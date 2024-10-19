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Взрыв газа в доме в Тамбовской области – что известно
Взрыв газа в доме в Тамбовской области – что известно - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Взрыв газа в доме в Тамбовской области – что известно
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Тамбовской области, по предварительным данным, погибли два человека. Об этом сообщи губернатор Максим Егоров. РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T09:47
2024-10-19T09:47
2024-10-19T09:48
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мчс крыма
газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Тамбовской области, по предварительным данным, погибли два человека. Об этом сообщи губернатор Максим Егоров.Пожар был локализован в 5.41, люди из дома эвакуированы, добавил руководитель региона.За помощью медицинской обратились восемь человек. Их доставили в больницу. Пятеро от госпитализации отказались.На месте работают все службы, жильцам оказывается необходимая помощь. С жильцами дома работают психологи МЧС России. Также подготовлен пункт временного размещения на 60 человек.Позже в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар на площади 150 квадратных метров, который начался после утечки бытового газа. К ликвидации последствий привлечены 34 человека и 18 единиц техники.По поручению прокурора Тамбовской области по факту взрыва бытового газа организована проверка исполнения законодательства при эксплуатации газового оборудования.По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщила региональная прокуратура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При взрыве на АЗС в Грозном погибли 4 человека, из них 2 детейМощный взрыв на АЗС прогремел в Махачкале - есть жертвыПожар на нефтебазе в Феодосии – ситуация в городе сегодня
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РИА Новости Крым
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новости, мчс крыма, газ, взрыв, происшествия, тамбов, тамбовская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Взрыв газа в доме в Тамбовской области – что известно
Два человека погибли при взрыве газа в доме в Тамбовской области
09:47 19.10.2024 (обновлено: 09:48 19.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Тамбовской области, по предварительным данным, погибли два человека. Об этом сообщи губернатор Максим Егоров.
"Сегодня в 4.55 в Кирсановском муниципальном округе произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: город Кирсанов, улица Коммунистическая, дом 29. Взрыв произошло на четвертом этаже, есть разрушения… По предварительной информации, два человека погибли", - написал он в своем Telegram-канале.
Пожар был локализован в 5.41, люди из дома эвакуированы, добавил руководитель региона.
За помощью медицинской обратились восемь человек. Их доставили в больницу. Пятеро от госпитализации отказались.
На месте работают все службы, жильцам оказывается необходимая помощь. С жильцами дома работают психологи МЧС России. Также подготовлен пункт временного размещения на 60 человек.
Позже в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар на площади 150 квадратных метров, который начался после утечки бытового газа. К ликвидации последствий привлечены 34 человека и 18 единиц техники.
По поручению прокурора Тамбовской области по факту взрыва бытового газа организована проверка исполнения законодательства при эксплуатации газового оборудования.
По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщила региональная прокуратура.
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