https://crimea.ria.ru/20241204/ukrainskuyu-raketu-dron-palyanitsa-zapustili-v-seriynoe-proizvodstvo-1142370064.html

Украинскую ракету-дрон "Паляница" запустили в серийное производство

Украинскую ракету-дрон "Паляница" запустили в серийное производство - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Украинскую ракету-дрон "Паляница" запустили в серийное производство

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в стране якобы началось серийное производство ракет-дронов "Паляница". РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T15:10

2024-12-04T15:10

2024-12-04T15:20

новости

рустем умеров

украина

оружие

ракета-дрон "паляница"

противокорабельная ракета "нептун"

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/01/1136973524_0:490:853:970_1920x0_80_0_0_57e46b36f585e5bb46434e72b0e984e3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в стране якобы началось серийное производство ракет-дронов "Паляница".И добавил, что на Украине якобы возобновлено производство дозвуковых крылатых ракет Р-360 "Нептун". Эти ракеты способны поражать надводные и наземные цели, дальность поражения ракеты в базовой версии составляет около 300 километров.Летом этого года Владимир Зеленский заявил об успешном испытании новой ракеты-дрона украинского производства под названием "Паляница". По его словам, новое оружие мощнее и быстрее применяемых ВСУ дальнобойных БПЛА-камикадзе самолетного типа. Дальность полета "Паляницы" составляет порядка 600-700 километров, этот беспилотник способен разгоняться до 800-900 км/ч, а его боевая часть имеет вес 30-50 кг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев срочно просит у НАТО 20 систем типа Hawk и NASAMSРоссия по производству ракет превосходит НАТО в 10 раз – ПутинПод Одессой уничтожен состав с ракетами ATACMS

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, рустем умеров, украина, оружие, ракета-дрон "паляница", противокорабельная ракета "нептун", беспилотник (бпла, дрон)