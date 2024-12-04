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Украинскую ракету-дрон "Паляница" запустили в серийное производство - РИА Новости Крым, 04.12.2024
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Украинскую ракету-дрон "Паляница" запустили в серийное производство
Украинскую ракету-дрон "Паляница" запустили в серийное производство - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Украинскую ракету-дрон "Паляница" запустили в серийное производство
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в стране якобы началось серийное производство ракет-дронов "Паляница". РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T15:10
2024-12-04T15:20
новости
рустем умеров
украина
оружие
ракета-дрон "паляница"
противокорабельная ракета "нептун"
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в стране якобы началось серийное производство ракет-дронов "Паляница".И добавил, что на Украине якобы возобновлено производство дозвуковых крылатых ракет Р-360 "Нептун". Эти ракеты способны поражать надводные и наземные цели, дальность поражения ракеты в базовой версии составляет около 300 километров.Летом этого года Владимир Зеленский заявил об успешном испытании новой ракеты-дрона украинского производства под названием "Паляница". По его словам, новое оружие мощнее и быстрее применяемых ВСУ дальнобойных БПЛА-камикадзе самолетного типа. Дальность полета "Паляницы" составляет порядка 600-700 километров, этот беспилотник способен разгоняться до 800-900 км/ч, а его боевая часть имеет вес 30-50 кг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев срочно просит у НАТО 20 систем типа Hawk и NASAMSРоссия по производству ракет превосходит НАТО в 10 раз – ПутинПод Одессой уничтожен состав с ракетами ATACMS
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РИА Новости Крым
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96
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новости, рустем умеров, украина, оружие, ракета-дрон "паляница", противокорабельная ракета "нептун", беспилотник (бпла, дрон)
Украинскую ракету-дрон "Паляница" запустили в серийное производство

Украина начала серийное производство ракет-дронов "Паляница" – глава минобороны Умеров

15:10 04.12.2024 (обновлено: 15:20 04.12.2024)
 
© Министерство обороны УкраиныМинистр обороны Украины Рустем Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров
© Министерство обороны Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в стране якобы началось серийное производство ракет-дронов "Паляница".

"Новый стартап реализовал проект ракеты "Паляница", которая уже вышла в серийное производство", – написал Умеров в колонке для одного из украинских СМИ.

И добавил, что на Украине якобы возобновлено производство дозвуковых крылатых ракет Р-360 "Нептун". Эти ракеты способны поражать надводные и наземные цели, дальность поражения ракеты в базовой версии составляет около 300 километров.
Летом этого года Владимир Зеленский заявил об успешном испытании новой ракеты-дрона украинского производства под названием "Паляница". По его словам, новое оружие мощнее и быстрее применяемых ВСУ дальнобойных БПЛА-камикадзе самолетного типа. Дальность полета "Паляницы" составляет порядка 600-700 километров, этот беспилотник способен разгоняться до 800-900 км/ч, а его боевая часть имеет вес 30-50 кг.
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НовостиРустем УмеровУкраинаОружиеРакета-дрон "Паляница"Противокорабельная ракета "Нептун"Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
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