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В Севастополе состоялось церковное освящение "Нового Херсонеса" - РИА Новости Крым, 28.07.2024
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В Севастополе состоялось церковное освящение "Нового Херсонеса"
В Севастополе состоялось церковное освящение "Нового Херсонеса" - РИА Новости Крым, 28.07.2024
В Севастополе состоялось церковное освящение "Нового Херсонеса"
28 июля, в День Крещения Руси, состоялось церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T18:08
2024-07-28T18:23
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. 28 июля, в День Крещения Руси, состоялось церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.В церемонии приняли участие полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Глава республики подчеркнул, что "Новый Херсонес" является объектом культуры мирового уровня, которым будут гордиться грядущие поколения. Он выразил уверенность, что трудами владыки Тихона в подобном формате в перспективе будет создан комплекс и на Неаполе Скифском в Симферополе."Такие проекты – это возвращение к нашим историческим корням, духовная и культурная основа для воспитания молодежи", - добавил он.Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.Для туристов Новый Херсонес отроет двери 30 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:Патриарх Кирилл поприветствовал участников открытия "Нового Херсонеса"Севастопольские школьники будут работать гидами в "Новом Херсонесе"Мировое открытие: в Херсонесе нашли эталон длины периода Античности
https://crimea.ria.ru/20240424/progulka-po-vizantiyskomu-gorodu-novyy-khersones-glazami-ekskursanta-1136828691.html
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В Севастополе состоялось церковное освящение "Нового Херсонеса"

В Севастополе состоялось церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес"

18:08 28.07.2024 (обновлено: 18:23 28.07.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЦерковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе
Церковное освящение музейно-храмового комплекса Новый Херсонес в Севастополе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. 28 июля, в День Крещения Руси, состоялось церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
В церемонии приняли участие полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Херсонес – колыбель тысячелетней российской истории, один из главных символов нашей цивилизации. Здесь крестился святой князь Владимир, здесь духовные истоки Русского мира. Здесь не только наше прошлое, но и будущее", - написал в своем Telegram-канале Сергей Аксенов.
Глава республики подчеркнул, что "Новый Херсонес" является объектом культуры мирового уровня, которым будут гордиться грядущие поколения. Он выразил уверенность, что трудами владыки Тихона в подобном формате в перспективе будет создан комплекс и на Неаполе Скифском в Симферополе.
"Такие проекты – это возвращение к нашим историческим корням, духовная и культурная основа для воспитания молодежи", - добавил он.
Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.
Для туристов Новый Херсонес отроет двери 30 июля.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЦерковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе
Церковное освящение музейно-храмового комплекса Новый Херсонес в Севастополе
1 из 7
Церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЦерковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе
Церковное освящение музейно-храмового комплекса Новый Херсонес в Севастополе
2 из 7
Церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЦерковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе
Церковное освящение музейно-храмового комплекса Новый Херсонес в Севастополе
3 из 7
Церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЦерковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе
Церковное освящение музейно-храмового комплекса Новый Херсонес в Севастополе
4 из 7
Церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЦерковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе
Церковное освящение музейно-храмового комплекса Новый Херсонес в Севастополе
5 из 7
Церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЦерковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе
Церковное освящение музейно-храмового комплекса Новый Херсонес в Севастополе
6 из 7
Церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЦерковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе
Церковное освящение музейно-храмового комплекса Новый Херсонес в Севастополе
7 из 7
Церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
1 из 7
Церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
2 из 7
Церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
3 из 7
Церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
4 из 7
Церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
5 из 7
Церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
6 из 7
Церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
7 из 7
Церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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