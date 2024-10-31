https://crimea.ria.ru/20241031/gaz-vzorvalsya-v-zhilom-dome-v-cherkesske---est-pogibshiy-1141493427.html

Газ взорвался в жилом доме в Черкесске - есть погибший

Газ взорвался в жилом доме в Черкесске - есть погибший - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Газ взорвался в жилом доме в Черкесске - есть погибший

Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Черкесске, один человек погиб, около 50 эвакуированы. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T07:29

2024-10-31T07:29

2024-10-31T07:32

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

взрыв

карачаево-черкесия

происшествия

новости

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141493535_0:4:1533:866_1920x0_80_0_0_7f20adad36c511fb8fdf637e8430f737.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Черкесске, один человек погиб, около 50 эвакуированы. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.Инцидент произошел на улице Лободина.Спасатели эвакуировали из дома около 50 человек. На месте происшествия работают 67 человек и 22 единицы техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

карачаево-черкесия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), взрыв, карачаево-черкесия, происшествия, новости, газ