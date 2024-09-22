https://crimea.ria.ru/20240922/pozharnyy-pogib-i-dvoe-raneny-v-lnr-iz-za-detonatsii-ukrainskogo-drona-1140518902.html

Пожарный погиб и двое ранены в ЛНР из-за детонации украинского дрона

Пожарный погиб и двое ранены в ЛНР из-за детонации украинского дрона - РИА Новости Крым, 22.09.2024

Пожарный погиб и двое ранены в ЛНР из-за детонации украинского дрона

Пожарный погиб в ЛНР из-за детонации боевой части украинского беспилотника, еще двое сотрудников ранены, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости Крым, 22.09.2024

2024-09-22T10:21

2024-09-22T10:21

2024-09-22T10:21

происшествия

луганская народная республика (лнр)

новости

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/18/1139088483_0:216:3256:2048_1920x0_80_0_0_6ce19b931526682b9a2ff216ee0e237d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Пожарный погиб в ЛНР из-за детонации боевой части украинского беспилотника, еще двое сотрудников ранены, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."В результате падения нескольких беспилотников, произошло возгорание сухой растительности в Новоайдарском муниципальном округе Луганской Народной Республики. В ходе тушения пожара произошла детонация боевой части беспилотника. Травмы несовместимые с жизнью получил старший пожарный сержант внутренней службы Вячеслав Глазунов", - говорится в сообщении.Также с множественными осколочными ранениями в больницу доставлены командир отделения Сергей Руденко и старший пожарный сержант внутренней службы Николай Кулинченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотниковВыпуск беспилотников в России увеличат почти в 10 раз в этом году13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на Торопец

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, луганская народная республика (лнр), новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)