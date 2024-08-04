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Зеленский объявил о прибытии истребителей F-16 на Украину - РИА Новости Крым, 04.08.2024
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Зеленский объявил о прибытии истребителей F-16 на Украину
Зеленский объявил о прибытии истребителей F-16 на Украину - РИА Новости Крым, 04.08.2024
Зеленский объявил о прибытии истребителей F-16 на Украину
Владимир Зеленский объявил о прибытии истребителей F-16 на Украину. РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T17:40
2024-08-04T17:42
самолеты f-16
владимир зеленский
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СИФМЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский объявил о прибытии истребителей F-16 на Украину.К публикации прикреплено видео, в котором демонстрируется пролет пары истребителей F-16, а также еще двух истребителей с украинскими опознавательными знаками, на фоне которых Зеленский вручает награды военнослужащим.Ранее журнал Economist сообщал, что Украина 31 июля получила первые десять из семидесяти девяти истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву.Газета Telegraph 31 июля информировала, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.Ранее в совместном заявлении лидеров США, Нидерландов и Дании сообщалось, что западные союзники намерены снабдить Украину целыми "эскадрильями" современных истребителей американского производства F-16. Коалиция, по словам лидеров, намерена помогать с их содержанием, вооружением и подготовкой летчиков.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронтe, самолеты будут сбиваться и уничтожаться.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://crimea.ria.ru/20240731/geroy-rossii-sprognoziroval-sudbu-amerikanskikh-f-16-na-pole-boya-1139258290.html
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самолеты f-16, владимир зеленский, киев, украина, новости сво, новости
Зеленский объявил о прибытии истребителей F-16 на Украину

Зеленский подтвердил получение Киевом западных самолетов F-16

17:40 04.08.2024 (обновлено: 17:42 04.08.2024)
 
© Министерство обороны Южной Кореи через APИстребители F-16 ВВС США
Истребители F-16 ВВС США
© Министерство обороны Южной Кореи через AP
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СИФМЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский объявил о прибытии истребителей F-16 на Украину.
"F-16 на Украине", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.
К публикации прикреплено видео, в котором демонстрируется пролет пары истребителей F-16, а также еще двух истребителей с украинскими опознавательными знаками, на фоне которых Зеленский вручает награды военнослужащим.
Ранее журнал Economist сообщал, что Украина 31 июля получила первые десять из семидесяти девяти истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву.
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31 июля, 09:42
Герой России спрогнозировал судьбу американских F-16 на поле боя
Газета Telegraph 31 июля информировала, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.
Ранее в совместном заявлении лидеров США, Нидерландов и Дании сообщалось, что западные союзники намерены снабдить Украину целыми "эскадрильями" современных истребителей американского производства F-16. Коалиция, по словам лидеров, намерена помогать с их содержанием, вооружением и подготовкой летчиков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронтe, самолеты будут сбиваться и уничтожаться.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
Самолеты F-16Владимир ЗеленскийКиевУкраинаНовости СВОНовости
 
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