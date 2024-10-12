https://crimea.ria.ru/20241012/pri-vzryve-na-azs-v-groznom-pogibli-4-cheloveka-iz-nikh-2-detey-1141036660.html

При взрыве на АЗС в Грозном погибли 4 человека, из них 2 детей

При взрыве на АЗС в Грозном погибли 4 человека, из них 2 детей - РИА Новости Крым, 12.10.2024

При взрыве на АЗС в Грозном погибли 4 человека, из них 2 детей

При пожаре на автозаправке в Грозном погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T16:37

2024-10-12T16:37

2024-10-12T16:53

взрыв на азс в грозном

чечня

взрыв

азс

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0c/1141036724_0:14:882:510_1920x0_80_0_0_7241f515508367c4363ffaa01c7146de.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. При пожаре на автозаправке в Грозном погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщает МЧС России.Сейчас пожар ликвидировали. Проводится проливка и разборка конструкций. На месте работают 35 сотрудников и 7 единиц техники, уточнили в ведомстве.Прокуратурой Чечни организована проверка после взрыва цистерны с топливом на АЗС в Грозном."Организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, а также органов государственного контроля (надзора)", - сообщает пресс-служба прокуратуры.В Грозном на проспекте Моххамеда Али в субботу прогремел взрыв на автозаправочной станции, сообщала пресс-служба МЧС России ранее. Взорвались цистерны с газом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный взрыв на АЗС прогремел в Махачкале - есть жертвыПожар на нефтебазе в Феодосии – ситуация в городе сегодняНефтебаза в ЛНР загорелась после атаки

чечня

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв на азс в грозном, чечня, взрыв, азс, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)