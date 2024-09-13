Рейтинг@Mail.ru
ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240913/fsb-poluchila-dokazatelstva-podryvnoy-raboty-britanii-protiv-rossii-1140316517.html
ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России
ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России - РИА Новости Крым, 13.09.2024
ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России
В распоряжении ФСБ оказались документы, подтверждающие причастность Великобритании к эскалации международной военно-политической обстановки для нанесения... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T09:32
2024-09-13T09:44
россия
великобритания
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1a/1122166135_0:17:3213:1824_1920x0_80_0_0_07475bf1604d6e7115bb83cc147c3875.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В распоряжении ФСБ оказались документы, подтверждающие причастность Великобритании к эскалации международной военно-политической обстановки для нанесения стратегического поражения России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на федеральное ведомство.Отмечается, что после начала СВО данная структура была преобразована в спецслужбу, главной задачей которой является нанесение России стратегического поражения.В ФСБ подчеркивают, что эти факты дают основания рассматривать деятельность британских дипломатов, которые направляются в Москву по линии директората, как угрожающую безопасности Российской Федерации. И российский МИД на многочисленные недружественные шаги Лондона предпринял ответные меры.В частности, на основе предоставленных ФСБ документов внешнеполитическое ведомство России прекратило аккредитацию шестерых сотрудников политотдела британского посольства, в действиях которых нашли признаки разведывательно-подрывной работы.В ФСБ добавили, что будут добиваться досрочного прекращения командировок тех дипломатов Великобритании, которых заподозрят в аналогичной деятельности.Отмечается, что ФСБ не впервые вскрывает факты разведывательно-подрывной работы британцев в России. Так, в феврале текущего года Федеральной службой безопасности РФ было установлено, что разведкой для киевского режима в Херсонской области занимался "Британский cовет", для чего использовались живущие в Великобритании беженцы из Украины.В ФСБ подчеркнули, что целью работы "Британского совета" официально заявляется развитие сотрудничества между Великобританией и другими странами в области образования, культуры и искусства, тогда как на деле его деятельность является прикрытием работы британских спецслужб.Накануне президент России Владимир Путин заявил, что НАТО, предоставляя Киеву разведданные для нанесения ударов по РФ, принимает решение о прямом участии в конфликте на Украине. И в этом случае меняется его суть, Россия будет вынуждена принимать решения с учетом новых угроз, сказал Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Решение об ударах по России ATACMS уже принято – Кремль НАТО координирует украинские удары по России – Лавров Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва для России
россия
великобритания
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1a/1122166135_482:0:3213:2048_1920x0_80_0_0_71fb2b9fab3bfb5ffb5e14f1eafa1a52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, великобритания, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина
ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России

Директорат МИД Британии превратили в спецслужбу для подрывной работы против России - ФСБ

09:32 13.09.2024 (обновлено: 09:44 13.09.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В распоряжении ФСБ оказались документы, подтверждающие причастность Великобритании к эскалации международной военно-политической обстановки для нанесения стратегического поражения России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на федеральное ведомство.

"Указанные документы свидетельствуют о том, что в Великобритании головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (и в странах, ранее входивших в СССР) ,является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании", – сообщает ФСБ

Отмечается, что после начала СВО данная структура была преобразована в спецслужбу, главной задачей которой является нанесение России стратегического поражения.
В ФСБ подчеркивают, что эти факты дают основания рассматривать деятельность британских дипломатов, которые направляются в Москву по линии директората, как угрожающую безопасности Российской Федерации. И российский МИД на многочисленные недружественные шаги Лондона предпринял ответные меры.
В частности, на основе предоставленных ФСБ документов внешнеполитическое ведомство России прекратило аккредитацию шестерых сотрудников политотдела британского посольства, в действиях которых нашли признаки разведывательно-подрывной работы.
В ФСБ добавили, что будут добиваться досрочного прекращения командировок тех дипломатов Великобритании, которых заподозрят в аналогичной деятельности.
Отмечается, что ФСБ не впервые вскрывает факты разведывательно-подрывной работы британцев в России. Так, в феврале текущего года Федеральной службой безопасности РФ было установлено, что разведкой для киевского режима в Херсонской области занимался "Британский cовет", для чего использовались живущие в Великобритании беженцы из Украины.
В ФСБ подчеркнули, что целью работы "Британского совета" официально заявляется развитие сотрудничества между Великобританией и другими странами в области образования, культуры и искусства, тогда как на деле его деятельность является прикрытием работы британских спецслужб.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что НАТО, предоставляя Киеву разведданные для нанесения ударов по РФ, принимает решение о прямом участии в конфликте на Украине. И в этом случае меняется его суть, Россия будет вынуждена принимать решения с учетом новых угроз, сказал Путин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Решение об ударах по России ATACMS уже принято – Кремль
НАТО координирует украинские удары по России – Лавров
Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва для России
 
РоссияВеликобританияНовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Украина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:28В Севастополе эвакуировали школу
11:11Фестиваль виноделов пройдет в Крыму 14 сентября
11:08Грузовик подорвался на мине в Белгородской области – ранен водитель
10:54Трое пьяных отдыхающих в курортном поселке Крыма избили охранника кафе
10:40Кому в октябре повысят пенсии в России
10:32Новая трасса Джубга - Сочи будет платной
10:25НАТО усиливает группировку на востоке под немыслимым предлогом
09:43Военкор Евгений Поддубный выписан из больницы после ранения
09:32ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России
09:13Крымский мост: очередь за час выросла 4 раза
09:08Легковушка влетела под груженый КамАЗ на Кубани
08:37Спецоперация приобрела новое измерение – замминистра обороны России
08:13Крымский мост сейчас – данные на утро пятницы
08:01Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в России
07:45Часть Феодосии и прилегающие села останутся без воды на сутки
07:1620 беспилотников сбили над регионами России за ночь
07:09Неотложные работы на сетях - часть Севастополя в пятницу обесточат
06:38К пенсиям людей старше 80 лет и инвалидов I группы начислят надбавки
06:02Может ли загрязненная вода из Десны дойти до Крыма
00:01Циклон уходит: погода в Крыму в пятницу
Лента новостейМолния