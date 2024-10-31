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ВСК России произвели успешный запуск ракеты с военным спутником
ВСК России произвели успешный запуск ракеты с военным спутником - РИА Новости Крым, 31.10.2024
ВСК России произвели успешный запуск ракеты с военным спутником
Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с военным спутником с космодрома "Плесецк". Об этом в четверг сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T11:35
2024-10-31T11:35
2024-10-31T11:35
министерство обороны рф
космос
космодром плесецк
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воздушно-космический силы (вкс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с военным спутником с космодрома "Плесецк". Об этом в четверг сообщает Минобороны России.Уточняется, что пуск ракеты произведен в четверг, 31 октября, в 10 часов 51 минуту по московскому времени, в интересах Минобороны России."Союз-2.1а" — российская ракета-носитель среднего класса, предназначена для запусков различных космических аппаратов, в том числе кораблей и спутников военного назначения. Является первой модификацией семейства ракет космического назначения "Союз-2", характеризуется повышенной точностью выведения и увеличенной массой полезных грузов на низких орбитах за счет усовершенствования системы управления и двигательных установок I и II ступеней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС России провели успешный пуск ракеты "Ангара-1.2"Ракета с военным космическим аппаратом запущена с космодрома ПлесецкВоздушно-космические силы провели пуск ракеты в интересах Минобороны РФ
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министерство обороны рф, космос, космодром плесецк, россия, воздушно-космический силы (вкс), новости
ВСК России произвели успешный запуск ракеты с военным спутником
ВСК России произвели пуск ракеты "Союз-2.1а" с военным спутником - Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с военным спутником с космодрома "Плесецк". Об этом в четверг сообщает Минобороны России.
"С Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Уточняется, что пуск ракеты произведен в четверг, 31 октября, в 10 часов 51 минуту по московскому времени, в интересах Минобороны России.
"Союз-2.1а" — российская ракета-носитель среднего класса, предназначена для запусков различных космических аппаратов, в том числе кораблей и спутников военного назначения. Является первой модификацией семейства ракет космического назначения "Союз-2", характеризуется повышенной точностью выведения и увеличенной массой полезных грузов на низких орбитах за счет усовершенствования системы управления и двигательных установок I и II ступеней.
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