИА Новости Крым, 31.08.2024

2024-08-31T11:49

2024-08-31T11:49

2024-08-31T11:51

вертолет

крушение вертолета

новости

камчатка

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Поиск пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8Т с тремя членами экипажа и 19 пассажирами на борту пока не дел результатов, однако операция продолжается, несмотря на темное время суток и ухудшение погоды. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.По его словам, в настоящее время основные усилия сосредоточены на обследовании долины реки Быстрая, вдоль которой должен был двигаться вертолет.В Камчатском крае ведутся поиски вертолета Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро". На борту находились 22 человека – три члена экипажа и 19 пассажиров. Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка (17 км юго-западнее аэропорта Елизово). В назначенное время, около 07:15 мск, экипаж вертолета не вышел на связь. На поиски пропавшего воздушного судно вылетел другой вертолет Ми-8.

камчатка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вертолет, крушение вертолета, новости, камчатка, происшествия