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При взрыве на АЗС в Грозном погибли 4 человека, из них 2 детей - РИА Новости Крым, 12.10.2024
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При взрыве на АЗС в Грозном погибли 4 человека, из них 2 детей
При взрыве на АЗС в Грозном погибли 4 человека, из них 2 детей - РИА Новости Крым, 12.10.2024
При взрыве на АЗС в Грозном погибли 4 человека, из них 2 детей
При пожаре на автозаправке в Грозном погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T16:37
2024-10-12T16:53
взрыв на азс в грозном
чечня
взрыв
азс
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. При пожаре на автозаправке в Грозном погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщает МЧС России.Сейчас пожар ликвидировали. Проводится проливка и разборка конструкций. На месте работают 35 сотрудников и 7 единиц техники, уточнили в ведомстве.Прокуратурой Чечни организована проверка после взрыва цистерны с топливом на АЗС в Грозном."Организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, а также органов государственного контроля (надзора)", - сообщает пресс-служба прокуратуры.В Грозном на проспекте Моххамеда Али в субботу прогремел взрыв на автозаправочной станции, сообщала пресс-служба МЧС России ранее. Взорвались цистерны с газом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный взрыв на АЗС прогремел в Махачкале - есть жертвыПожар на нефтебазе в Феодосии – ситуация в городе сегодняНефтебаза в ЛНР загорелась после атаки
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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взрыв на азс в грозном, чечня, взрыв, азс, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Материал дополняется
При взрыве на АЗС в Грозном погибли 4 человека, из них 2 детей

При взрыве на АЗС в Грозном погибли 4 человека, из них 2 детей - МЧС России

16:37 12.10.2024 (обновлено: 16:53 12.10.2024)
 
© МЧС РФПри пожаре на АЗС в Грозном погибли 4 человека
При пожаре на АЗС в Грозном погибли 4 человека
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. При пожаре на автозаправке в Грозном погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщает МЧС России.
"К сожалению, погибли 4 человека, из них 2 детей", - сказано в сообщении.
Сейчас пожар ликвидировали. Проводится проливка и разборка конструкций. На месте работают 35 сотрудников и 7 единиц техники, уточнили в ведомстве.
Прокуратурой Чечни организована проверка после взрыва цистерны с топливом на АЗС в Грозном.
"Организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, а также органов государственного контроля (надзора)", - сообщает пресс-служба прокуратуры.
В Грозном на проспекте Моххамеда Али в субботу прогремел взрыв на автозаправочной станции, сообщала пресс-служба МЧС России ранее. Взорвались цистерны с газом.
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Взрыв на АЗС в ГрозномЧечняВзрывАЗСПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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