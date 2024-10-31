https://crimea.ria.ru/20241031/rekordnuyu-partiyu-kannabisa-izyali-u-narkoplantatorov-na-yuge-rossii-1141503140.html
Рекордную партию каннабиса изъяли у наркоплантаторов на юге России
Рекордную партию каннабиса изъяли у наркоплантаторов на юге России - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Рекордную партию каннабиса изъяли у наркоплантаторов на юге России
Рекордную в масштабах региона партию каннабиса изъяли из незаконного оборота в Ставропольском крае, сообщила в четверг официальный представитель МВД России... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T12:42
2024-10-31T12:42
2024-10-31T12:43
новости
наркотики
происшествия
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Рекордную в масштабах региона партию каннабиса изъяли из незаконного оборота в Ставропольском крае, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным Волк, злоумышленники устроили выращивали нароктическое растение недалеко от животноводческой фермы в Левокумском округе. Оперативники обнаружили наркоплантацию с помощью полицейского беспилотника."Мероприятия по установлению местонахождения фигурантов и обнаружению мест хранения наркотиков проводились одновременно в нескольких районах. При силовой поддержке Росгвардии подозреваемые были задержаны. Изъяты вакуумные упаковки и пакеты с готовой к продаже криминальной продукцией, а также 117 кустов конопли", - сказано в сообщении.Уточняется, что общий вес запрещенных веществ составил 167 килограммов. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело, сейчас они заключены под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 22 кг марихуаны нашли у жителя Бахчисарайского районаГотовились сбыть большую партию "соли": в Крыму задержаны наркодельцыВ Севастополе иностранец создал банду наркоторговцев
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новости, наркотики, происшествия, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Рекордную партию каннабиса изъяли у наркоплантаторов на юге России
МВД: 167 килограммов каннабиса изъяли у наркоплантаторов на Ставраполье
12:42 31.10.2024 (обновлено: 12:43 31.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Рекордную в масштабах региона партию каннабиса изъяли из незаконного оборота в Ставропольском крае, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным Волк, злоумышленники устроили выращивали нароктическое растение недалеко от животноводческой фермы в Левокумском округе. Оперативники обнаружили наркоплантацию с помощью полицейского беспилотника.
"Мероприятия по установлению местонахождения фигурантов и обнаружению мест хранения наркотиков проводились одновременно в нескольких районах. При силовой поддержке Росгвардии подозреваемые были задержаны. Изъяты вакуумные упаковки и пакеты с готовой к продаже криминальной продукцией, а также 117 кустов конопли", - сказано в сообщении.
Уточняется, что общий вес запрещенных веществ составил 167 килограммов. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело, сейчас они заключены под стражу.
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