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Шредер: верящие в победу над Россией должны почитать учебник истории - РИА Новости Крым, 22.09.2024
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Шредер: верящие в победу над Россией должны почитать учебник истории
Шредер: верящие в победу над Россией должны почитать учебник истории - РИА Новости Крым, 22.09.2024
Шредер: верящие в победу над Россией должны почитать учебник истории
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер во время своего выступления в Швейцарии заявил, что между Россией Украиной мог быть заключен мир на переговорах, но они... РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T10:47
2024-09-22T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер во время своего выступления в Швейцарии заявил, что между Россией Украиной мог быть заключен мир на переговорах, но они были заблокированы, и посоветовал заглянуть в учебники истории тем, кто верит в победу над Москвой. Его слова приводит немецкая газета Die Welt."Правительство Владимира Зеленского не могло свободно принимать решения. Более могущественные круги, стоящие за Зеленским, заблокировали бы мир. По-видимому, считалось, что продолжение боевых действий стратегически ослабит Россию. СМИ и американские генералы были уверены, что смогут победить Путина и сместить его с поста", - цитирует издание Шредера.Однако, по его словам, кто верит в победу над Россией, стоит вспомнить историю.Он отметил, что Запад недооценивает возможность эскалации конфликта. По его словам, Евросоюз должен потребовать от украинского правительства представить серьезные и реалистичные сценарии мирного урегулирования.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные инициативы по Украине не учитывают обеспечение прав человека, переговоры возможны исключительно тогда, когда Москва увидит серьезную готовность вести предметный диалог.Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко также назвала условия для переговоров. По ее словам, Москва возобновит переговоры с Киевом только в случае получения жестких гарантий обеспечения национальной безопасности и суверенитета России.Помощник президента России Николай Патрушев отмечал, что заявления официальных лиц киевского режима и западных стран о переговорах с Москвой являются тактической уловкой с целью обеспечить передышку для ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Минобороны Беларуси оценил возможность установления мира на УкраинеНовый "мирный план" от Германии по Украине: политолог раскрыл цели ЗападаПереговоры с Киевом после вторжения в Курскую область исключены - Лавров
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герхард шредер, политика, в мире, новости, владимир зеленский, переговоры, украина, коллективный запад, мнения
Шредер: верящие в победу над Россией должны почитать учебник истории

Экс-канцлер Германии Шредер: верящие в победу над Россией должны почитать учебник истории

10:47 22.09.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБывший канцлер Германии Герхард Шредер
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер во время своего выступления в Швейцарии заявил, что между Россией Украиной мог быть заключен мир на переговорах, но они были заблокированы, и посоветовал заглянуть в учебники истории тем, кто верит в победу над Москвой. Его слова приводит немецкая газета Die Welt.
"Правительство Владимира Зеленского не могло свободно принимать решения. Более могущественные круги, стоящие за Зеленским, заблокировали бы мир. По-видимому, считалось, что продолжение боевых действий стратегически ослабит Россию. СМИ и американские генералы были уверены, что смогут победить Путина и сместить его с поста", - цитирует издание Шредера.
Однако, по его словам, кто верит в победу над Россией, стоит вспомнить историю.
"Я рекомендую всем, кто в это верит, заглянуть в учебники истории. От Наполеона до Гитлера — все потерпели неудачу из-за этого", — сказал бывший канцлер Германии.
Он отметил, что Запад недооценивает возможность эскалации конфликта. По его словам, Евросоюз должен потребовать от украинского правительства представить серьезные и реалистичные сценарии мирного урегулирования.
"Эту войну придется завершить посредством переговоров. В любом случае военными средствами ее не решить. Нужны будут компромиссы", — сказал Шредер.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные инициативы по Украине не учитывают обеспечение прав человека, переговоры возможны исключительно тогда, когда Москва увидит серьезную готовность вести предметный диалог.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко также назвала условия для переговоров. По ее словам, Москва возобновит переговоры с Киевом только в случае получения жестких гарантий обеспечения национальной безопасности и суверенитета России.
Помощник президента России Николай Патрушев отмечал, что заявления официальных лиц киевского режима и западных стран о переговорах с Москвой являются тактической уловкой с целью обеспечить передышку для ВСУ.
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