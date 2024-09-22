https://crimea.ria.ru/20240922/situatsiya-v-kurskoy-oblasti-otrazheny-3-popytki-proryva-vsu-cherez-granitsu-1140524062.html

Ситуация в Курской области: отражены 3 попытки прорыва ВСУ через границу

Ситуация в Курской области: отражены 3 попытки прорыва ВСУ через границу - РИА Новости Крым, 22.09.2024

Ситуация в Курской области: отражены 3 попытки прорыва ВСУ через границу

Российская армия отразила три попытки Вооруженных сил Украины прорваться через границу РФ в Курской области, ВСУ за сутки потеряли сотни военнослужащих. Об этом РИА Новости Крым, 22.09.2024

2024-09-22T14:21

2024-09-22T14:21

2024-09-22T14:21

курская область

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Российская армия отразила три попытки Вооруженных сил Украины прорваться через границу РФ в Курской области, ВСУ за сутки потеряли сотни военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации военного ведомства, противник потерял до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, а также военную технику. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.Кроме того, подразделениями группировки войск "Север" отражены семь атак противника в направлении населенных пунктов Марьевка, Малая Локня и Большая Обуховка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными.За все время боевых действий на Курском направлении, по данным Минобороны РФ, Киев потерял более 16000 военнослужащих. Среди вооружения уничтожены 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США.Кроме того, поражены 31 станция РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 17 единиц инженерной техники, из них 10 инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:106 дронов, бомбы Hammer и снаряды HIMARS сбиты ПВО России за сутки19 безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли почти 1800 боевиковНа Украине поражены военные аэродромы и объекты энергетики ВПК

https://crimea.ria.ru/20240922/aviatsiya-rossii-nanesla-udary-po-vsu-v-rayonakh-20-sel-v-kurskoy-oblasti-1140523931.html

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