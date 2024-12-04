https://crimea.ria.ru/20241204/proizvodstvo-palyanits-i-neptunov-na-ukraine--ekspert-otsenil-ugrozu-1142379612.html
Производство "Паляниц" и "Нептунов" на Украине – эксперт оценил угрозу
Производство "Паляниц" и "Нептунов" на Украине – эксперт оценил угрозу - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Производство "Паляниц" и "Нептунов" на Украине – эксперт оценил угрозу
Украина не способна производить в больших количествах ракеты-дроны "Паляница" и в особенности крылатые ракеты "Нептун" из-за практически полностью разрушенной... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T18:49
2024-12-04T18:49
2024-12-04T18:49
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ракета-дрон "паляница"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Украина не способна производить в больших количествах ракеты-дроны "Паляница" и в особенности крылатые ракеты "Нептун" из-за практически полностью разрушенной промышленности. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявил о начале серийного выпуска ракет-дронов "Паляница" и возобновлении производства дозвуковых крылатых ракет Р-360 "Нептун".Эксперт отметил, что "Паляница" является несложной целью для российских комплексов ПВО. При этом производить эти ракеты-дроны в промышленных масштабах у Киева вряд ли получится, поскольку крупные предприятия, которые могли бы на себя взять такого рода задачи, либо разрушены, либо могут быть легко разрушены в сжатые сроки, указал аналитик.Но если "Паляницы" как более простые изделия Украина еще может производить, что называется, "отверточной сборкой", то крылатые ракеты "Нептун" гораздо более сложны в изготовлении, отметил он. Эта ракета имеет серьезные тактико-технические характеристики, констатировал эксперт. В частности, как утверждает украинская сторона, в результате модернизации дальность этой ракеты увеличена с 280 до 400 километров, плюс ее приспособили под удары по наземным целям. Кроме того, заявляется, что была серьезно увеличена масса боевой части с 150 до 350 килограммов.Анпилогов не исключил, что такие заявления – попытка Киева ввести в заблуждение командование Вооруженных сил РФ.По словам эксперта, если бы украинским конструкторам и удалось бы это сделать, под такие запуски пришлось бы очень серьезно переделывать и пусковую установку, и заряжающую машину. Украинская сторона вряд ли сейчас смогла бы провести такую работу, полагает аналитик. К тому же, Украина на сегодняшний день практически потеряла бывшие советские мощности по производству серьезного ракетного вооружения и не создала при этом резервные.В этой ситуации Анпилогов не исключил, что под видом "Нептунов" Украина может осуществлять запуски различных образцов западных вооружений, в том числе противокорабельных, путем максимального уничтожения всех опознавательных знаков на различных узлах этих ракет.Таким способом, например, ВСУ могут использовать американскую противокорабельную ракету Harpoon с боевой частью 250 килограммов, выдав ее под модифицированный "Нептун", предположил специалист. Этих ракет в странах НАТО достаточно, к тому же, они серьезно устарели, и Запад может их утилизировать, предоставив киевскому режиму, указал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев срочно просит у НАТО 20 систем типа Hawk и NASAMS Россия по производству ракет превосходит НАТО в 10 раз – ПутинПод Одессой уничтожен состав с ракетами ATACMS
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украина, ракета-дрон "паляница", противокорабельная ракета "нептун", оружие, всу (вооруженные силы украины), мнения, алексей анпилогов, новости сво, безопасность
Производство "Паляниц" и "Нептунов" на Украине – эксперт оценил угрозу
Киев не в состоянии производить "Паляницы" и "Нептуны" в промышленных масштабах – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Украина не способна производить в больших количествах ракеты-дроны "Паляница" и в особенности крылатые ракеты "Нептун" из-за практически полностью разрушенной промышленности. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявил о начале серийного выпуска ракет-дронов "Паляница" и возобновлении производства дозвуковых крылатых ракет Р-360 "Нептун".
"Паляница" – прототип какой-то крылатой ракеты, причем достаточно небольшого размера, боевая часть там достаточно скромная – не более 10 килограммов. Это скорее похоже на наши ударные дроны типа "Герань", но до них не дотягивают и по мощности боевой части, и по дальности полета", – сказал Анпилогов.
Эксперт отметил, что "Паляница" является несложной целью для российских комплексов ПВО. При этом производить эти ракеты-дроны в промышленных масштабах у Киева вряд ли получится, поскольку крупные предприятия, которые могли бы на себя взять такого рода задачи, либо разрушены, либо могут быть легко разрушены в сжатые сроки, указал аналитик.
Но если "Паляницы" как более простые изделия Украина еще может производить, что называется, "отверточной сборкой", то крылатые ракеты "Нептун" гораздо более сложны в изготовлении, отметил он. Эта ракета имеет серьезные тактико-технические характеристики, констатировал эксперт.
В частности, как утверждает украинская сторона, в результате модернизации дальность этой ракеты увеличена с 280 до 400 километров, плюс ее приспособили под удары по наземным целям. Кроме того, заявляется, что была серьезно увеличена масса боевой части с 150 до 350 килограммов.
Анпилогов не исключил, что такие заявления – попытка Киева ввести в заблуждение командование Вооруженных сил РФ.
"Украинская сторона могла серьезно увеличить дальность "Нептуна" простым увеличением топливного бака ракеты, либо же незначительно увеличить мощь боевой части. А увеличение и дальности полета, и боевой части очень сложно реализовать технически, потому что увеличить в два раза мощь боевой части – это обычно означает уменьшить вдвое же дальность полета", - пояснил он.
По словам эксперта, если бы украинским конструкторам и удалось бы это сделать, под такие запуски пришлось бы очень серьезно переделывать и пусковую установку, и заряжающую машину. Украинская сторона вряд ли сейчас смогла бы провести такую работу, полагает аналитик.
К тому же, Украина на сегодняшний день практически потеряла бывшие советские мощности по производству серьезного ракетного вооружения и не создала при этом резервные.
В этой ситуации Анпилогов не исключил, что под видом "Нептунов" Украина может осуществлять запуски различных образцов западных вооружений, в том числе противокорабельных, путем максимального уничтожения всех опознавательных знаков на различных узлах этих ракет.
Таким способом, например, ВСУ могут использовать американскую противокорабельную ракету Harpoon с боевой частью 250 килограммов, выдав ее под модифицированный "Нептун", предположил специалист. Этих ракет в странах НАТО достаточно, к тому же, они серьезно устарели, и Запад может их утилизировать, предоставив киевскому режиму, указал он.
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