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Новый "мирный план" от Германии по Украине: политолог раскрыл цели Запада

Новый "мирный план" от Германии по Украине: политолог раскрыл цели Запада - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Новый "мирный план" от Германии по Украине: политолог раскрыл цели Запада

Все до одного "мирные планы", которые не устают предлагать представители стран Запада, являются дезинформацией – специальными вбросами для усыпления... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T21:17

2024-09-10T21:17

2024-09-10T21:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Все до одного "мирные планы", которые не устают предлагать представители стран Запада, являются дезинформацией – специальными вбросами для усыпления бдительности во время подготовки очередной неожиданной и подлой атаки на Россию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук Александр Ирхин.По словам Ирхина, еще не так давно, в июле 2024 года, бывший премьер Великобритании Борис Джонсон через авторитетную в англосаксонской среде газету Daily Mail сообщил о своем мирном плане, который якобы предложил кандидату в президенты США Дональду Трампу. В нем он допустил урегулирование конфликта на Украине с возвращением ее границ до положения на момент начала СВО в феврале 2022 года, то есть без Крыма.По словам политолога, он абсолютно уверен, что заявления Шольца - "это очередной вброс, связанный с тем, что Запад готов на что-то идти".Ждать этого и верить сказанному ни при каких условиях нельзя по одной и самой главной для России причине, считает эксперт."Они будут регулярно вбрасывать эти вещи, связанные с возможными переговорами, с якобы пониманием наших интересов". Но задачи и цели у них абсолютно другие: чтобы Россия заплатила на три поколения вперед за новый мир. России по западным меркам не должно быть. Если они и будут обсуждать мир, то только на таких условиях: "Мир – да. Но вас станет 120 Россий. Вот это нужно понимать", – заключил эксперт.Ранее политолог Игорь Шатров, комментируя информацию о том, что канцлер Германии Олаф Шольц разрабатывает собственный план мирного урегулирования украинского кризиса, предположил, что это не далеко от истины в силу усталости Германии от конфликта.На днях итальянская пресса сообщила, что Шольц работает над планом мирного урегулирования между Россией и Украиной, своего рода новыми Минскими соглашениями, которые не исключают передачу РФ части бывших украинских территорий.О том, что время начинать дискуссии о скорейшем завершении вооруженного конфликта на Украине уже настало, Шольц также заявил интервью телеканалу ZDF. Читайте также на РИА Новости Крым:США провоцируют гонку вооружений – Путин В США обеспокоены высокими потерями Украины в Курской области Без переговоров Украина будет уничтожена – Лукашенко

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новости, политика, александр ирхин, мнения, германия, украина, в мире, олаф шольц