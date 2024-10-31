https://crimea.ria.ru/20241031/vzryv-gaza-v-cherkesske---novye-dannye-o-postradavshikh-i-evakuirovannykh-1141495237.html
Взрыв газа в Черкесске - новые данные о пострадавших и эвакуированных
Взрыв газа в Черкесске - новые данные о пострадавших и эвакуированных - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Взрыв газа в Черкесске - новые данные о пострадавших и эвакуированных
Девять человек пострадали при взрыве газа в многоэтажке в Черкесске, сообщили в МЧС республики. РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T08:49
2024-10-31T08:49
2024-10-31T10:08
взрыв
газ
карачаево-черкесия
происшествия
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Девять человек пострадали при взрыве газа в многоэтажке в Черкесске, сообщили в МЧС республики.Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме на улице Лободина, один человек погиб, около 50 эвакуированы. В результате взрыва обрушились верхние этажи жилого дома.В МЧС уточнили, что из здания эвакуировали 52 человека.Губернатор Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов сообщает о четырех госпитализированных. "Четыре человека госпитализированы, с ними работают медики. Медицинские учреждения готовы оказать медицинскую помощь всем пострадавшим", - написал он в своем Telegram-канале.Эвакуированных жителей частично разрушенного дома вывезли в пункт временного размещения. "Люди будут размещены в пункте временного размещения на базе школы-интерната имени Г.Д. Латоковой. Сейчас организован пассажирский транспорт для доставки людей. Они будут обеспечены всем необходимым", - написал глава республики в своем Telegram-канале.Создан оперативный штаб, на месте работают члены правительства, мэр Черкесска, все муниципальные и экстренные службы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего, добавил глава региона. Он также подтвердил информацию об одном погибшем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Газ взорвался в жилом доме в Черкесске - есть погибшийВзрыв произошел в жилом многоквартирном доме в Пермском краеПри взрыве в доме на западе Москвы погиб мужчина
карачаево-черкесия
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв, газ, карачаево-черкесия, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Взрыв газа в Черкесске - новые данные о пострадавших и эвакуированных
Девять человек пострадали в Черкесске из-за взрыва газа в жилом доме - МЧС
08:49 31.10.2024 (обновлено: 10:08 31.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Девять человек пострадали при взрыве газа в многоэтажке в Черкесске, сообщили в МЧС республики.
Взрыв газа
произошел в многоквартирном жилом доме на улице Лободина, один человек погиб, около 50 эвакуированы. В результате взрыва обрушились верхние этажи
жилого дома.
"На улице Лободина в городе Черкесске продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. По предварительной информации, в результате вспышки паров газовоздушной смеси погиб один человек, 9 человек пострадали", - говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что из здания эвакуировали 52 человека.
Губернатор Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов сообщает о четырех госпитализированных.
"Четыре человека госпитализированы, с ними работают медики. Медицинские учреждения готовы оказать медицинскую помощь всем пострадавшим", - написал он в своем Telegram-канале.
Эвакуированных жителей частично разрушенного дома вывезли в пункт временного размещения.
"Люди будут размещены в пункте временного размещения на базе школы-интерната имени Г.Д. Латоковой. Сейчас организован пассажирский транспорт для доставки людей. Они будут обеспечены всем необходимым", - написал глава республики в своем Telegram-канале.
Создан оперативный штаб, на месте работают члены правительства, мэр Черкесска, все муниципальные и экстренные службы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего, добавил глава региона. Он также подтвердил информацию об одном погибшем.
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