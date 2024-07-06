https://crimea.ria.ru/20240706/sevastopolskie-shkolniki-budut-rabotat-gidami-v-novom-khersonese-1138634568.html

Севастопольские школьники будут работать гидами в "Новом Херсонесе"

Севастопольские школьники будут работать гидами в "Новом Херсонесе" - РИА Новости Крым, 06.07.2024

Севастопольские школьники будут работать гидами в "Новом Херсонесе"

50 севастопольских школьников этим летом будут работать IT-разработчиками при поддержке Российских студенческих отрядов. В дальнейшем учеников устроят также... РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T08:12

2024-07-06T08:12

2024-07-06T00:26

ялта

эксклюзивы риа новости крым

херсонес

крым

российские студенческие отряды (рсо)

новости крыма

денис кондратьев

it-технологии

новый херсонес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/13/1136691601_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ecf898d3b77ba7c302e8c876ef4fdd1.jpg

ЯЛТА, 6 июл — РИА Новости Крым, Ольга Леонова. 50 севастопольских школьников этим летом будут работать IT-разработчиками при поддержке Российских студенческих отрядов. В дальнейшем учеников устроят также гидами и экскурсоводами в "Новый Херсонес". Об этом на круглом столе об успешной практике сотрудничества Российских студенческих отрядов и одного из крупнейших пятизвездочного отелей Крыма, который прошел в поселке Оползневое под Ялтой, рассказал председатель правления севастопольского отдаления российских студотрядов Денис Кондратьев. Практику работы школьников от 14 до 17 лет в Севастополе при поддержке правительства и грантовой поддержке государства РСО реализует с 2020 года. При этом школьникам не только находят работу, но и профессионально ориентируют. Кроме того, в Севастополе на базе РСО создали площадку, где объединяют школьников, студентов, работодателей, но еще и их родителей, а также педагогов высших учебных заведений, колледжей для того, чтобы выбрать новые и востребованные профессии на рынке труда. "Эта площадка в том числе помогает вузам строить учебные планы в зависимости от потребностей общества, а родителям - понимать, какие профессии актуальны на рынке труда", - сказал Кондратьев. В летний период школьников трудоустраивают на предприятия и организации департамента культуры Севастополя, туризма, городского хозяйства, природных ресурсов, транспорта, коммерческие предприятия. "У нас в этом году впервые выехал наш IT-отряд на объект, и мы сейчас прорабатываем с IT-компанией в Севастополе запуск 20 июля трудоустройства школьников в количестве 50 человек. Помимо основной работы работодатель продумывает программу экскурсий, бэкофисы с дальнейшим сопровождением к конкретному продукту, чтобы у школьников формировалось понимание того, как работает предприятие и к чему нужно готовиться, поступая в университет, на какие предметы стоит обратить внимание при обучении", - объяснил глава севастопольского РСО. В беседе с корреспондентом РИА Новости Крым он подчеркнул, что школьники-программисты одновременно работают и учатся. "Это, прежде всего, разработчики, потому что в Севастополе очень много талантливых ребят. И у нас есть кванториум, очень хорошо работают IT-клубы, школьники на олимпиадах себя очень хорошо проявляют. Они будут обучаться профессии как раз во время работы. Сейчас они имеют определенные навыки и они будут работать и сразу погружаться в специфику компании, чтобы они видели, как это делать с точки зрения эффективности использования временного ресурса, с точки зрения конечного продукта". Также, рассказал Кондратьев корреспонденту РИА Новости Крым, в настоящее время идут переговоры о трудоустройстве севастопольских школьников на работу гидами и экскурсоводами в новый музейный комплекс "Новый Херсонес": "Там будут работать именно школьники, но вопрос пока еще прорабатывается. Запрос на кадры большой".

https://crimea.ria.ru/20240705/zamministra-turizma-kryma-nazval-obem-defitsita-kurortnykh-kadrov-1138633874.html

ялта

херсонес

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, херсонес, крым, российские студенческие отряды (рсо), новости крыма, денис кондратьев, it-технологии, новый херсонес