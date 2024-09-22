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Крымский мост открыт после временной остановки движения
Крымский мост открыт после временной остановки движения - РИА Новости Крым, 22.09.2024
Крымский мост открыт после временной остановки движения
На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T15:48
2024-09-22T15:48
2024-09-22T15:48
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
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керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В 15:22 в Telegram-канале объявили о приостановке движения по транспортному переходу.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделена сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенПаромы между Крымом и Кавказом: на поддержку сообщения выделили 5,7 млрд
крымский мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост открыт после временной остановки движения
Крымский мост открыли для проезда машин