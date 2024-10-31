https://crimea.ria.ru/20241031/vsk-rossii-proizveli-uspeshnyy-zapusk-rakety-s-voennym-sputnikom-1141497987.html

ВСК России произвели успешный запуск ракеты с военным спутником

ВСК России произвели успешный запуск ракеты с военным спутником - РИА Новости Крым, 31.10.2024

ВСК России произвели успешный запуск ракеты с военным спутником

Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с военным спутником с космодрома "Плесецк". Об этом в четверг сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T11:35

2024-10-31T11:35

2024-10-31T11:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с военным спутником с космодрома "Плесецк". Об этом в четверг сообщает Минобороны России.Уточняется, что пуск ракеты произведен в четверг, 31 октября, в 10 часов 51 минуту по московскому времени, в интересах Минобороны России."Союз-2.1а" — российская ракета-носитель среднего класса, предназначена для запусков различных космических аппаратов, в том числе кораблей и спутников военного назначения. Является первой модификацией семейства ракет космического назначения "Союз-2", характеризуется повышенной точностью выведения и увеличенной массой полезных грузов на низких орбитах за счет усовершенствования системы управления и двигательных установок I и II ступеней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС России провели успешный пуск ракеты "Ангара-1.2"Ракета с военным космическим аппаратом запущена с космодрома ПлесецкВоздушно-космические силы провели пуск ракеты в интересах Минобороны РФ

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министерство обороны рф, космос, космодром плесецк, россия, воздушно-космический силы (вкс), новости