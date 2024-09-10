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Новый "мирный план" от Германии по Украине: политолог раскрыл цели Запада - РИА Новости Крым, 10.09.2024
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Новый "мирный план" от Германии по Украине: политолог раскрыл цели Запада
Новый "мирный план" от Германии по Украине: политолог раскрыл цели Запада - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Новый "мирный план" от Германии по Украине: политолог раскрыл цели Запада
Все до одного "мирные планы", которые не устают предлагать представители стран Запада, являются дезинформацией – специальными вбросами для усыпления... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T21:17
2024-09-10T21:17
новости
политика
александр ирхин
мнения
германия
украина
в мире
олаф шольц
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Все до одного "мирные планы", которые не устают предлагать представители стран Запада, являются дезинформацией – специальными вбросами для усыпления бдительности во время подготовки очередной неожиданной и подлой атаки на Россию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук Александр Ирхин.По словам Ирхина, еще не так давно, в июле 2024 года, бывший премьер Великобритании Борис Джонсон через авторитетную в англосаксонской среде газету Daily Mail сообщил о своем мирном плане, который якобы предложил кандидату в президенты США Дональду Трампу. В нем он допустил урегулирование конфликта на Украине с возвращением ее границ до положения на момент начала СВО в феврале 2022 года, то есть без Крыма.По словам политолога, он абсолютно уверен, что заявления Шольца - "это очередной вброс, связанный с тем, что Запад готов на что-то идти".Ждать этого и верить сказанному ни при каких условиях нельзя по одной и самой главной для России причине, считает эксперт."Они будут регулярно вбрасывать эти вещи, связанные с возможными переговорами, с якобы пониманием наших интересов". Но задачи и цели у них абсолютно другие: чтобы Россия заплатила на три поколения вперед за новый мир. России по западным меркам не должно быть. Если они и будут обсуждать мир, то только на таких условиях: "Мир – да. Но вас станет 120 Россий. Вот это нужно понимать", – заключил эксперт.Ранее политолог Игорь Шатров, комментируя информацию о том, что канцлер Германии Олаф Шольц разрабатывает собственный план мирного урегулирования украинского кризиса, предположил, что это не далеко от истины в силу усталости Германии от конфликта.На днях итальянская пресса сообщила, что Шольц работает над планом мирного урегулирования между Россией и Украиной, своего рода новыми Минскими соглашениями, которые не исключают передачу РФ части бывших украинских территорий.О том, что время начинать дискуссии о скорейшем завершении вооруженного конфликта на Украине уже настало, Шольц также заявил интервью телеканалу ZDF. Читайте также на РИА Новости Крым:США провоцируют гонку вооружений – Путин В США обеспокоены высокими потерями Украины в Курской области Без переговоров Украина будет уничтожена – Лукашенко
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новости, политика, александр ирхин, мнения, германия, украина, в мире, олаф шольц
Новый "мирный план" от Германии по Украине: политолог раскрыл цели Запада

Политолог: все "мирные планы" Запада - вбросы во время подготовки новой атаки на Россию

21:17 10.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Все до одного "мирные планы", которые не устают предлагать представители стран Запада, являются дезинформацией – специальными вбросами для усыпления бдительности во время подготовки очередной неожиданной и подлой атаки на Россию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук Александр Ирхин.
По словам Ирхина, еще не так давно, в июле 2024 года, бывший премьер Великобритании Борис Джонсон через авторитетную в англосаксонской среде газету Daily Mail сообщил о своем мирном плане, который якобы предложил кандидату в президенты США Дональду Трампу. В нем он допустил урегулирование конфликта на Украине с возвращением ее границ до положения на момент начала СВО в феврале 2022 года, то есть без Крыма.
"После публикации в Daily Mail с тезисами Бориса Джонсона началось наступление Украины – считайте Запада – в Курской области. То есть это бала грандиозная дезинформация", – сказал Ирхин.
По словам политолога, он абсолютно уверен, что заявления Шольца - "это очередной вброс, связанный с тем, что Запад готов на что-то идти".
Ждать этого и верить сказанному ни при каких условиях нельзя по одной и самой главной для России причине, считает эксперт.
"Они будут регулярно вбрасывать эти вещи, связанные с возможными переговорами, с якобы пониманием наших интересов". Но задачи и цели у них абсолютно другие: чтобы Россия заплатила на три поколения вперед за новый мир. России по западным меркам не должно быть. Если они и будут обсуждать мир, то только на таких условиях: "Мир – да. Но вас станет 120 Россий. Вот это нужно понимать", – заключил эксперт.
Ранее политолог Игорь Шатров, комментируя информацию о том, что канцлер Германии Олаф Шольц разрабатывает собственный план мирного урегулирования украинского кризиса, предположил, что это не далеко от истины в силу усталости Германии от конфликта.
На днях итальянская пресса сообщила, что Шольц работает над планом мирного урегулирования между Россией и Украиной, своего рода новыми Минскими соглашениями, которые не исключают передачу РФ части бывших украинских территорий.
О том, что время начинать дискуссии о скорейшем завершении вооруженного конфликта на Украине уже настало, Шольц также заявил интервью телеканалу ZDF.
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НовостиПолитикаАлександр ИрхинМненияГерманияУкраинаВ миреОлаф Шольц
 
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