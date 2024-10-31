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Газ взорвался в жилом доме в Черкесске - есть погибший
Газ взорвался в жилом доме в Черкесске - есть погибший - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Газ взорвался в жилом доме в Черкесске - есть погибший
Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Черкесске, один человек погиб, около 50 эвакуированы. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T07:29
2024-10-31T07:29
2024-10-31T07:32
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
взрыв
карачаево-черкесия
происшествия
новости
газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Черкесске, один человек погиб, около 50 эвакуированы. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.Инцидент произошел на улице Лободина.Спасатели эвакуировали из дома около 50 человек. На месте происшествия работают 67 человек и 22 единицы техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), взрыв, карачаево-черкесия, происшествия, новости, газ
Газ взорвался в жилом доме в Черкесске - есть погибший
Один человек погиб из-за взрыва газа в многоэтажке в Черкесске - МЧС
07:29 31.10.2024 (обновлено: 07:32 31.10.2024)