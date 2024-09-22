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Крымский мост закрыли для проезда машин - РИА Новости Крым, 22.09.2024
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Крымский мост закрыли для проезда машин
Крымский мост закрыли для проезда машин - РИА Новости Крым, 22.09.2024
Крымский мост закрыли для проезда машин
Движение по Крымскому мосту закрыто для движения автомобильного транспорта, водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T15:22
2024-09-22T15:22
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту закрыто для движения автомобильного транспорта, водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Находящиеся на мосту и в зоне досмотра должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Людей просят сохранять спокойствие.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Расширение НАТО в Черном море – как устранить угрозу для КрымаПаромы между Крымом и Кавказом: на поддержку сообщения выделили 5,7 млрдАксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУ
крымский мост
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост закрыли для проезда машин

На Крымском мосту остановили движение транспорта

15:22 22.09.2024
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту закрыто для движения автомобильного транспорта, водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Находящиеся на мосту и в зоне досмотра должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Людей просят сохранять спокойствие.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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