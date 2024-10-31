https://crimea.ria.ru/20241031/rezhim-chs-vveli-v-cherkesske-posle-vzryva-gaza-v-mnogokvartirnom-dome-1141501697.html
Режим ЧС ввели в Черкесске после взрыва газа в многоквартирном доме
Режим ЧС ввели в Черкесске после взрыва газа в многоквартирном доме - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Режим ЧС ввели в Черкесске после взрыва газа в многоквартирном доме
Режим ЧС муниципального характера введен в Черкесске, где утром произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщил заместитель начальника... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T12:16
2024-10-31T12:16
2024-10-31T12:24
карачаево-черкесия
взрыв газа в жилом доме в черкесске
режим чс
новости
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Режим ЧС муниципального характера введен в Черкесске, где утром произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике Антон Шахбазян.На данный момент известно о четырех погибших и 11 пострадавших. На месте происшествия работают 213 человек и 46 единиц техники.Взрыв газа произошел рано утром в четверг в многоквартирном жилом доме на улице Лободина, обрушились верхние этажи. Изначально сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших. Потом в МЧС сообщили о двух погибших. Позже из-под завалов извлекли тела еще двоих человек. 52 жильца эвакуированы, их вывезли в пункт временного размещения.Создан оперативный штаб, на месте работают члены правительства, мэр Черкесска, все муниципальные и экстренные службы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
карачаево-черкесия
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
карачаево-черкесия, взрыв газа в жилом доме в черкесске, режим чс, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Режим ЧС ввели в Черкесске после взрыва газа в многоквартирном доме
Режим ЧС ввели в Черкесске после взрыва газа в многоквартирном доме - МЧС
12:16 31.10.2024 (обновлено: 12:24 31.10.2024)