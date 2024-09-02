https://crimea.ria.ru/20240902/na-meste-krusheniya-vertoleta-mi-8t-naydeny-tela-20-chelovek-1140054034.html

На месте крушения вертолета Ми-8Т найдены тела 20 человек

На месте крушения вертолета Ми-8Т найдены тела 20 человек - РИА Новости Крым, 02.09.2024

На месте крушения вертолета Ми-8Т найдены тела 20 человек

На месте крушения вертолета Ми-8Т в Камчатском крае найдены тела 20 человек, названы предварительные версии происшествия. Об этом сообщает Следственный комитет... РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T10:22

2024-09-02T10:22

2024-09-02T10:22

камчатка

авиакатастрофа

новости

происшествия

вертолет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. На месте крушения вертолета Ми-8Т в Камчатском крае найдены тела 20 человек, названы предварительные версии происшествия. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.В СК напомнили, что связь с вертолетом Ми-8Т, который следовал с посадочной площадки в районе вулкана "Вачкажец" в поселок Николаевку Елизовского района Камчатского края, была утеряна 31 августа.1 сентября МЧС России сообщило, что на Камчатке при обследовании территории с воздуха обнаружены обломки вертолета Ми-8Т. Позже стало известно, что на месте крушения вертолета найдены 17 тел погибших.В СК сообщают, что на месте работают следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Они продолжают расследование уголовного дела по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"."Произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские, химическая, летно-техническая судебные экспертизы, изъяты образцы топлива с места вылета воздушного судна, бортовой самописец и GPS-навигатор, техническая документация", - уточняют в СК.Также проводится комплекс иных следственных и процессуальных действий для установления всех обстоятельств и причин авиационной катастрофы.Читайте также на РИА Новости Крым:Ан-2 аварийно приземлился с 10 парашютистами и двумя детьми на бортуЖесткая посадка самолета в Сочи: на борту находились 196 человекПилоты упавшего в Иркутской области Ту-22М3 увели самолет от жилых домов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатка, авиакатастрофа, новости, происшествия, вертолет