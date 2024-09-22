https://crimea.ria.ru/20240922/v-sevastopole-otkryli-masterskuyu-ikonopisi-drevniy-khersones-1140522529.html

В Севастополе открыли мастерскую иконописи "Древний Херсонес"

В Севастополе открыли мастерскую иконописи "Древний Херсонес" - РИА Новости Крым, 22.09.2024

В Севастополе открыли мастерскую иконописи "Древний Херсонес"

Иконописную мастерскую открыли в Севастополе по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, будущие учащиеся прошли конкурсный отбор. Об этом РИА Новости Крым, 22.09.2024

2024-09-22T12:24

2024-09-22T12:24

2024-09-22T12:24

крымская митрополия

тихон шевкунов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Иконописную мастерскую открыли в Севастополе по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, будущие учащиеся прошли конкурсный отбор. Об этом сообщает крымская митрополия в соцсети ВКонтакте.По информации митрополии, конкурс в школу составил шесть человек на место. Претенденты на итоговом испытании создавали портреты насельников Херсонесского мужского монастыря.В Крымской митрополии обращают внимание, что занятия в школе-мастерской — бесплатные. В программе обучения изучение техники иконописи, теории и практики, а также беседы по ряду богословских тем, встречи с экспертами и преподавателями духовных дисциплин, познавательные экскурсии, посещение богослужений.По его словам, написанные учениками иконы, вероятно, вскоре увидят посетители музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе состоялось церковное освящение "Нового Херсонеса"Новый Херсонес посетили более 500 тысяч туристов за месяцВ Музее истории Херсонеса разместят толос, героон и колумбарий

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская митрополия, тихон шевкунов, религия, православие, севастополь, херсонес, новости крыма, крым