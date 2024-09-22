Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии выбрали нового председателя городского совета - РИА Новости Крым, 22.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240922/v-feodosii-vybrali-novogo-predsedatelya-gorodskogo-soveta-1140521928.html
В Феодосии выбрали нового председателя городского совета
В Феодосии выбрали нового председателя городского совета - РИА Новости Крым, 22.09.2024
В Феодосии выбрали нового председателя городского совета
В Феодосии избрали нового председателя городского совета, им стал Иван Козырев. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T11:45
2024-09-22T11:59
феодосия
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
кадровые перестановки
общество
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138197881_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3cf39d4ea4950861bc8341496b87911a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии избрали нового председателя городского совета, им стал Иван Козырев. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.В свою очередь Иван Козырев напомнил, что Феодосия - город с 25-вековой историей, который сыграл важную историческую роль в формировании границ государства Российского."Нам нужно сохранять преемственность, воспитывая патриотизм на правдивой истории. Для меня это огромная честь и большая ответственность. В первую очередь, перед жителями нашего округа. Ответственность перед Крымом и всей страной, ведь наш регион - южный, мы живем у Черного моря и являемся точкой притяжения для отдыха и жизни", - отметил новый председатель Феодосийского Госсовета.Ранее прошли выборы нового председателя городского совета Бахчисарая. На эту должность избрана Ольга Кулинченко.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назначен министр культурыКонстантинов избран председателем Госсовета КрымаАксенов назначил врио министра чрезвычайных ситуаций Крыма
феодосия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138197881_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_1cf1c004cd17e1163d5c25d97d7ca922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
феодосия, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, общество, крым, новости крыма
В Феодосии выбрали нового председателя городского совета

Нового председателя городского совета выбрали в Феодосии

11:45 22.09.2024 (обновлено: 11:59 22.09.2024)
 
© РИА Новости КрымФеодосия
Феодосия - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии избрали нового председателя городского совета, им стал Иван Козырев. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.

"Еще раз поздравляю Ивана Васильевича с избранием на должность главы муниципального образования - председателя Феодосийского городского совета. Совместной слаженной работой нам удастся, уверен, решить многие вопросы", - написал он в своем Telrgram-канале.

В свою очередь Иван Козырев напомнил, что Феодосия - город с 25-вековой историей, который сыграл важную историческую роль в формировании границ государства Российского.
"Нам нужно сохранять преемственность, воспитывая патриотизм на правдивой истории. Для меня это огромная честь и большая ответственность. В первую очередь, перед жителями нашего округа. Ответственность перед Крымом и всей страной, ведь наш регион - южный, мы живем у Черного моря и являемся точкой притяжения для отдыха и жизни", - отметил новый председатель Феодосийского Госсовета.
Ранее прошли выборы нового председателя городского совета Бахчисарая. На эту должность избрана Ольга Кулинченко.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму назначен министр культуры
Константинов избран председателем Госсовета Крыма
Аксенов назначил врио министра чрезвычайных ситуаций Крыма
 
ФеодосияКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяКадровые перестановкиОбществоКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:22На Украине поражены военные аэродромы и объекты энергетики ВПК
13:11106 дронов, бомбы Hammer и снаряды HIMARS сбиты ПВО России за сутки
12:4519 безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли почти 1800 боевиков
12:37Ливни с градом и смерчи ждут на Кубани
12:24В Севастополе открыли мастерскую иконописи "Древний Херсонес"
12:06Мать троих погибших от отравления детей - на девятом месяце беременности
11:45В Феодосии выбрали нового председателя городского совета
11:11В Тихорецком районе Кубани после атаки БПЛА введен запрет полевых работ
11:06300 боеприпасов выпущены ВСУ по Херсонщине: один человек погиб и 3 ранены
10:47Шредер: верящие в победу над Россией должны почитать учебник истории
10:21Пожарный погиб и двое ранены в ЛНР из-за детонации украинского дрона
10:03Три населенных пункта Крыма без воды: когда возобновят водоснабжение
09:42Трое детей скончались после ужина пельменями и курицей
09:31Что посмотреть в Евпатории – инфографика
09:11Смертельное ДТП на "Тавриде": грузовик въехал в цистерну и сбил водителя
08:4515 беспилотников сбиты над регионами РФ - шесть из них над Азовском морем
08:21В Севастополе обучаются студенты из 18 стран мира
07:45"С говядиной и бараниной есть пробелы": как Крым обеспечен мясом
07:01Генеральная ассамблея ООН не станет победной для стран Запада – политолог
00:01Грозы не везде: погода в Крыму в воскресенье
Лента новостейМолния