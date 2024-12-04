https://crimea.ria.ru/20241204/rossiya-zapustila-soyuz--21b-s-voennym-sputnikom-1142382943.html

Россия запустила "Союз – 2.1б" с военным спутником

Россия запустила "Союз – 2.1б" с военным спутником - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Россия запустила "Союз – 2.1б" с военным спутником

С космодрома Плесецк успешно запущена ракета-носитель "Союз – 2.1б" с военным спутником. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T21:22

2024-12-04T21:22

2024-12-04T21:27

космодром плесецк

министерство обороны рф

космос

россия

воздушно-космический силы (вкс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. С космодрома Плесецк успешно запущена ракета-носитель "Союз – 2.1б" с военным спутником. Об этом сообщили в Минобороны России.По данным Роскосмоса, с северной космической гавани ракеты-носители стартуют с 1965 года. И этот пуск стал юбилейным — тысячным для ракет семейства Р-7, выполненным с космодрома Плесецк. "А скоро ожидается еще один юбилейный — 2000-й в истории пуск ракет семейства Р-7", - добавили в ведомстве.31 октября Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с военным спутником с космодрома Плесецк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космодром плесецк, министерство обороны рф, космос, россия, воздушно-космический силы (вкс), новости