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Лавров назвал условие для переговоров по Украине
Лавров назвал условие для переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Лавров назвал условие для переговоров по Украине
Западные инициативы по Украине не учитывают обеспечение прав человека, переговоры возможны исключительно когда Москва увидит серьезную готовность вести... РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T17:13
2024-09-09T17:13
2024-09-09T17:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Западные инициативы по Украине не учитывают обеспечение прав человека, переговоры возможны исключительно когда Москва увидит серьезную готовность вести предметный диалог, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам встреча будет невозможна, пока западные инициативы по Украине лишь "плавают" вокруг ультиматума Зеленского и пока Москва не увидит серьезную готовность защищать права человека, которые Запад всегда выносит по любому вопросу, но только не по украинскому."Когда мы увидим такую готовность, я убежден, мы легко договоримся по месту проведения встречи. Но сначала надо понять, что мы будем обсуждать", – констатировал глава МИД РФ.Москва возобновит переговоры с Киевом только в случае получения жестких гарантий обеспечения национальной безопасности и суверенитета России, заявляла ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Помощник президента России Николай Патрушев отмечал, что заявления официальных лиц киевского режима и западных стран о переговорах с Москвой являются тактической уловкой с целью обеспечить передышку для ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Три стороны одной медали: зачем Шольц заговорил о своем плане по УкраинеПереговоры с Киевом после вторжения в Курскую область исключены - ЛавровБез переговоров Украина будет уничтожена – Лукашенко
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сергей лавров, мнения, новости, россия, украина, переговоры, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Лавров назвал условие для переговоров по Украине
Москва должна увидеть готовность Запада к обеспечению прав человека на Украине – Лавров
17:13 09.09.2024 (обновлено: 17:16 09.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Западные инициативы по Украине не учитывают обеспечение прав человека, переговоры возможны исключительно когда Москва увидит серьезную готовность вести предметный диалог, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если обсуждать призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах – это несерьезно. Потому что, еще раз говорю, проблема не в территориях, проблема в правах людей, которые были растоптаны законодательно. И о которых пока конкретно ни одна из плавающих в политическом пространстве инициатив не упоминает", – цитирует Лаврова РИА Новости.
По его словам встреча будет невозможна, пока западные инициативы по Украине лишь "плавают" вокруг ультиматума Зеленского и пока Москва не увидит серьезную готовность защищать права человека, которые Запад всегда выносит по любому вопросу, но только не по украинскому.
"Когда мы увидим такую готовность, я убежден, мы легко договоримся по месту проведения встречи. Но сначала надо понять, что мы будем обсуждать", – констатировал глава МИД РФ.
Москва возобновит переговоры с Киевом только в случае получения жестких гарантий обеспечения национальной безопасности и суверенитета России, заявляла ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
. Помощник президента России Николай Патрушев
отмечал, что заявления официальных лиц киевского режима и западных стран о переговорах с Москвой являются тактической уловкой с целью обеспечить передышку для ВСУ.
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