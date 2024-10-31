https://crimea.ria.ru/20241031/vzryv-gaza-v-cherkesske---rukhnuli-verkhnie-etazhi-zhilogo-doma-1141494261.html
Взрыв газа в Черкесске - рухнули верхние этажи жилого дома
Взрыв газа в Черкесске - рухнули верхние этажи жилого дома - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Взрыв газа в Черкесске - рухнули верхние этажи жилого дома
Верхние этажи жилого дома в Черкесске обрушились после взрыва бытового газа, на месте работают следователи, сообщает пресс-служба Следкома по... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T08:16
2024-10-31T08:16
2024-10-31T08:16
карачаево-черкесия
взрыв
газ
новости
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Верхние этажи жилого дома в Черкесске обрушились после взрыва бытового газа, на месте работают следователи, сообщает пресс-служба Следкома по Карачаево-Черкесской республике,Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме на улице Лободина, один человек погиб, около 50 эвакуированы."Сегодня утром в многоквартирном жилом доме по улице Лободина города Черкесска произошел хлопок, предположительно, бытового газа с последующим обрушением верхних этажей", - сказано в сообщении ведомства.На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, информация о пострадавших уточняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв газа в доме в Тамбовской области – что известноВ многоэтажке в Новороссийске взорвался газ - пострадал человекМощный взрыв на АЗС прогремел в Махачкале - есть жертвы
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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карачаево-черкесия, взрыв, газ, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации)
Взрыв газа в Черкесске - рухнули верхние этажи жилого дома
Верхние этажи жилого дома в Черкесске обрушились после взрыва газа