https://crimea.ria.ru/20240922/krymskiy-most-seychas--nachala-rasti-ochered-1140524751.html

Крымский мост сейчас – начала расти очередь

Крымский мост сейчас – начала расти очередь - РИА Новости Крым, 22.09.2024

Крымский мост сейчас – начала расти очередь

У Крымского моста начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 22.09.2024

2024-09-22T15:10

2024-09-22T15:10

2024-09-22T15:10

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также автомобилисты могут воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура, поскольку на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мостуПоездки на поезде на юг России сократятся до 16 часовКрымский мост: информация об очередях и полезные советы

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керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт