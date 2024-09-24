https://crimea.ria.ru/20240924/aviatsiya-i-artilleriya-otrazili-pyat-popytok-proryva-vsu-cherez-granitsu-1140575309.html

ВСУ пытались прорваться через границу России пять раз за сутки

ВСУ пытались прорваться через границу России пять раз за сутки - РИА Новости Крым, 24.09.2024

ВСУ пытались прорваться через границу России пять раз за сутки

Армия России отразила пять попыток украинских боевиков прорваться через границу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T14:18

2024-09-24T14:18

2024-09-24T14:56

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Армия России отразила пять попыток украинских боевиков прорваться через границу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны. В провальных атаках враг потерял 40 боевиков, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины и автомобиль.Кроме того, за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Малая Локня и Обуховка. "В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожено два автомобиля, четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен", - добавили в военном ведомстве.6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.Также глава государства заявил, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, подчеркнул российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области более 770 человек пропали без вести с начала августаВСУ вывезли часть жителей Курской области за пределы России – МоскальковаАвиация России нанесла удары по ВСУ в районах 20 сел в Курской области

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, новости сво, граница, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу