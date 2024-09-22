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В Севастополе открыли мастерскую иконописи "Древний Херсонес" - РИА Новости Крым, 22.09.2024
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В Севастополе открыли мастерскую иконописи "Древний Херсонес"
В Севастополе открыли мастерскую иконописи "Древний Херсонес" - РИА Новости Крым, 22.09.2024
В Севастополе открыли мастерскую иконописи "Древний Херсонес"
Иконописную мастерскую открыли в Севастополе по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, будущие учащиеся прошли конкурсный отбор. Об этом РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T12:24
2024-09-22T12:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Иконописную мастерскую открыли в Севастополе по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, будущие учащиеся прошли конкурсный отбор. Об этом сообщает крымская митрополия в соцсети ВКонтакте.По информации митрополии, конкурс в школу составил шесть человек на место. Претенденты на итоговом испытании создавали портреты насельников Херсонесского мужского монастыря.В Крымской митрополии обращают внимание, что занятия в школе-мастерской — бесплатные. В программе обучения изучение техники иконописи, теории и практики, а также беседы по ряду богословских тем, встречи с экспертами и преподавателями духовных дисциплин, познавательные экскурсии, посещение богослужений.По его словам, написанные учениками иконы, вероятно, вскоре увидят посетители музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе состоялось церковное освящение "Нового Херсонеса"Новый Херсонес посетили более 500 тысяч туристов за месяцВ Музее истории Херсонеса разместят толос, героон и колумбарий
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крымская митрополия, тихон шевкунов, религия, православие, севастополь, херсонес, новости крыма, крым
В Севастополе открыли мастерскую иконописи "Древний Херсонес"

В Севастополе открыли мастерскую иконописи "Древний Херсонес"

12:24 22.09.2024
 
© Пресс-служба Крымской митрополииВ школу иконописи в Севастополе выбрали будущих иконописцев
В школу иконописи в Севастополе выбрали будущих иконописцев
© Пресс-служба Крымской митрополии
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Иконописную мастерскую открыли в Севастополе по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, будущие учащиеся прошли конкурсный отбор. Об этом сообщает крымская митрополия в соцсети ВКонтакте.

"По благословению митрополита Тихона на базе Севастопольской детской школы искусств открылась иконописная мастерская "Древний Херсонес". В мастерской будут обучаться десять человек, которые прошли конкурсный отбор", - говорится в сообщении.

По информации митрополии, конкурс в школу составил шесть человек на место. Претенденты на итоговом испытании создавали портреты насельников Херсонесского мужского монастыря.
"Уверен, что мы положим начало школы иконописи в Севастополе и продолжим труд иконописцев Руси Это особое искусство, это особое призвание. Думаю, что совсем скоро мы увидим их иконы", — отметил митрополит Тихон.
В Крымской митрополии обращают внимание, что занятия в школе-мастерской — бесплатные. В программе обучения изучение техники иконописи, теории и практики, а также беседы по ряду богословских тем, встречи с экспертами и преподавателями духовных дисциплин, познавательные экскурсии, посещение богослужений.
"Я думаю, что наши студенты — молодые и не очень молодые — получат очень хорошую школу и очень хороший опыт", — сказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
По его словам, написанные учениками иконы, вероятно, вскоре увидят посетители музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес".
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