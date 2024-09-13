https://crimea.ria.ru/20240913/fsb-poluchila-dokazatelstva-podryvnoy-raboty-britanii-protiv-rossii-1140316517.html

ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России

ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России - РИА Новости Крым, 13.09.2024

ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России

В распоряжении ФСБ оказались документы, подтверждающие причастность Великобритании к эскалации международной военно-политической обстановки для нанесения... РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T09:32

2024-09-13T09:32

2024-09-13T09:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В распоряжении ФСБ оказались документы, подтверждающие причастность Великобритании к эскалации международной военно-политической обстановки для нанесения стратегического поражения России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на федеральное ведомство.Отмечается, что после начала СВО данная структура была преобразована в спецслужбу, главной задачей которой является нанесение России стратегического поражения.В ФСБ подчеркивают, что эти факты дают основания рассматривать деятельность британских дипломатов, которые направляются в Москву по линии директората, как угрожающую безопасности Российской Федерации. И российский МИД на многочисленные недружественные шаги Лондона предпринял ответные меры.В частности, на основе предоставленных ФСБ документов внешнеполитическое ведомство России прекратило аккредитацию шестерых сотрудников политотдела британского посольства, в действиях которых нашли признаки разведывательно-подрывной работы.В ФСБ добавили, что будут добиваться досрочного прекращения командировок тех дипломатов Великобритании, которых заподозрят в аналогичной деятельности.Отмечается, что ФСБ не впервые вскрывает факты разведывательно-подрывной работы британцев в России. Так, в феврале текущего года Федеральной службой безопасности РФ было установлено, что разведкой для киевского режима в Херсонской области занимался "Британский cовет", для чего использовались живущие в Великобритании беженцы из Украины.В ФСБ подчеркнули, что целью работы "Британского совета" официально заявляется развитие сотрудничества между Великобританией и другими странами в области образования, культуры и искусства, тогда как на деле его деятельность является прикрытием работы британских спецслужб.Накануне президент России Владимир Путин заявил, что НАТО, предоставляя Киеву разведданные для нанесения ударов по РФ, принимает решение о прямом участии в конфликте на Украине. И в этом случае меняется его суть, Россия будет вынуждена принимать решения с учетом новых угроз, сказал Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Решение об ударах по России ATACMS уже принято – Кремль НАТО координирует украинские удары по России – Лавров Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва для России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, великобритания, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина