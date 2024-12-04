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Россия запустила "Союз – 2.1б" с военным спутником - РИА Новости Крым, 04.12.2024
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Россия запустила "Союз – 2.1б" с военным спутником
Россия запустила "Союз – 2.1б" с военным спутником - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Россия запустила "Союз – 2.1б" с военным спутником
С космодрома Плесецк успешно запущена ракета-носитель "Союз – 2.1б" с военным спутником. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T21:22
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космодром плесецк
министерство обороны рф
космос
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. С космодрома Плесецк успешно запущена ракета-носитель "Союз – 2.1б" с военным спутником. Об этом сообщили в Минобороны России.По данным Роскосмоса, с северной космической гавани ракеты-носители стартуют с 1965 года. И этот пуск стал юбилейным — тысячным для ракет семейства Р-7, выполненным с космодрома Плесецк. "А скоро ожидается еще один юбилейный — 2000-й в истории пуск ракет семейства Р-7", - добавили в ведомстве.31 октября Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с военным спутником с космодрома Плесецк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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космодром плесецк, министерство обороны рф, космос, россия, воздушно-космический силы (вкс), новости
Россия запустила "Союз – 2.1б" с военным спутником

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником успешно стартовала с космодрома Плесецк

21:22 04.12.2024 (обновлено: 21:27 04.12.2024)
 
© Фото: Минобороны РоссииЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты с космодрома Плесецк. 26 октября 2017
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты с космодрома Плесецк. 26 октября 2017
© Фото: Минобороны России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. С космодрома Плесецк успешно запущена ракета-носитель "Союз – 2.1б" с военным спутником. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В среду, 4 декабря, в 20:59 (мск) с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
По данным Роскосмоса, с северной космической гавани ракеты-носители стартуют с 1965 года. И этот пуск стал юбилейным — тысячным для ракет семейства Р-7, выполненным с космодрома Плесецк.
"А скоро ожидается еще один юбилейный — 2000-й в истории пуск ракет семейства Р-7", - добавили в ведомстве.
31 октября Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с военным спутником с космодрома Плесецк.
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Космодром ПлесецкМинистерство обороны РФкосмосРоссияВоздушно-космический силы (ВКС)Новости
 
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