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В Феодосии выбрали нового председателя городского совета

В Феодосии выбрали нового председателя городского совета - РИА Новости Крым, 22.09.2024

В Феодосии выбрали нового председателя городского совета

В Феодосии избрали нового председателя городского совета, им стал Иван Козырев. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 22.09.2024

2024-09-22T11:45

2024-09-22T11:45

2024-09-22T11:59

феодосия

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии избрали нового председателя городского совета, им стал Иван Козырев. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.В свою очередь Иван Козырев напомнил, что Феодосия - город с 25-вековой историей, который сыграл важную историческую роль в формировании границ государства Российского."Нам нужно сохранять преемственность, воспитывая патриотизм на правдивой истории. Для меня это огромная честь и большая ответственность. В первую очередь, перед жителями нашего округа. Ответственность перед Крымом и всей страной, ведь наш регион - южный, мы живем у Черного моря и являемся точкой притяжения для отдыха и жизни", - отметил новый председатель Феодосийского Госсовета.Ранее прошли выборы нового председателя городского совета Бахчисарая. На эту должность избрана Ольга Кулинченко.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назначен министр культурыКонстантинов избран председателем Госсовета КрымаАксенов назначил врио министра чрезвычайных ситуаций Крыма

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феодосия, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, общество, крым, новости крыма