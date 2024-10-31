https://crimea.ria.ru/20241031/vzryv-gaza-v-cherkesske---rukhnuli-verkhnie-etazhi-zhilogo-doma-1141494261.html

Взрыв газа в Черкесске - рухнули верхние этажи жилого дома

Взрыв газа в Черкесске - рухнули верхние этажи жилого дома - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Взрыв газа в Черкесске - рухнули верхние этажи жилого дома

Верхние этажи жилого дома в Черкесске обрушились после взрыва бытового газа, на месте работают следователи, сообщает пресс-служба Следкома по... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T08:16

2024-10-31T08:16

2024-10-31T08:16

карачаево-черкесия

взрыв

газ

новости

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141494147_0:1:1569:883_1920x0_80_0_0_9a1e91fcc2da772b131d7ce790c39c11.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Верхние этажи жилого дома в Черкесске обрушились после взрыва бытового газа, на месте работают следователи, сообщает пресс-служба Следкома по Карачаево-Черкесской республике,Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме на улице Лободина, один человек погиб, около 50 эвакуированы."Сегодня утром в многоквартирном жилом доме по улице Лободина города Черкесска произошел хлопок, предположительно, бытового газа с последующим обрушением верхних этажей", - сказано в сообщении ведомства.На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, информация о пострадавших уточняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв газа в доме в Тамбовской области – что известноВ многоэтажке в Новороссийске взорвался газ - пострадал человекМощный взрыв на АЗС прогремел в Махачкале - есть жертвы

карачаево-черкесия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карачаево-черкесия, взрыв, газ, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации)