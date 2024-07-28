https://crimea.ria.ru/20240728/patriarkh-kirill-poprivetstvoval-uchastnikov-otkrytiya-novogo-khersonesa-1139177609.html

Патриарх Кирилл поприветствовал участников открытия "Нового Херсонеса"

Патриарх Кирилл поприветствовал участников открытия "Нового Херсонеса" - РИА Новости Крым, 28.07.2024

Патриарх Кирилл поприветствовал участников открытия "Нового Херсонеса"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам открытия "Нового Херсонеса", отметив, что музейно-храмовый комплекс напоминает о великой... РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T12:49

2024-07-28T12:49

2024-07-28T12:49

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам открытия "Нового Херсонеса", отметив, что музейно-храмовый комплекс напоминает о великой силе духовного и культурного единства. Его приветствие приводит сайт Русской православной церкви.Он выразил признательность президенту России Владимиру Путину за инициативу и непосредственное участие в создании "Нового Херсонеса", а также всем, кто трудился над созданием этого комплекса.В канун Дня крещения Руси в храме-парке на "Новом Херсонесе" совершено всенощное бдение. Богослужение возглавил митрополит Наро-Фоминский Никандр, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, постоянный член Священного Синода РПЦ. Богослужебные песнопения исполнил хор Свято-Владимирского монастыря.28 июля Россия отмечает праздник ‑ День крещения Руси. В качестве памятной даты этот день был установлен Федеральным законом "О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" 1 июня 2010 года.В православном церковном календаре эта дата (по старому стилю ‑ 15 июля) ‑ день памяти великого равноапостольного князя Владимира (960‑1015), крестителя Руси.В Крыму в этот день будет освящен музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", который включает три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. В столице уже стал традиционным крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

патриарх кирилл (владимир гундяев), крещение руси, общество, религия, рпц (русская православная церковь), православие, новости, новый херсонес