https://crimea.ria.ru/20241019/vzryv-gaza-v-dome-v-tambovskoy-oblasti--chto-izvestno-1141205666.html

Взрыв газа в доме в Тамбовской области – что известно

Взрыв газа в доме в Тамбовской области – что известно - РИА Новости Крым, 19.10.2024

Взрыв газа в доме в Тамбовской области – что известно

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Тамбовской области, по предварительным данным, погибли два человека. Об этом сообщи губернатор Максим Егоров. РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T09:47

2024-10-19T09:47

2024-10-19T09:48

новости

мчс крыма

газ

взрыв

происшествия

тамбов

тамбовская область

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/13/1141205555_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d1d37bd6a167c5c76360b6d45dd941c2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Тамбовской области, по предварительным данным, погибли два человека. Об этом сообщи губернатор Максим Егоров.Пожар был локализован в 5.41, люди из дома эвакуированы, добавил руководитель региона.За помощью медицинской обратились восемь человек. Их доставили в больницу. Пятеро от госпитализации отказались.На месте работают все службы, жильцам оказывается необходимая помощь. С жильцами дома работают психологи МЧС России. Также подготовлен пункт временного размещения на 60 человек.Позже в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар на площади 150 квадратных метров, который начался после утечки бытового газа. К ликвидации последствий привлечены 34 человека и 18 единиц техники.По поручению прокурора Тамбовской области по факту взрыва бытового газа организована проверка исполнения законодательства при эксплуатации газового оборудования.По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщила региональная прокуратура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При взрыве на АЗС в Грозном погибли 4 человека, из них 2 детейМощный взрыв на АЗС прогремел в Махачкале - есть жертвыПожар на нефтебазе в Феодосии – ситуация в городе сегодня

тамбов

тамбовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мчс крыма, газ, взрыв, происшествия, тамбов, тамбовская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)