https://crimea.ria.ru/20240924/aviatsiya-i-artilleriya-otrazili-pyat-popytok-proryva-vsu-cherez-granitsu-1140575309.html
ВСУ пытались прорваться через границу России пять раз за сутки
ВСУ пытались прорваться через границу России пять раз за сутки - РИА Новости Крым, 24.09.2024
ВСУ пытались прорваться через границу России пять раз за сутки
Армия России отразила пять попыток украинских боевиков прорваться через границу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T14:18
2024-09-24T14:18
2024-09-24T14:56
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
министерство обороны рф
новости сво
граница
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Армия России отразила пять попыток украинских боевиков прорваться через границу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны. В провальных атаках враг потерял 40 боевиков, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины и автомобиль.Кроме того, за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Малая Локня и Обуховка. "В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожено два автомобиля, четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен", - добавили в военном ведомстве.6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.Также глава государства заявил, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, подчеркнул российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области более 770 человек пропали без вести с начала августаВСУ вывезли часть жителей Курской области за пределы России – МоскальковаАвиация России нанесла удары по ВСУ в районах 20 сел в Курской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, новости сво, граница, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВСУ пытались прорваться через границу России пять раз за сутки
ВСУ предприняли пять попыток прорваться через границу в Курской области - Минобороны
14:18 24.09.2024 (обновлено: 14:56 24.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Армия России отразила пять попыток украинских боевиков прорваться через границу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.
"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Медвежье и Новый Путь", - сказано сообщении.
В провальных атаках враг потерял 40 боевиков, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины и автомобиль.
Кроме того, за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Малая Локня и Обуховка.
"В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожено два автомобиля, четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен", - добавили в военном ведомстве.
6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной
после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.
Также глава государства заявил, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, подчеркнул российский лидер.
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