Рейтинг@Mail.ru
Севастопольские школьники будут работать гидами в "Новом Херсонесе" - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240706/sevastopolskie-shkolniki-budut-rabotat-gidami-v-novom-khersonese-1138634568.html
Севастопольские школьники будут работать гидами в "Новом Херсонесе"
Севастопольские школьники будут работать гидами в "Новом Херсонесе" - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Севастопольские школьники будут работать гидами в "Новом Херсонесе"
50 севастопольских школьников этим летом будут работать IT-разработчиками при поддержке Российских студенческих отрядов. В дальнейшем учеников устроят также... РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T08:12
2024-07-06T00:26
ялта
эксклюзивы риа новости крым
херсонес
крым
российские студенческие отряды (рсо)
новости крыма
денис кондратьев
it-технологии
новый херсонес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/13/1136691601_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ecf898d3b77ba7c302e8c876ef4fdd1.jpg
ЯЛТА, 6 июл — РИА Новости Крым, Ольга Леонова. 50 севастопольских школьников этим летом будут работать IT-разработчиками при поддержке Российских студенческих отрядов. В дальнейшем учеников устроят также гидами и экскурсоводами в "Новый Херсонес". Об этом на круглом столе об успешной практике сотрудничества Российских студенческих отрядов и одного из крупнейших пятизвездочного отелей Крыма, который прошел в поселке Оползневое под Ялтой, рассказал председатель правления севастопольского отдаления российских студотрядов Денис Кондратьев. Практику работы школьников от 14 до 17 лет в Севастополе при поддержке правительства и грантовой поддержке государства РСО реализует с 2020 года. При этом школьникам не только находят работу, но и профессионально ориентируют. Кроме того, в Севастополе на базе РСО создали площадку, где объединяют школьников, студентов, работодателей, но еще и их родителей, а также педагогов высших учебных заведений, колледжей для того, чтобы выбрать новые и востребованные профессии на рынке труда. "Эта площадка в том числе помогает вузам строить учебные планы в зависимости от потребностей общества, а родителям - понимать, какие профессии актуальны на рынке труда", - сказал Кондратьев. В летний период школьников трудоустраивают на предприятия и организации департамента культуры Севастополя, туризма, городского хозяйства, природных ресурсов, транспорта, коммерческие предприятия. "У нас в этом году впервые выехал наш IT-отряд на объект, и мы сейчас прорабатываем с IT-компанией в Севастополе запуск 20 июля трудоустройства школьников в количестве 50 человек. Помимо основной работы работодатель продумывает программу экскурсий, бэкофисы с дальнейшим сопровождением к конкретному продукту, чтобы у школьников формировалось понимание того, как работает предприятие и к чему нужно готовиться, поступая в университет, на какие предметы стоит обратить внимание при обучении", - объяснил глава севастопольского РСО. В беседе с корреспондентом РИА Новости Крым он подчеркнул, что школьники-программисты одновременно работают и учатся. "Это, прежде всего, разработчики, потому что в Севастополе очень много талантливых ребят. И у нас есть кванториум, очень хорошо работают IT-клубы, школьники на олимпиадах себя очень хорошо проявляют. Они будут обучаться профессии как раз во время работы. Сейчас они имеют определенные навыки и они будут работать и сразу погружаться в специфику компании, чтобы они видели, как это делать с точки зрения эффективности использования временного ресурса, с точки зрения конечного продукта". Также, рассказал Кондратьев корреспонденту РИА Новости Крым, в настоящее время идут переговоры о трудоустройстве севастопольских школьников на работу гидами и экскурсоводами в новый музейный комплекс "Новый Херсонес": "Там будут работать именно школьники, но вопрос пока еще прорабатывается. Запрос на кадры большой".
https://crimea.ria.ru/20240705/zamministra-turizma-kryma-nazval-obem-defitsita-kurortnykh-kadrov-1138633874.html
ялта
херсонес
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/13/1136691601_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9db761b393d99d65306b5401d16c70e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, херсонес, крым, российские студенческие отряды (рсо), новости крыма, денис кондратьев, it-технологии, новый херсонес
Севастопольские школьники будут работать гидами в "Новом Херсонесе"

Школьники Севастополя будут работать IT-шниками

08:12 06.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовый Херсонес
Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ЯЛТА, 6 июл — РИА Новости Крым, Ольга Леонова. 50 севастопольских школьников этим летом будут работать IT-разработчиками при поддержке Российских студенческих отрядов. В дальнейшем учеников устроят также гидами и экскурсоводами в "Новый Херсонес". Об этом на круглом столе об успешной практике сотрудничества Российских студенческих отрядов и одного из крупнейших пятизвездочного отелей Крыма, который прошел в поселке Оползневое под Ялтой, рассказал председатель правления севастопольского отдаления российских студотрядов Денис Кондратьев.
