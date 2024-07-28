https://crimea.ria.ru/20240728/patriarkh-kirill-poprivetstvoval-uchastnikov-otkrytiya-novogo-khersonesa-1139177609.html
Патриарх Кирилл поприветствовал участников открытия "Нового Херсонеса"
Патриарх Кирилл поприветствовал участников открытия "Нового Херсонеса" - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Патриарх Кирилл поприветствовал участников открытия "Нового Херсонеса"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам открытия "Нового Херсонеса", отметив, что музейно-храмовый комплекс напоминает о великой... РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T12:49
2024-07-28T12:49
2024-07-28T12:49
патриарх кирилл (владимир гундяев)
крещение руси
общество
религия
рпц (русская православная церковь)
православие
новости
новый херсонес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/07/1136341638_0:386:2445:1761_1920x0_80_0_0_9e613e85c5cf7ce32201e9aeda78c854.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам открытия "Нового Херсонеса", отметив, что музейно-храмовый комплекс напоминает о великой силе духовного и культурного единства. Его приветствие приводит сайт Русской православной церкви.Он выразил признательность президенту России Владимиру Путину за инициативу и непосредственное участие в создании "Нового Херсонеса", а также всем, кто трудился над созданием этого комплекса.В канун Дня крещения Руси в храме-парке на "Новом Херсонесе" совершено всенощное бдение. Богослужение возглавил митрополит Наро-Фоминский Никандр, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, постоянный член Священного Синода РПЦ. Богослужебные песнопения исполнил хор Свято-Владимирского монастыря.28 июля Россия отмечает праздник ‑ День крещения Руси. В качестве памятной даты этот день был установлен Федеральным законом "О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" 1 июня 2010 года.В православном церковном календаре эта дата (по старому стилю ‑ 15 июля) ‑ день памяти великого равноапостольного князя Владимира (960‑1015), крестителя Руси.В Крыму в этот день будет освящен музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", который включает три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. В столице уже стал традиционным крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/07/1136341638_0:0:2349:1761_1920x0_80_0_0_228c79fd456338df64eb4b42732e29a2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
патриарх кирилл (владимир гундяев), крещение руси, общество, религия, рпц (русская православная церковь), православие, новости, новый херсонес
Патриарх Кирилл поприветствовал участников открытия "Нового Херсонеса"
Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за создание "Нового Херсонеса" в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам открытия "Нового Херсонеса", отметив, что музейно-храмовый комплекс напоминает о великой силе духовного и культурного единства. Его приветствие приводит сайт Русской православной церкви.
"В X веке в Херсонесе принял крещение святой равноапостольный князь Владимир. Благодаря его решению мы получили не только сокровище истинной веры и вошли в семью христианских народов, но и образовали единое государство. Именно о великой силе духовного и культурного единства напоминает нам сегодня этот музейно-храмовый комплекс", – сказал он.
Он выразил признательность президенту России Владимиру Путину за инициативу и непосредственное участие в создании "Нового Херсонеса", а также всем, кто трудился над созданием этого комплекса.
В канун Дня крещения Руси в храме-парке на "Новом Херсонесе" совершено всенощное бдение. Богослужение возглавил митрополит Наро-Фоминский Никандр, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, постоянный член Священного Синода РПЦ. Богослужебные песнопения исполнил хор Свято-Владимирского монастыря.
28 июля Россия отмечает праздник ‑ День крещения Руси
. В качестве памятной даты этот день был установлен Федеральным законом "О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" 1 июня 2010 года.
В православном церковном календаре эта дата (по старому стилю ‑ 15 июля) ‑ день памяти великого равноапостольного князя Владимира (960‑1015), крестителя Руси.
В Крыму в этот день будет освящен музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", который включает три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. В столице уже стал традиционным крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади.