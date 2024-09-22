https://crimea.ria.ru/20240922/krymskiy-most-zakryli-dlya-proezda-mashin-1139854130.html

Крымский мост закрыли для проезда машин

Крымский мост закрыли для проезда машин - РИА Новости Крым, 22.09.2024

Крымский мост закрыли для проезда машин

Движение по Крымскому мосту закрыто для движения автомобильного транспорта, водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 22.09.2024

2024-09-22T15:22

2024-09-22T15:22

2024-09-22T15:22

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_0:0:1754:987_1920x0_80_0_0_76e3cbb4380b6b2f0528a59ae0169ccc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту закрыто для движения автомобильного транспорта, водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Находящиеся на мосту и в зоне досмотра должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Людей просят сохранять спокойствие.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Расширение НАТО в Черном море – как устранить угрозу для КрымаПаромы между Крымом и Кавказом: на поддержку сообщения выделили 5,7 млрдАксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУ

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край