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НАТО усиливает группировку на востоке под немыслимым предлогом - РИА Новости Крым, 13.09.2024
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НАТО усиливает группировку на востоке под немыслимым предлогом
НАТО усиливает группировку на востоке под немыслимым предлогом - РИА Новости Крым, 13.09.2024
НАТО усиливает группировку на востоке под немыслимым предлогом
Страны НАТО закупают вооружения и укрепляют свой военный потенциал на восточном фланге под предлогом планируемой агрессии со стороны Белоруссии и России. Об... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T10:25
2024-09-13T10:25
белоруссия
ситуация в белоруссии
минобороны республики беларусь
безопасность
нато
расширение нато
контингент нато
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Страны НАТО закупают вооружения и укрепляют свой военный потенциал на восточном фланге под предлогом планируемой агрессии со стороны Белоруссии и России. Об этом на 11-м международном Сяншаньском форуме по безопасности заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин. Его слова приводит военное ведомство страны.Он отметил, что правительства государств-членов Североатлантического альянса с особой гордостью докладывают своим народам о росте расходов на военные цели. 2% от ВВП уже объявлена достигнутой и некоторые стремятся повышать планку военных ассигнований, отметил он.Глава военного ведомства Белоруссии считает, что сегодня самое время начать работу "по изменению правил игры и выстраиванию новой мировой системы"."В это переходное время нам необходимо именно вместе закладывать основы перспективного мироустройства, которое будет опираться как на уже существующие международные организации – ШОС, ЕАЭС, БРИКС, так и на вновь формируемые. Не исключено и то, что в результате совместной работы мы придем к созданию новой ОБСЕ, однако в которой "Е" будет означать уже не Европу, а Евразию", – убежден Хренин,По его мнению, "и государства Европы, как неотъемлемая часть Евразийского континента, должны участвовать в этих процессах".Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару ядерными боеголовками – ЛукашенкоМир в Закавказье: эксперт назвал главных союзников РоссииОборонительные планы РФ и РБ могут стать наступательными – Лукашенко
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белоруссия, ситуация в белоруссии, минобороны республики беларусь, безопасность, нато, расширение нато, контингент нато, в мире, новости, виктор хренин
НАТО усиливает группировку на востоке под немыслимым предлогом

НАТО укрепляет восточный фланг под предлогом возможной агрессии Белоруссии и России

10:25 13.09.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСолдаты НАТО
Солдаты НАТО - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Страны НАТО закупают вооружения и укрепляют свой военный потенциал на восточном фланге под предлогом планируемой агрессии со стороны Белоруссии и России. Об этом на 11-м международном Сяншаньском форуме по безопасности заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин. Его слова приводит военное ведомство страны.
Он отметил, что правительства государств-членов Североатлантического альянса с особой гордостью докладывают своим народам о росте расходов на военные цели. 2% от ВВП уже объявлена достигнутой и некоторые стремятся повышать планку военных ассигнований, отметил он.
"Ярким примером является повышение отчислений на закупку современных наступательных вооружений и развитие их деструктивного потенциала, на укрепление восточного фланга НАТО под немыслимым предлогом планируемой агрессии со стороны России и Беларуси", – сказал Хренин.
Глава военного ведомства Белоруссии считает, что сегодня самое время начать работу "по изменению правил игры и выстраиванию новой мировой системы".
"В это переходное время нам необходимо именно вместе закладывать основы перспективного мироустройства, которое будет опираться как на уже существующие международные организации – ШОС, ЕАЭС, БРИКС, так и на вновь формируемые. Не исключено и то, что в результате совместной работы мы придем к созданию новой ОБСЕ, однако в которой "Е" будет означать уже не Европу, а Евразию", – убежден Хренин,
По его мнению, "и государства Европы, как неотъемлемая часть Евразийского континента, должны участвовать в этих процессах".
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БелоруссияСитуация в БелоруссииМинобороны Республики БеларусьБезопасностьНАТОРасширение НАТОКонтингент НАТОВ миреНовостиВиктор Хренин
 
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