https://crimea.ria.ru/20240924/bolee-360-boevikov-unichtozheny-v-boyakh-v-kurskoy-oblasti-za-sutki-1140576631.html

Более 360 боевиков уничтожены в боях в Курской области за сутки

Более 360 боевиков уничтожены в боях в Курской области за сутки - РИА Новости Крым, 24.09.2024

Более 360 боевиков уничтожены в боях в Курской области за сутки

Подразделения группировки войск "Север" продолжают теснить украинских боевиков в Курской области. За сутки уничтожены более 360 военнослужащих. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T15:00

2024-09-24T15:00

2024-09-24T15:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Север" продолжают теснить украинских боевиков в Курской области. За сутки уничтожены более 360 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны.Российские бойцы ударами армейской авиации и огнем артиллерии разбили скопления украинских бригад в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Ивашковский, Зазулевка, Куриловка, Колмаков, Любимовка, Махновка, Мартыновка, Михайловка, Малая Локня, Малая Обуховка, Медвежье, Новая Сорочина, Новый Путь, Новоивановка, Правда, Плехово, Русское Поречное, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Южный.В Сумской области оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены резервы ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Бруски, Бунякино, Бруски, Ворожба, Волковка, Казачье, Кислая Дубина, Малушино, Мазеевка, Новоя Слобода, Павловка, Партизанское, Речки, Свобода, Соляники, Шалыгино и Угроеды.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 16 700 военнослужащих, 127 танков, 61 боевую машину пехоты, 95 бронетранспортеров, 809 боевых бронированных машин, 508 автомобилей, 136 артиллерийских орудий, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 35 станций РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной техники, из них 11 инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина.6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.Также глава государства заявил, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, подчеркнул российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались прорваться через границу России пять раз за суткиБоевики ВСУ удерживают в Судже до 120 мирных жителей – МИД РоссииКиев за неделю потерял больше 16 тысяч боевиков

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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