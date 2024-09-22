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Пожарный погиб и двое ранены в ЛНР из-за детонации украинского дрона - РИА Новости Крым, 22.09.2024
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Пожарный погиб и двое ранены в ЛНР из-за детонации украинского дрона
Пожарный погиб и двое ранены в ЛНР из-за детонации украинского дрона - РИА Новости Крым, 22.09.2024
Пожарный погиб и двое ранены в ЛНР из-за детонации украинского дрона
Пожарный погиб в ЛНР из-за детонации боевой части украинского беспилотника, еще двое сотрудников ранены, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T10:21
2024-09-22T10:21
происшествия
луганская народная республика (лнр)
новости
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Пожарный погиб в ЛНР из-за детонации боевой части украинского беспилотника, еще двое сотрудников ранены, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."В результате падения нескольких беспилотников, произошло возгорание сухой растительности в Новоайдарском муниципальном округе Луганской Народной Республики. В ходе тушения пожара произошла детонация боевой части беспилотника. Травмы несовместимые с жизнью получил старший пожарный сержант внутренней службы Вячеслав Глазунов", - говорится в сообщении.Также с множественными осколочными ранениями в больницу доставлены командир отделения Сергей Руденко и старший пожарный сержант внутренней службы Николай Кулинченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотниковВыпуск беспилотников в России увеличат почти в 10 раз в этом году13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на Торопец
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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происшествия, луганская народная республика (лнр), новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
Пожарный погиб и двое ранены в ЛНР из-за детонации украинского дрона

Пожарный погиб и еще двое ранены в ЛНР из-за детонации боевой части украинского дрона

10:21 22.09.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Пожарный погиб в ЛНР из-за детонации боевой части украинского беспилотника, еще двое сотрудников ранены, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"В результате падения нескольких беспилотников, произошло возгорание сухой растительности в Новоайдарском муниципальном округе Луганской Народной Республики. В ходе тушения пожара произошла детонация боевой части беспилотника. Травмы несовместимые с жизнью получил старший пожарный сержант внутренней службы Вячеслав Глазунов", - говорится в сообщении.
Также с множественными осколочными ранениями в больницу доставлены командир отделения Сергей Руденко и старший пожарный сержант внутренней службы Николай Кулинченко.
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ПроисшествияЛуганская Народная Республика (ЛНР)НовостиОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
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