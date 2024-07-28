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Патриарх Кирилл поприветствовал участников открытия "Нового Херсонеса" - РИА Новости Крым, 28.07.2024
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Патриарх Кирилл поприветствовал участников открытия "Нового Херсонеса"
Патриарх Кирилл поприветствовал участников открытия "Нового Херсонеса" - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Патриарх Кирилл поприветствовал участников открытия "Нового Херсонеса"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам открытия "Нового Херсонеса", отметив, что музейно-храмовый комплекс напоминает о великой... РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T12:49
2024-07-28T12:49
патриарх кирилл (владимир гундяев)
крещение руси
общество
религия
рпц (русская православная церковь)
православие
новости
новый херсонес
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам открытия "Нового Херсонеса", отметив, что музейно-храмовый комплекс напоминает о великой силе духовного и культурного единства. Его приветствие приводит сайт Русской православной церкви.Он выразил признательность президенту России Владимиру Путину за инициативу и непосредственное участие в создании "Нового Херсонеса", а также всем, кто трудился над созданием этого комплекса.В канун Дня крещения Руси в храме-парке на "Новом Херсонесе" совершено всенощное бдение. Богослужение возглавил митрополит Наро-Фоминский Никандр, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, постоянный член Священного Синода РПЦ. Богослужебные песнопения исполнил хор Свято-Владимирского монастыря.28 июля Россия отмечает праздник ‑ День крещения Руси. В качестве памятной даты этот день был установлен Федеральным законом "О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" 1 июня 2010 года.В православном церковном календаре эта дата (по старому стилю ‑ 15 июля) ‑ день памяти великого равноапостольного князя Владимира (960‑1015), крестителя Руси.В Крыму в этот день будет освящен музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", который включает три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. В столице уже стал традиционным крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади.
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60
патриарх кирилл (владимир гундяев), крещение руси, общество, религия, рпц (русская православная церковь), православие, новости, новый херсонес
Патриарх Кирилл поприветствовал участников открытия "Нового Херсонеса"

Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за создание "Нового Херсонеса" в Севастополе

12:49 28.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам открытия "Нового Херсонеса", отметив, что музейно-храмовый комплекс напоминает о великой силе духовного и культурного единства. Его приветствие приводит сайт Русской православной церкви.
"В X веке в Херсонесе принял крещение святой равноапостольный князь Владимир. Благодаря его решению мы получили не только сокровище истинной веры и вошли в семью христианских народов, но и образовали единое государство. Именно о великой силе духовного и культурного единства напоминает нам сегодня этот музейно-храмовый комплекс", – сказал он.
Он выразил признательность президенту России Владимиру Путину за инициативу и непосредственное участие в создании "Нового Херсонеса", а также всем, кто трудился над созданием этого комплекса.
В канун Дня крещения Руси в храме-парке на "Новом Херсонесе" совершено всенощное бдение. Богослужение возглавил митрополит Наро-Фоминский Никандр, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, постоянный член Священного Синода РПЦ. Богослужебные песнопения исполнил хор Свято-Владимирского монастыря.
© Пресс-служба Крымской митрополии / Фото: иеромонах Анастасий (Байков)Всенощное бдение в храме-парке на "Новом Херсонесе"
Всенощное бдение в храме-парке на Новом Херсонесе
© Пресс-служба Крымской митрополии / Фото: иеромонах Анастасий (Байков)
Всенощное бдение в храме-парке на "Новом Херсонесе"
28 июля Россия отмечает праздник ‑ День крещения Руси. В качестве памятной даты этот день был установлен Федеральным законом "О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" 1 июня 2010 года.
В православном церковном календаре эта дата (по старому стилю ‑ 15 июля) ‑ день памяти великого равноапостольного князя Владимира (960‑1015), крестителя Руси.
В Крыму в этот день будет освящен музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", который включает три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. В столице уже стал традиционным крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади.
 
Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Крещение РусиОбществоРелигияРПЦ (Русская православная церковь)ПравославиеНовостиНовый Херсонес
 
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