https://crimea.ria.ru/20251216/smerchi-i-skhod-lavin-prognoziruyut-v-sochi-1151705044.html
Смерчи и сход лавин прогнозируют в Сочи
Смерчи и сход лавин прогнозируют в Сочи - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Смерчи и сход лавин прогнозируют в Сочи
В Сочи до конца дня прогнозируют смерчи и слабую лавиноопасность. Об этом предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T13:05
2025-12-16T13:05
2025-12-16T13:05
краснодарский край
новости
сочи
погода
смерч
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/26/1118482623_106:279:956:757_1920x0_80_0_0_7c07ecb016f8309b6e7a879bd1d48809.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Сочи до конца дня прогнозируют смерчи и слабую лавиноопасность. Об этом предупредили в администрации города.Все службы работают в усиленном режиме. Ситуация находится под контролем городского оперштаба.Жителям города и туристам рекомендуют в этот период воздержаться от отдыха у воды, а также не парковать автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями. Власти города призывают граждан к осторожности.Если смерч застал на улице, нужно найти яму или другое углубление и лечь, закрыв голову, ранее советовали в МЧС. Также можно укрыться в подземном переходе или крепком здании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Наводнения и смерчи: чего ждать Крыму от глобальных изменений климатаЗамерзали с детьми – с трассы под Саратовом эвакуировали 148 человекНа Севастополь обрушится сильный северный ветер
краснодарский край
сочи
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/26/1118482623_200:469:1008:1075_1920x0_80_0_0_71e4615cb066da8cea297e859ddd70fe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, новости, сочи, погода, смерч
Смерчи и сход лавин прогнозируют в Сочи
В Черном море у берегов Сочи прогнозируют смерчи и сход лавин в горах