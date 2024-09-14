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Глава Минобороны Беларуси оценил возможность установления мира на Украине - РИА Новости Крым, 14.09.2024
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Глава Минобороны Беларуси оценил возможность установления мира на Украине
Глава Минобороны Беларуси оценил возможность установления мира на Украине - РИА Новости Крым, 14.09.2024
Глава Минобороны Беларуси оценил возможность установления мира на Украине
Решение развязать конфликт с Россией Украине навязал Запад, прежде всего США, и именно Америка не дает его завершить. Об этом в интервью Центральному... РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T11:32
2024-09-14T11:53
виктор хренин
белоруссия
политика
сша
коллективный запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Решение развязать конфликт с Россией Украине навязал Запад, прежде всего США, и именно Америка не дает его завершить. Об этом в интервью Центральному телевидению Китая (CCTV) заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, отметив, что предпосылок для прекращения противостояния сегодня нет. Его слова приводит военное ведомство республики.По мнению Хренина, идею развязать конфликт Украине навязал Запад.Министр не исключил мирные переговоры в будущем, поскольку ими заканчиваются любые конфликты, но подчеркнул, что условий для них сегодня нет."Одно из важных условий – равенство договаривающихся сторон. Мы пока его не наблюдаем. Другое важное условие для переговоров – самостоятельность переговорщиков. Ее пока мы тоже не видим. Третье условие – доверие сторон друг другу, которого, к сожалению, сейчас нет", – сказал Хренин.Основной бенефициар этого конфликта, безусловно, Запад и прежде всего США, которые не хотят терять гегемонию и признавать, что "многополярный мир уже состоялся", заявил Хренин. Россия же, по словам белорусского генерала, неизменно придерживается своих целей и позиций, потому "позитивных направлений к разрядке этой ситуации нет".При этом в фокусе внимания Запада, который цепляется за что угодно, лишь бы не дать конфликту затухнуть, оказалась и Белоруссия, против которой "постоянно ведется разведка и происходят провокации в виде нарушения государственной границы в воздушном пространстве", добавил Хренин.Накануне глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин, выступая на 11-м международном Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине, заявил, что страны НАТО закупают вооружение и укрепляют свой военный потенциал на восточном фланге "под немыслимым предлогом". Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России На Западе услышали заявление Путина об ударах вглубь России – Кремль Почему БРИКС сейчас очень важен и какие тому есть доказательства – мнение
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виктор хренин, белоруссия, политика, сша, коллективный запад
Глава Минобороны Беларуси оценил возможность установления мира на Украине

В Минобороны Белоруссии высказались о возможности мирных переговоров на Украине

11:32 14.09.2024 (обновлено: 11:53 14.09.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Решение развязать конфликт с Россией Украине навязал Запад, прежде всего США, и именно Америка не дает его завершить. Об этом в интервью Центральному телевидению Китая (CCTV) заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, отметив, что предпосылок для прекращения противостояния сегодня нет. Его слова приводит военное ведомство республики.
По мнению Хренина, идею развязать конфликт Украине навязал Запад.
"Мы видим, что это не самостоятельное решение Украины. Она превратилась в "анти-Россию". Очень сильно поработали специалисты западных спецслужб", – сказал Хренин.
Министр не исключил мирные переговоры в будущем, поскольку ими заканчиваются любые конфликты, но подчеркнул, что условий для них сегодня нет.
"Одно из важных условий – равенство договаривающихся сторон. Мы пока его не наблюдаем. Другое важное условие для переговоров – самостоятельность переговорщиков. Ее пока мы тоже не видим. Третье условие – доверие сторон друг другу, которого, к сожалению, сейчас нет", – сказал Хренин.
Основной бенефициар этого конфликта, безусловно, Запад и прежде всего США, которые не хотят терять гегемонию и признавать, что "многополярный мир уже состоялся", заявил Хренин. Россия же, по словам белорусского генерала, неизменно придерживается своих целей и позиций, потому "позитивных направлений к разрядке этой ситуации нет".
При этом в фокусе внимания Запада, который цепляется за что угодно, лишь бы не дать конфликту затухнуть, оказалась и Белоруссия, против которой "постоянно ведется разведка и происходят провокации в виде нарушения государственной границы в воздушном пространстве", добавил Хренин.
"И в данной ситуации мы вынуждены реагировать… и защитить свою землю", – сказал Хренин. Он подчеркнул, что Беларусь при этом действует "на территории только своей страны, и это самый важный принцип".
Накануне глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин, выступая на 11-м международном Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине, заявил, что страны НАТО закупают вооружение и укрепляют свой военный потенциал на восточном фланге "под немыслимым предлогом".
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Виктор ХренинБелоруссияПолитикаСШАКоллективный Запад
 
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