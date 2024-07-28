https://crimea.ria.ru/20240728/v-sevastopole-sostoyalos-tserkovnoe-osvyaschenie-novogo-khersonesa-1139184458.html

В Севастополе состоялось церковное освящение "Нового Херсонеса"

В Севастополе состоялось церковное освящение "Нового Херсонеса" - РИА Новости Крым, 28.07.2024

В Севастополе состоялось церковное освящение "Нового Херсонеса"

28 июля, в День Крещения Руси, состоялось церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T18:08

2024-07-28T18:08

2024-07-28T18:23

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. 28 июля, в День Крещения Руси, состоялось церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.В церемонии приняли участие полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Глава республики подчеркнул, что "Новый Херсонес" является объектом культуры мирового уровня, которым будут гордиться грядущие поколения. Он выразил уверенность, что трудами владыки Тихона в подобном формате в перспективе будет создан комплекс и на Неаполе Скифском в Симферополе."Такие проекты – это возвращение к нашим историческим корням, духовная и культурная основа для воспитания молодежи", - добавил он.Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.Для туристов Новый Херсонес отроет двери 30 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:Патриарх Кирилл поприветствовал участников открытия "Нового Херсонеса"Севастопольские школьники будут работать гидами в "Новом Херсонесе"Мировое открытие: в Херсонесе нашли эталон длины периода Античности

https://crimea.ria.ru/20240424/progulka-po-vizantiyskomu-gorodu-novyy-khersones-glazami-ekskursanta-1136828691.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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