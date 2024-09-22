https://crimea.ria.ru/20240922/v-sevastopole-otkryli-masterskuyu-ikonopisi-drevniy-khersones-1140522529.html
В Севастополе открыли мастерскую иконописи "Древний Херсонес"
В Севастополе открыли мастерскую иконописи "Древний Херсонес" - РИА Новости Крым, 22.09.2024
В Севастополе открыли мастерскую иконописи "Древний Херсонес"
Иконописную мастерскую открыли в Севастополе по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, будущие учащиеся прошли конкурсный отбор. Об этом РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T12:24
2024-09-22T12:24
2024-09-22T12:24
крымская митрополия
тихон шевкунов
религия
православие
севастополь
херсонес
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/16/1140522661_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2a699709463b56823654306d3beb6992.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Иконописную мастерскую открыли в Севастополе по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, будущие учащиеся прошли конкурсный отбор. Об этом сообщает крымская митрополия в соцсети ВКонтакте.По информации митрополии, конкурс в школу составил шесть человек на место. Претенденты на итоговом испытании создавали портреты насельников Херсонесского мужского монастыря.В Крымской митрополии обращают внимание, что занятия в школе-мастерской — бесплатные. В программе обучения изучение техники иконописи, теории и практики, а также беседы по ряду богословских тем, встречи с экспертами и преподавателями духовных дисциплин, познавательные экскурсии, посещение богослужений.По его словам, написанные учениками иконы, вероятно, вскоре увидят посетители музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе состоялось церковное освящение "Нового Херсонеса"Новый Херсонес посетили более 500 тысяч туристов за месяцВ Музее истории Херсонеса разместят толос, героон и колумбарий
севастополь
херсонес
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/16/1140522661_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1bceb8a7201f8dff1e591226da0e6ce3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская митрополия, тихон шевкунов, религия, православие, севастополь, херсонес, новости крыма, крым
В Севастополе открыли мастерскую иконописи "Древний Херсонес"
В Севастополе открыли мастерскую иконописи "Древний Херсонес"
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Иконописную мастерскую открыли в Севастополе по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, будущие учащиеся прошли конкурсный отбор. Об этом сообщает крымская митрополия в соцсети ВКонтакте.
"По благословению митрополита Тихона на базе Севастопольской детской школы искусств открылась иконописная мастерская "Древний Херсонес". В мастерской будут обучаться десять человек, которые прошли конкурсный отбор", - говорится в сообщении.
По информации митрополии, конкурс в школу составил шесть человек на место. Претенденты на итоговом испытании создавали портреты насельников Херсонесского мужского монастыря.
"Уверен, что мы положим начало школы иконописи в Севастополе и продолжим труд иконописцев Руси Это особое искусство, это особое призвание. Думаю, что совсем скоро мы увидим их иконы", — отметил митрополит Тихон.
В Крымской митрополии обращают внимание, что занятия в школе-мастерской — бесплатные. В программе обучения изучение техники иконописи, теории и практики, а также беседы по ряду богословских тем, встречи с экспертами и преподавателями духовных дисциплин, познавательные экскурсии, посещение богослужений.
"Я думаю, что наши студенты — молодые и не очень молодые — получат очень хорошую школу и очень хороший опыт", — сказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
По его словам, написанные учениками иконы, вероятно, вскоре увидят посетители музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: