https://crimea.ria.ru/20241130/udary-po-ukraine-segodnya-pod-odessoy-unichtozhen-sostav-s-raketami-atacms-1142267490.html

Удары по Украине сегодня: под Одессой уничтожен состав с ракетами ATACMS

Удары по Украине сегодня: под Одессой уничтожен состав с ракетами ATACMS - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Удары по Украине сегодня: под Одессой уничтожен состав с ракетами ATACMS

В субботу стало известно о нанесении удара по железнодорожному составу, перевозившему ракеты ATACMS и Storm Shadow, в районе порта Ильичевск (украинское... РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T11:26

2024-11-30T11:26

2024-11-30T11:33

украина

взрыв

ракеты atacms

storm shadow

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одесская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В субботу стало известно о нанесении удара по железнодорожному составу, перевозившему ракеты ATACMS и Storm Shadow, в районе порта Ильичевск (украинское название Черноморск) в Одесской области. Об этом сообщает РИА Новости.По предварительным данным, удар был нанесен 28 ноября.Указывается, что груз прибыл по морю из румынского порта Констанца.Кроме того, в ночь на субботу громко было в подконтрольном Киеву Херсоне. По данным главы областной военной администрации Александра Прокудина, взрывы гремели в Бериславском районе, Херсоне и еще в 23 пригородных населенных пунктах.В Харьковской области также было громко в четырех районах.В Днепропетровской области под ударами оказались Никополь и Покровск, заявил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. В подконтрольной Украине части Запорожской области прогремело 518 взрывов, заявил начальник военной администрации региона Иван Федоров. Минобороны России 28 ноября сообщило, что Вооруженные силы РФ с 25 ноября использовал около 100 ракет и 466 беспилотников для ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование, а также по местам размещения систем западного дальнобойного оружия.В частности, ударами баллистических ракет "Искандер" в Сумской области уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, применяющих дальнобойные ракеты ATACMS.Президент России Владимир Путин ранее 28 ноября заявил, что ВС РФ в ночь на четверг нанесли комплексный удар по военным объектам на Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников. Он подчеркнул, что это стало ответом на непрекращающиеся удары оружием НАТО по российской территории.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сделает Россия в случае появления у Киева ядерного оружия – ПутинСША "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы РоссииЧто может остановить эскалацию конфликта на Украине

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днепропетровская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, ракеты atacms, storm shadow, поставки западного оружия украине, одесса, одесская область, запорожье, херсон, харьков, днепропетровская область, новости, в мире