https://crimea.ria.ru/20240922/v-feodosii-vybrali-novogo-predsedatelya-gorodskogo-soveta-1140521928.html
В Феодосии выбрали нового председателя городского совета
В Феодосии выбрали нового председателя городского совета - РИА Новости Крым, 22.09.2024
В Феодосии выбрали нового председателя городского совета
В Феодосии избрали нового председателя городского совета, им стал Иван Козырев. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T11:45
2024-09-22T11:45
2024-09-22T11:59
феодосия
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
кадровые перестановки
общество
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138197881_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3cf39d4ea4950861bc8341496b87911a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии избрали нового председателя городского совета, им стал Иван Козырев. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.В свою очередь Иван Козырев напомнил, что Феодосия - город с 25-вековой историей, который сыграл важную историческую роль в формировании границ государства Российского."Нам нужно сохранять преемственность, воспитывая патриотизм на правдивой истории. Для меня это огромная честь и большая ответственность. В первую очередь, перед жителями нашего округа. Ответственность перед Крымом и всей страной, ведь наш регион - южный, мы живем у Черного моря и являемся точкой притяжения для отдыха и жизни", - отметил новый председатель Феодосийского Госсовета.Ранее прошли выборы нового председателя городского совета Бахчисарая. На эту должность избрана Ольга Кулинченко.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назначен министр культурыКонстантинов избран председателем Госсовета КрымаАксенов назначил врио министра чрезвычайных ситуаций Крыма
феодосия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138197881_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_1cf1c004cd17e1163d5c25d97d7ca922.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феодосия, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, общество, крым, новости крыма
В Феодосии выбрали нового председателя городского совета
Нового председателя городского совета выбрали в Феодосии
11:45 22.09.2024 (обновлено: 11:59 22.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии избрали нового председателя городского совета, им стал Иван Козырев. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.
"Еще раз поздравляю Ивана Васильевича с избранием на должность главы муниципального образования - председателя Феодосийского городского совета. Совместной слаженной работой нам удастся, уверен, решить многие вопросы", - написал он в своем Telrgram-канале.
В свою очередь Иван Козырев напомнил, что Феодосия - город с 25-вековой историей, который сыграл важную историческую роль в формировании границ государства Российского.
"Нам нужно сохранять преемственность, воспитывая патриотизм на правдивой истории. Для меня это огромная честь и большая ответственность. В первую очередь, перед жителями нашего округа. Ответственность перед Крымом и всей страной, ведь наш регион - южный, мы живем у Черного моря и являемся точкой притяжения для отдыха и жизни", - отметил новый председатель Феодосийского Госсовета.
Ранее прошли выборы
нового председателя городского совета Бахчисарая. На эту должность избрана Ольга Кулинченко.
Читайте также на РИА Новости Крым: