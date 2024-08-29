https://crimea.ria.ru/20240829/na-ukraine-poterpel-krushenie-pervyy-samolet-f-16--smi-1139977367.html

На Украине потерпел крушение первый самолет F-16 – СМИ

На Украине потерпел крушение первый самолет F-16 – СМИ - РИА Новости Крым, 29.08.2024

На Украине потерпел крушение первый самолет F-16 – СМИ

На Украине потерян первый F-16. Это произошло в результате ошибки пилота, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на официального... РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T18:27

2024-08-29T18:27

2024-08-29T18:27

самолеты f-16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. На Украине потерян первый F-16. Это произошло в результате ошибки пилота, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на официального представителя США.Как рассказал собеседник издания, истребитель потерпел крушение в понедельник. По его словам, F-16 не был сбит российским огнем, хотя упал во время массированного удара по объектам на территории Украины. Скорее всего, крушение произошло из-за ошибки пилота, делает вывод издание.При этом 28 августа официальный Telegram-канал Луцкого городского совета сообщил о том, что в отражении атаки участвовали истребители F-16. В сообщении также говорится о гибели в понедельник военного летчика, уроженца города Луцк Алексея Меся, который обучался по программе для украинских пилотов на F-16.Сообщается, что Месь Алексей Сергеевич 1993 года рождения был зачислен в личный состав воинской части на должность командира эскадрильной поддержки - заместителя командира операционной группы. Он погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.О том, что американские истребители F-16 уже находятся на Украине, заявил Владимир Зеленский 4 августа. Ранее журнал Economist сообщал, что Украина 31 июля получила первые десять из семидесяти девяти истребителей F-16, которые обещали поставить США.Читайте также на РИА Новости Крым:Передача Киеву ракет JASSM для F-16 – как это может повлиять на ход СВО Истребители F-16: почему о них много говорят и опасны ли они для КрымаУдары вглубь России: какие страны дали добро Украине

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самолеты f-16, украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости