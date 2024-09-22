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Крымский мост: обстановка после открытия движения
Крымский мост: обстановка после открытия движения - РИА Новости Крым, 22.09.2024
Крымский мост: обстановка после открытия движения
После открытия движения на Крымском мосту в очереди 300 автомобилей с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T16:03
2024-09-22T16:03
2024-09-22T16:03
ситуация на дорогах крыма
транспорт
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. После открытия движения на Крымском мосту в очереди 300 автомобилей с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение автотранспорта было приостановлено в воскресенье в 15:22. Ограничение продлилось 25 минут.Движение по транспортному переходу через Керченский пролив разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Оптимальное время проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мостуПоездки на поезде на юг России сократятся до 16 часовКрымский мост: информация об очередях и полезные советы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: обстановка после открытия движения
На Крымском мосту после открытия движения в очереди 300 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. После открытия движения на Крымском мосту в очереди 300 автомобилей с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 16:00 в очереди со стороны Тамани находится 200 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 100 транспортных средств", – говорится в сообщении.
Движение автотранспорта было приостановлено
в воскресенье в 15:22. Ограничение продлилось
25 минут.
Движение по транспортному переходу через Керченский пролив разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Оптимальное время проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.
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