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ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России
ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России - РИА Новости Крым, 13.09.2024
ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России
В распоряжении ФСБ оказались документы, подтверждающие причастность Великобритании к эскалации международной военно-политической обстановки для нанесения... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T09:32
2024-09-13T09:32
2024-09-13T09:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В распоряжении ФСБ оказались документы, подтверждающие причастность Великобритании к эскалации международной военно-политической обстановки для нанесения стратегического поражения России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на федеральное ведомство.Отмечается, что после начала СВО данная структура была преобразована в спецслужбу, главной задачей которой является нанесение России стратегического поражения.В ФСБ подчеркивают, что эти факты дают основания рассматривать деятельность британских дипломатов, которые направляются в Москву по линии директората, как угрожающую безопасности Российской Федерации. И российский МИД на многочисленные недружественные шаги Лондона предпринял ответные меры.В частности, на основе предоставленных ФСБ документов внешнеполитическое ведомство России прекратило аккредитацию шестерых сотрудников политотдела британского посольства, в действиях которых нашли признаки разведывательно-подрывной работы.В ФСБ добавили, что будут добиваться досрочного прекращения командировок тех дипломатов Великобритании, которых заподозрят в аналогичной деятельности.Отмечается, что ФСБ не впервые вскрывает факты разведывательно-подрывной работы британцев в России. Так, в феврале текущего года Федеральной службой безопасности РФ было установлено, что разведкой для киевского режима в Херсонской области занимался "Британский cовет", для чего использовались живущие в Великобритании беженцы из Украины.В ФСБ подчеркнули, что целью работы "Британского совета" официально заявляется развитие сотрудничества между Великобританией и другими странами в области образования, культуры и искусства, тогда как на деле его деятельность является прикрытием работы британских спецслужб.Накануне президент России Владимир Путин заявил, что НАТО, предоставляя Киеву разведданные для нанесения ударов по РФ, принимает решение о прямом участии в конфликте на Украине. И в этом случае меняется его суть, Россия будет вынуждена принимать решения с учетом новых угроз, сказал Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Решение об ударах по России ATACMS уже принято – Кремль НАТО координирует украинские удары по России – Лавров Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва для России
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россия, великобритания, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина
ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России
Директорат МИД Британии превратили в спецслужбу для подрывной работы против России - ФСБ
09:32 13.09.2024 (обновлено: 09:44 13.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В распоряжении ФСБ оказались документы, подтверждающие причастность Великобритании к эскалации международной военно-политической обстановки для нанесения стратегического поражения России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на федеральное ведомство.
"Указанные документы свидетельствуют о том, что в Великобритании головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (и в странах, ранее входивших в СССР) ,является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании", – сообщает ФСБ
Отмечается, что после начала СВО данная структура была преобразована в спецслужбу, главной задачей которой является нанесение России стратегического поражения.
В ФСБ подчеркивают, что эти факты дают основания рассматривать деятельность британских дипломатов, которые направляются в Москву по линии директората, как угрожающую безопасности Российской Федерации. И российский МИД на многочисленные недружественные шаги Лондона предпринял ответные меры.
В частности, на основе предоставленных ФСБ документов внешнеполитическое ведомство России прекратило аккредитацию шестерых сотрудников политотдела британского посольства, в действиях которых нашли признаки разведывательно-подрывной работы.
В ФСБ добавили, что будут добиваться досрочного прекращения командировок тех дипломатов Великобритании, которых заподозрят в аналогичной деятельности.
Отмечается, что ФСБ не впервые вскрывает факты разведывательно-подрывной работы британцев в России. Так, в феврале текущего года Федеральной службой безопасности РФ было установлено, что разведкой для киевского режима в Херсонской области занимался "Британский cовет", для чего использовались живущие в Великобритании беженцы из Украины.
В ФСБ подчеркнули, что целью работы "Британского совета" официально заявляется развитие сотрудничества между Великобританией и другими странами в области образования, культуры и искусства, тогда как на деле его деятельность является прикрытием работы британских спецслужб.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что НАТО, предоставляя Киеву разведданные для нанесения ударов по РФ, принимает
решение о прямом участии в конфликте на Украине. И в этом случае меняется его суть, Россия будет вынуждена принимать решения с учетом новых угроз, сказал Путин.
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