https://crimea.ria.ru/20240914/glava-minoborony-belarusi-otsenil-vozmozhnost-ustanovleniya-mira-na-ukraine-1140342923.html

Глава Минобороны Беларуси оценил возможность установления мира на Украине

Глава Минобороны Беларуси оценил возможность установления мира на Украине - РИА Новости Крым, 14.09.2024

Глава Минобороны Беларуси оценил возможность установления мира на Украине

Решение развязать конфликт с Россией Украине навязал Запад, прежде всего США, и именно Америка не дает его завершить. Об этом в интервью Центральному... РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T11:32

2024-09-14T11:32

2024-09-14T11:53

виктор хренин

белоруссия

политика

сша

коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Решение развязать конфликт с Россией Украине навязал Запад, прежде всего США, и именно Америка не дает его завершить. Об этом в интервью Центральному телевидению Китая (CCTV) заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, отметив, что предпосылок для прекращения противостояния сегодня нет. Его слова приводит военное ведомство республики.По мнению Хренина, идею развязать конфликт Украине навязал Запад.Министр не исключил мирные переговоры в будущем, поскольку ими заканчиваются любые конфликты, но подчеркнул, что условий для них сегодня нет."Одно из важных условий – равенство договаривающихся сторон. Мы пока его не наблюдаем. Другое важное условие для переговоров – самостоятельность переговорщиков. Ее пока мы тоже не видим. Третье условие – доверие сторон друг другу, которого, к сожалению, сейчас нет", – сказал Хренин.Основной бенефициар этого конфликта, безусловно, Запад и прежде всего США, которые не хотят терять гегемонию и признавать, что "многополярный мир уже состоялся", заявил Хренин. Россия же, по словам белорусского генерала, неизменно придерживается своих целей и позиций, потому "позитивных направлений к разрядке этой ситуации нет".При этом в фокусе внимания Запада, который цепляется за что угодно, лишь бы не дать конфликту затухнуть, оказалась и Белоруссия, против которой "постоянно ведется разведка и происходят провокации в виде нарушения государственной границы в воздушном пространстве", добавил Хренин.Накануне глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин, выступая на 11-м международном Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине, заявил, что страны НАТО закупают вооружение и укрепляют свой военный потенциал на восточном фланге "под немыслимым предлогом". Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России На Западе услышали заявление Путина об ударах вглубь России – Кремль Почему БРИКС сейчас очень важен и какие тому есть доказательства – мнение

белоруссия

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор хренин, белоруссия, политика, сша, коллективный запад