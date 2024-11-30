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Удары по Украине сегодня: под Одессой уничтожен состав с ракетами ATACMS - РИА Новости Крым, 30.11.2024
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Удары по Украине сегодня: под Одессой уничтожен состав с ракетами ATACMS
Удары по Украине сегодня: под Одессой уничтожен состав с ракетами ATACMS - РИА Новости Крым, 30.11.2024
Удары по Украине сегодня: под Одессой уничтожен состав с ракетами ATACMS
В субботу стало известно о нанесении удара по железнодорожному составу, перевозившему ракеты ATACMS и Storm Shadow, в районе порта Ильичевск (украинское... РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T11:26
2024-11-30T11:33
украина
взрыв
ракеты atacms
storm shadow
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одесса
одесская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В субботу стало известно о нанесении удара по железнодорожному составу, перевозившему ракеты ATACMS и Storm Shadow, в районе порта Ильичевск (украинское название Черноморск) в Одесской области. Об этом сообщает РИА Новости.По предварительным данным, удар был нанесен 28 ноября.Указывается, что груз прибыл по морю из румынского порта Констанца.Кроме того, в ночь на субботу громко было в подконтрольном Киеву Херсоне. По данным главы областной военной администрации Александра Прокудина, взрывы гремели в Бериславском районе, Херсоне и еще в 23 пригородных населенных пунктах.В Харьковской области также было громко в четырех районах.В Днепропетровской области под ударами оказались Никополь и Покровск, заявил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. В подконтрольной Украине части Запорожской области прогремело 518 взрывов, заявил начальник военной администрации региона Иван Федоров. Минобороны России 28 ноября сообщило, что Вооруженные силы РФ с 25 ноября использовал около 100 ракет и 466 беспилотников для ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование, а также по местам размещения систем западного дальнобойного оружия.В частности, ударами баллистических ракет "Искандер" в Сумской области уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, применяющих дальнобойные ракеты ATACMS.Президент России Владимир Путин ранее 28 ноября заявил, что ВС РФ в ночь на четверг нанесли комплексный удар по военным объектам на Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников. Он подчеркнул, что это стало ответом на непрекращающиеся удары оружием НАТО по российской территории.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сделает Россия в случае появления у Киева ядерного оружия – ПутинСША "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы РоссииЧто может остановить эскалацию конфликта на Украине
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украина, взрыв, ракеты atacms, storm shadow, поставки западного оружия украине, одесса, одесская область, запорожье, херсон, харьков, днепропетровская область, новости, в мире
Удары по Украине сегодня: под Одессой уничтожен состав с ракетами ATACMS

Удары по Украине сегодня – в Одесской области уничтожен поезд с ATACMS и Storm Shadow

11:26 30.11.2024 (обновлено: 11:33 30.11.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФОбломки ракет ATACMS
Обломки ракет ATACMS
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В субботу стало известно о нанесении удара по железнодорожному составу, перевозившему ракеты ATACMS и Storm Shadow, в районе порта Ильичевск (украинское название Черноморск) в Одесской области. Об этом сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, удар был нанесен 28 ноября.
"Из дополнительных сведений стало понятно, что удар пришелся по составу с военным грузом... По предварительным данным, в составе в том числе были дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow", - говорится в сообщении.
Указывается, что груз прибыл по морю из румынского порта Констанца.
Кроме того, в ночь на субботу громко было в подконтрольном Киеву Херсоне. По данным главы областной военной администрации Александра Прокудина, взрывы гремели в Бериславском районе, Херсоне и еще в 23 пригородных населенных пунктах.
В Харьковской области также было громко в четырех районах.
В Днепропетровской области под ударами оказались Никополь и Покровск, заявил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
В подконтрольной Украине части Запорожской области прогремело 518 взрывов, заявил начальник военной администрации региона Иван Федоров.
Минобороны России 28 ноября сообщило, что Вооруженные силы РФ с 25 ноября использовал около 100 ракет и 466 беспилотников для ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование, а также по местам размещения систем западного дальнобойного оружия.
В частности, ударами баллистических ракет "Искандер" в Сумской области уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, применяющих дальнобойные ракеты ATACMS.
Президент России Владимир Путин ранее 28 ноября заявил, что ВС РФ в ночь на четверг нанесли комплексный удар по военным объектам на Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников. Он подчеркнул, что это стало ответом на непрекращающиеся удары оружием НАТО по российской территории.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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