Россия запустила "Союз – 2.1б" с военным спутником
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником успешно стартовала с космодрома Плесецк
21:22 04.12.2024 (обновлено: 21:27 04.12.2024)
© Фото: Минобороны РоссииЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты с космодрома Плесецк. 26 октября 2017
© Фото: Минобороны России
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. С космодрома Плесецк успешно запущена ракета-носитель "Союз – 2.1б" с военным спутником. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В среду, 4 декабря, в 20:59 (мск) с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
По данным Роскосмоса, с северной космической гавани ракеты-носители стартуют с 1965 года. И этот пуск стал юбилейным — тысячным для ракет семейства Р-7, выполненным с космодрома Плесецк.
"А скоро ожидается еще один юбилейный — 2000-й в истории пуск ракет семейства Р-7", - добавили в ведомстве.
31 октября Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с военным спутником с космодрома Плесецк.
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