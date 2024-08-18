https://crimea.ria.ru/20240818/bez-peregovorov-ukraina-budet-unichtozhena--lukashenko-1139688134.html

Без переговоров Украина будет уничтожена – Лукашенко

Без переговоров Украина будет уничтожена – Лукашенко - РИА Новости Крым, 18.08.2024

Без переговоров Украина будет уничтожена – Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что если Киев и Москва не сядут за стол переговоров, то возникнет эскалация,... РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T12:52

2024-08-18T12:52

2024-08-18T12:56

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что если Киев и Москва не сядут за стол переговоров, то возникнет эскалация, которая закончится уничтожением Украины.В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании по ситуации в приграничных областях РФ заявил, что действиями в Курской области противник стремится улучшить свои переговорные позиции, однако с атакующими мирных граждан и объекты ядерной энергетики говорить не о чем.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России отбила атаки ВСУ на три села в Курской областиВ США обеспокоены высокими потерями Украины в Курской областиБригада ВСУ сдалась в плен в курском приграничье – видео

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, россия, переговоры, новости, мнения, украина