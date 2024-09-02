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На месте крушения вертолета Ми-8Т найдены тела 20 человек - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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На месте крушения вертолета Ми-8Т найдены тела 20 человек
На месте крушения вертолета Ми-8Т найдены тела 20 человек - РИА Новости Крым, 02.09.2024
На месте крушения вертолета Ми-8Т найдены тела 20 человек
На месте крушения вертолета Ми-8Т в Камчатском крае найдены тела 20 человек, названы предварительные версии происшествия. Об этом сообщает Следственный комитет... РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T10:22
2024-09-02T10:22
камчатка
авиакатастрофа
новости
происшествия
вертолет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. На месте крушения вертолета Ми-8Т в Камчатском крае найдены тела 20 человек, названы предварительные версии происшествия. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.В СК напомнили, что связь с вертолетом Ми-8Т, который следовал с посадочной площадки в районе вулкана "Вачкажец" в поселок Николаевку Елизовского района Камчатского края, была утеряна 31 августа.1 сентября МЧС России сообщило, что на Камчатке при обследовании территории с воздуха обнаружены обломки вертолета Ми-8Т. Позже стало известно, что на месте крушения вертолета найдены 17 тел погибших.В СК сообщают, что на месте работают следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Они продолжают расследование уголовного дела по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"."Произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские, химическая, летно-техническая судебные экспертизы, изъяты образцы топлива с места вылета воздушного судна, бортовой самописец и GPS-навигатор, техническая документация", - уточняют в СК.Также проводится комплекс иных следственных и процессуальных действий для установления всех обстоятельств и причин авиационной катастрофы.Читайте также на РИА Новости Крым:Ан-2 аварийно приземлился с 10 парашютистами и двумя детьми на бортуЖесткая посадка самолета в Сочи: на борту находились 196 человекПилоты упавшего в Иркутской области Ту-22М3 увели самолет от жилых домов
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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камчатка, авиакатастрофа, новости, происшествия, вертолет
На месте крушения вертолета Ми-8Т найдены тела 20 человек

Тела 20 человек найдены на месте крушения вертолета Ми-8Т в Камчатском крае

10:22 02.09.2024
 
© Официальный канал Восточного межрегионального СУТ СК РоссииНа месте крушения вертолета Ми-8Т найдены тела 20 человек
На месте крушения вертолета Ми-8Т найдены тела 20 человек
© Официальный канал Восточного межрегионального СУТ СК России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. На месте крушения вертолета Ми-8Т в Камчатском крае найдены тела 20 человек, названы предварительные версии происшествия. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
"В настоящий момент обнаружено воздушное судно в разрушенном состоянии и тела 20 человек, а также останки. Рассматриваются две основные версии крушения вертолета: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования", - говорится в сообщении.
В СК напомнили, что связь с вертолетом Ми-8Т, который следовал с посадочной площадки в районе вулкана "Вачкажец" в поселок Николаевку Елизовского района Камчатского края, была утеряна 31 августа.
1 сентября МЧС России сообщило, что на Камчатке при обследовании территории с воздуха обнаружены обломки вертолета Ми-8Т. Позже стало известно, что на месте крушения вертолета найдены 17 тел погибших.
В СК сообщают, что на месте работают следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Они продолжают расследование уголовного дела по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
"Произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские, химическая, летно-техническая судебные экспертизы, изъяты образцы топлива с места вылета воздушного судна, бортовой самописец и GPS-навигатор, техническая документация", - уточняют в СК.
Также проводится комплекс иных следственных и процессуальных действий для установления всех обстоятельств и причин авиационной катастрофы.
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КамчаткаАвиакатастрофаНовостиПроисшествияВертолет
 
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