Практику работы школьников от 14 до 17 лет в Севастополе при поддержке правительства и грантовой поддержке государства РСО реализует с 2020 года.
"В этом году мы планируем трудоустроить 2140 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет и 30 кураторов, которые работают с ними", - озвучил цифры командир РСО Севастополя.
При этом школьникам не только находят работу, но и профессионально ориентируют. Кроме того, в Севастополе на базе РСО создали площадку, где объединяют школьников, студентов, работодателей, но еще и их родителей, а также педагогов высших учебных заведений, колледжей для того, чтобы выбрать новые и востребованные профессии на рынке труда.
"Эта площадка в том числе помогает вузам строить учебные планы в зависимости от потребностей общества, а родителям - понимать, какие профессии актуальны на рынке труда", - сказал Кондратьев.
В летний период школьников трудоустраивают на предприятия и организации департамента культуры Севастополя, туризма, городского хозяйства, природных ресурсов, транспорта, коммерческие предприятия.
"На сегодняшний день мы имеем 2140 рабочих мест, а запрос среди школьников - порядка 3 тыс человек", - сказал он корреспонденту РИА Новости Крым.
"У нас в этом году впервые выехал наш IT-отряд на объект, и мы сейчас прорабатываем с IT-компанией в Севастополе запуск 20 июля трудоустройства школьников в количестве 50 человек. Помимо основной работы работодатель продумывает программу экскурсий, бэкофисы с дальнейшим сопровождением к конкретному продукту, чтобы у школьников формировалось понимание того, как работает предприятие и к чему нужно готовиться, поступая в университет, на какие предметы стоит обратить внимание при обучении", - объяснил глава севастопольского РСО.
В беседе с корреспондентом РИА Новости Крым он подчеркнул, что школьники-программисты одновременно работают и учатся.
"Это, прежде всего, разработчики, потому что в Севастополе очень много талантливых ребят. И у нас есть кванториум, очень хорошо работают IT-клубы, школьники на олимпиадах себя очень хорошо проявляют. Они будут обучаться профессии как раз во время работы. Сейчас они имеют определенные навыки и они будут работать и сразу погружаться в специфику компании, чтобы они видели, как это делать с точки зрения эффективности использования временного ресурса, с точки зрения конечного продукта".
Также, рассказал Кондратьев корреспонденту РИА Новости Крым, в настоящее время идут переговоры о трудоустройстве севастопольских школьников на работу гидами и экскурсоводами в новый музейный комплекс "Новый Херсонес":
"Там будут работать именно школьники, но вопрос пока еще прорабатывается. Запрос на кадры большой".
Сакская набережная - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Вчера, 19:44
Замминистра туризма Крыма назвал объем дефицита курортных кадров
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымЯлтаХерсонесКрымРоссийские Студенческие Отряды (РСО)Новости КрымаДенис КондратьевIT-технологииНовый Херсонес
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:27После атаки ВСУ на Севастополь в больницах города остаются шесть раненых
10:15В Ленинском районе авария на магистральном водоводе – 6 сел без воды
10:06Ночные взрывы на Украине: повреждена критическая инфраструктура
09:43В Приморско-Ахтарске восстановили электроснабжение после атаки ВСУ
09:29"Решающей битвы не будет": эксперт - о новом "контрнаступлении" ВСУ
09:01Новым президентом Ирана стал Масуд Пезешкиан
08:46Ситуация с травмами из-за самокатов становится хуже – автоэксперт
08:12Севастопольские школьники будут работать гидами в "Новом Херсонесе"
07:31Восемь дронов ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областями
07:15Резервуары с топливом горят в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУ
07:01Крым вступает в вододефицитный период: когда наступит засуха
00:45Крымский мост открыт для проезда
00:30Крымский мост закрыт для транспорта
00:14Пугающе красиво: крупный метеорит сгорел в небе над Стамбулом - видео
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 6 июля
23:32Курс на конфликт с РФ: о чем договорились Байден и новый премьер Британии
22:48Главное за день: 5 июля
22:17Главные новости Крыма: 5 июля
21:51Подростки пострадали из-за падения провода ЛЭП в реку на Ставрополье
Лента новостейМолния