В Сочи до конца дня прогнозируют смерчи и слабую лавиноопасность. Об этом предупредили в администрации города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Сочи до конца дня прогнозируют смерчи и слабую лавиноопасность. Об этом предупредили в администрации города.Все службы работают в усиленном режиме. Ситуация находится под контролем городского оперштаба.Жителям города и туристам рекомендуют в этот период воздержаться от отдыха у воды, а также не парковать автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями. Власти города призывают граждан к осторожности.Если смерч застал на улице, нужно найти яму или другое углубление и лечь, закрыв голову, ранее советовали в МЧС. Также можно укрыться в подземном переходе или крепком здании.
Смерчи и сход лавин прогнозируют в Сочи

В Черном море у берегов Сочи прогнозируют смерчи и сход лавин в горах

13:05 16.12.2025
 
© фото из группы Вконтакте Молодежь ТемрюкаСмерч в Краснодарском крае
Смерч в Краснодарском крае
© фото из группы Вконтакте Молодежь Темрюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Сочи до конца дня прогнозируют смерчи и слабую лавиноопасность. Об этом предупредили в администрации города.
"До конца дня 16 декабря в Сочи и на федеральной территории Сириус на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей в черноморской акватории. В горах на высоте от 1000 метров над уровнем моря прогнозируется слабая лавиноопасность", - говорится в сообщении.
Все службы работают в усиленном режиме. Ситуация находится под контролем городского оперштаба.
Жителям города и туристам рекомендуют в этот период воздержаться от отдыха у воды, а также не парковать автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями. Власти города призывают граждан к осторожности.
Если смерч застал на улице, нужно найти яму или другое углубление и лечь, закрыв голову, ранее советовали в МЧС. Также можно укрыться в подземном переходе или крепком здании.
